Hard Disklerin Ömrünü Kısaltan 6 Neden

Önemli verilerin saklandığı hard disklerin ömrü birazda kullanıcıların ellerinde bulunuyor. Bilgisayar kasalarının içerisindeki hard disklerin ömürlerini kısaltan en yaygın problemin aşırı ısınma olduğunu hatırlatan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcıların uzun ömürlü hard disklere sahip olamamasının altında 6 neden olduğunu belirtiyor.

İnsan hayatları gibi teknolojik ürünlerinde belirli bir ömürleri olduğunu ve bu ömrün doğru kullanım ile orantılı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Depolama birimi olarak kullanılan hard disklerin de belirli kullanım süreleri olduğu biliniyor. Hard disklerin ömürlerini kısaltan ve veri kaybına yol açan 6 önemli sorun şu şekilde sıralanıyor:

Bilgisayarın iç kısmının temizlenmemesi: Eğer kullandığınız bilgisayarlar toz içermeyen odalarda bulunmuyorsa, toz almaması imkansız. Toz birikmeleri, bilgisayarın içindeki sıcak havanın akışını engelleyerek veya emerek ısıyı bilgisayarın içinde tutuyor. Bilgisayarın içindeki ısının artmasıyla hasar görmeye başlayan hard diskin ömrü kısalıyor. Cihazların iç kısımlarını hassas bileşenlere zarar vermeden temizlemenin en iyi yolu ise düzenli temizlemek…

Havalandırma yollarının engellenmesi: Bilgisayardaki havalandırma deliklerini duvara doğru itmek, havalandırma deliklerinin önüne bir şeyler istiflemek, ısının birikmesine ve doğal olarak yine hard disklerin zarar görmesine neden oluyor. Bu nedenle havalandırma yollarının engellenmemesi hard disklerin ömürlerinin uzamasına yardımcı oluyor.

Soğutma sistemi uyarılarının görmezden gelinmesi: Soğutma sistemi sıcak havayı bilgisayardan dışarı iterek ısıyı normal düzeyde tutmaya yarıyor. Soğutma sisteminde çalışma sesinin duyulmaması ya da çok fazla ses duyulmasının bilgisayarın aşırı ısınmaya ve sistemin çalışmadığına bir işaret olduğunu ve görmezden gelinmemesi gerektiği dile getiriyor.

Bilgisayarın yanlış zeminlerde kullanılması: Her malzemenin kendi ısı iletkenliği seviyesine bağlı olarak ısıyı ne kadar iyi emdiği ve dağıttığı değişiklik gösterebiliyor. Bilgisayarın üzerinde durduğu yüzeyi oluşturan malzeme bilgisayarın sağlığına zarar verebiliyor. Halı ve yatak örtüleri gibi şeylerde bulunan pamuk ve polyester, ısıyı dağıtmada korkunç sonuçlar doğurabiliyor. Kullanıcılar tüm ısıyı kaynağında tutarak, yalnızca bir hard disk arızası riskini değil aynı zamanda yangın durumunu da oluşturabiliyor. Cihazların uygun zeminlerde konumlandırılmasının fayda sağlayacağı öngörülüyor.

Bilgisayarın sıcak ve kirli ortamda tutulması: Bilgisayarı normal oda sıcaklığının çok üzerinde olduğu bir yere koymak, soğutma sisteminin işlevsiz kalmasına neden olurken, çok kirli bir ortamda tutmanın da bilgisayarın iç kısımlarının tıkanmasına sebebiyet verdiğini unutmamak gerekiyor. Temiz ortamda bilgisayarı bulundurmak veya birkaç bilgisayarın yan yana gelmesini engelleyerek bir bilgisayarın sıcak havasının diğerine iletiminin kesilmesini sağlamak sağlıklı hard disklere sahip olmayı sağlıyor.

Bilgisayar kasasının açık bırakılması: Bilgisayar kasasını açarak bilgisayarı daha serin tutacağını düşünen kullanıcıları ise yanılıyor. Kasanın açılmasıyla soğuk hava sirkülasyonu bozulabiliyor ve bilgisayarın iç kısımlarının toz ve kir tutması kaçınılmaz oluyor.

Bilgisayarda bir sorun olduğu sürekli donmalar, performansın yavaşlaması, bellek hataları, mavi ekranlar, ani kapanmalar ve düzgün başlatamama gibi problemlerle kolayca anlaşılabilir. Hard disklerin zarar görebileceği ve veri kaybının yaşanabileceği kalıcı hasarlar oluşmaması için bu belirtilere dikkat edilmesi ve büyük sorunlar karşısında profesyonel veri kurtarma hizmetinin muhakkak alınması gerektiği hatırlatılıyor.