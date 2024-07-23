İnceleme: Nikon Nikkor Z 135mm f/1.8 S Plena

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Nikon, Z serisi aynasız fotoğraf makineleri için etkileyici bir optik performans sunan Nikkor Z 135mm f/1.8 S Plena objektifini ülkemizde de satışa sunmuştu. Bu yeni orta telefoto prime objektif inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Nikon bu yeni objektifinde optik teknolojisinin mümkün olan sınırlarını zorlayarak uçtan uca parlaklık, yüksek çözünürlük, keskinlik ve dramatik bokeh sunmayı hedeflemiş. “Plena” adı, bir mekanın tamamen dolu olma durumunu ifade eden Latince plenum teriminden türetilmiş. Nikon’un yaptığı açıklamada bu ad lensin yüksek ışık toplama kapasitesi, çok yönlü bokeh ve çerçeve boyunca iyi keskinlik ile kullanıcının yaratıcı vizyonunu karşılama yeteneğini yansıtmak için seçilmiş.

Bu özel objektifin optik yapısı uçtan uca parlak ve net fotoğraflar için dört ED öğesi, bir asferik öğe ve bir SR lens öğesi olmak üzere 14 grupta 16 elemandan oluşuyor. Gelişmiş optik teknolojiler arasında özellikle daha kısa dalga boylarını hedefleyerek düzeltilmesi zor olan renk sapmalarını önleyen yüksek dağılımlı SR lens bulunuyor. Asferik mercek, sagital saçılmayı ve küresel sapmaları düzeltirken, aynı zamanda alanın eğriliğini de telafi edebiliyor.

Objektifin boyutları 98x140mm ve ağırlığı ise 995 gram. Filtre çapı 82mm. Objektif 82cm en yakın netlik mesafesi sunuyor. 135mm’lik böyle bir objektifi portreler, detay, manzaralar, still life ve gece çekimleri için sorunsuzca kullanabilirsiniz. Objektifi sadece fotoğraf için değil, video çekimlerinde de kullanmak etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Düşük diyafram açıklığı sayesinde konunuz ön plana çıkarken alan derinliğini de istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.

Portre için fotoğrafçıların büyük kısmı 85mm’lik objektifleri tercih etse de 135mm konunuzdan daha uzakta olmanızı sağladığı için daha özgür ve rahat bir kullanım sunacaktır diye düşünüyorum. Özellikle dış mekan çekimlerinde bu mesafe size yönetebileceğiniz geniş bir alan sağlayacaktır.

Gövdede iki adet özel işlev düğmesi, bir netleme halkası ve özelleştirilebilir kontrol halkası bulunuyor. Kontrol halkası diyaframı, ISO’yu veya pozlama telafisini ayarlayacak şekilde kullanılabiliyor. Bu halkayı çevirerek diyafram değerlerini ayarlamayı çok sevdim ve çekimlerde oldukça işime yaradı. Halka tıklamasız geçiş yapıyor ve pürüzsüz bir his veriyor. Ancak gevşek değil, kendi kendine değişmesi zor. İstenirse gövdedeki iki özel düğmenin her ikisi de aynı ayarı kontrol edebiliyor. Böylece yatay veya dikey tutulduğunda aynı işleve erişilir olmasını sağlıyor.

Objektifin yapısı ve kullanılan malzemeler tahmin edebileceğiniz gibi çok iyi… Zorlu hava şartlarında da sorunsuz kullanılabilir. Bağlantı noktaları ve düğmelerin arasında yüzeyler özel sızdırmazlık contalarıyla kaplı. Bu sayede toz, kir ne nemi uzak tutabiliyor. Odaklama iki kademeli STM motor tarafından gerçekleştiriliyor. Sessiz ve hızlı otofokus yapabildiği için video için de kullanışlı bir seçenek.

Objektif üzerindeki kauçuk kaplı büyük ve dokulu netlik halkası dengeli bir kavrama ve manuel netlik için kolaylık sağlıyor. Manuel netlik yapmak istediğinizde sadece bu halkayı çevirmeniz yeterli oluyor.

Nikon, bokeh yuvarlaklığını oluşturmak için 11 diyafram bıçaklı bir yapı kullanmış. Diyafram bıçakları ve lensin optik tasarımı çekici bir bokeh sunmak için kullanılmış.

Yeni objektifle kısa bir sürede olsa farklı konularda çekimler yaptım. Gerek Z9 gerekse de bu objektifin sağladığı hissiyat bambaşka… Objektifin sağlam duruşu, tutuşu, temiz ve ayrıntılı görüntü kalitesi, uzun yıllar kullanacağınız için vereceğiniz parayı hak edecektir.

Nikon Nikkor Z 135mm f/1.8 S Plena incelemesini Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: