Nikon Coolpix W150

Nikon, COOLPIX ailesinin son üyesi, eğlence düşkünü COOLPIX W150‘yi tanıtıyor. Su geçirmez, darbeye dayanıklı, donmaya dayanıklı ve toz geçirmez; macera fotoğrafçılığına yönelik bu kompakt fotoğraf makinesi, her yere gitmek üzere tasarlanmıştır ve gerçekten sorunsuz kullanım sunar.

Karlı manzaralardan su altı manzaralarına, COOLPIX W150‘yi kullanması öylesine kolaydır ki, herkes onunla muazzam fotoğraflar ve videolar çekebilir. Su Altı Yüz Çerçeveleme modu, havuzda veya 10 m’ye kadar olan dalışlarda harika çekimler sağlar. Fotoğraf makinesinin 1,8 metreye kadar darbeye dayanıklı olması nedeniyle, bir aile tatilinde veya partide düşürülmeyi pek de önemsemeyecektir. Nikon’un düşük ışıklı CMOS sensörü ve hassas NIKKOR 3x optik zoom objektifi keskin görüntüler sunar. Özel film düğmesi, stereo sesli Full HD video kaydına doğrudan geçiş yapmayı kolay hale getirir.

Fotoğraf makinesinin sunduğu kolay eklenebilen farklı fotoğraf efektleri ve isteğe bağlı, çocuklara yönelik etkileşimli Çeşitlilik Menüsünü içeren eğlenceli özelliklere sahiptir. Bu özellik açıldığında kullanıcılar fotoğraflara sesli mesajlar ekleyebilir, eğlenceli karşılama ekranlarını etkinleştirebilir, slayt gösterilerini canlandırabilir ve daha fazlasını yapabilir. Nikon’un kolay fark edilir yüzer askısı gibi su geçirmez aksesuarlar, fotoğraf makinesini güvende tutar. SnapBridge, en iyi kareleri paylaşmayı veya bir akıllı cihazı uzaktan çekim için kullanmayı basitleştirir.

Temel özelliklerin özeti:

Su Geçirmezlik: 10 m | Darbeye Dayanıklılık: 1,8 m | Donmaya Dayanıklılık: -10 ° C | Toz Geçirmez. Düşürülmekten korkmayan, soğukta mükemmel ve havuz partilerini seven COOLPIX ile gerçek bas-çek fotoğraf makinesi kolaylığı.

Su Altı Yüz Çerçeveleme modu. Fotoğraf makinesi bir yüzü algıladığı her defasında toplamda dört fotoğrafa kadar enstantane çeker.

Daima harika sonuçlar. Düşük ışıklı CMOS sensör, hassas NIKKOR 3x optik zoom objektif ve ekstra menzil için 6x Dynamic Fine Zoom.

Göz alıcı filmler. Fotoğraf makinesi, stereo sesle Full HD (1080p/30 fps) video kaydeder.

Bas-çek kolaylığı. Ayarlar otomatik olarak optimize edilir. Büyük, yansıma önleyici LCD ekran, su altında bile net görüş sunar.

Eğlenceli Çeşitlilik menüsü. Kullanıcılar basit menü arayüzü ile çekim yapabilir veya etkileşimli özelliklerle dolu Çeşitlilik menüsünü açabilir.