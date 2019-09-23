İnceleme: Samsung Galaxy Note10+

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Samsung’un son derece sadık bir kullanıcı kitlesi bulunan Note serisinin yeni modelleri Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ kısa bir süre önce satışa sunuldu. Dünyada aktif Note kullanıcı sayısı en yüksek ilk 5 ülkeden biri olan Türkiye’nin Samsung için çok önemli bir yeri bulunuyor. Biz de bu yeni seri içerisinde en iddialı model olan Galaxy Note10+’ı sizler için inceledik.

Gelişmiş görüntüleme teknolojisi ve üst düzey yazılımları bir araya getiren Galaxy Note10+, video ve fotoğraf çekme deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyor. Samsung, Galaxy S serisindeki mobil fotoğrafçılık başarısını bir alt seviye olan A modellerinde de yakalamaya çalışırken, Note10+ modelinde ise işin içine S Pen’i de katıyor. Note serisinin en önemli özelliklerinden biri olan S Pen, Note10+ uygulamalarıyla da verimli bir şekilde kullanılabiliyor. S Pen’in yeni özellikleri, uzaktan kontrol ile mod değişikliği sayesinde Canlı Odak ile fotoğraf ve video çekimini; grup çekimleri için yaklaştırma ve uzaklaştırma özellikleriyle kamera kontrolünü; Selfie ya da Canlı Odak modunda kamera açısı değiştirme olanağını, hatta YouTube ve Spotify gibi seçili uygulamaları kontrol etmenizi sağlıyor.

6.8 inç Ekran Boyutu

Galaxy Note10+ ise şimdiye kadarki en büyük Note ekranına sahip. 6,8 inç boyutundaki Sinematik Sonsuz Ekrana rağmen cihazı tutmak ve kullanmak oldukça kolay. Galaxy Note10’da Dinamik AMOLED ekran kullanılmış. HDR10+ sertifikası ve Dinamik Ton Haritalaması özelliği sayesinde fotoğraflar ve videolar daha önceki Note cihazlarına göre daha parlak, renk geçişleri ise daha iyi görünüyor. Galaxy Note10’un ekranında %98 renk ve parlaklık homojenliği olduğu UL tarafından da belirlenmiş. Göze uyumlu ekran ışığı özellikli ekran renk kalitesinden ödün vermeden mavi ışığı azaltarak rahat bir izleme deneyimi sağlıyor.

Kamera Özellikleri

Galaxy Note10+ modelinde arka bölümde dört adet kamera bulunuyor. Bunlar, Ultra Geniş Açı: 13mm – 16MP f/2.2 (123°), Geniş Açı: 26mm – 12MP f/1.5-f/2.4 OIS (77°), Telefoto: 52mm – 12MP f/2.1 OIS (45°) ve Derinlik Kamerası: VGA. Ön tarafta ise 10MP f/2.2 (80°) özelliğinde bir adet kamera yer alıyor.

Kamera çekim ekranı daha önceki Samsung akıllı cep telefonlarından çok farklı değil. Çekim oranını, 9:16, 3:4, 1:1 veya tam ekran olarak seçebiliyorsunuz. Kamera ekranında hazır halde gelen çekim modları; Yiyecek, Gece, Panorama, Pro, Canlı Odak, Fotoğraf, Video, Canlı Odaklı Video, Ultra Ağır Çekim, Ağır Çekim ve Hiper Geçiş. Bu çekim modlarını istediğiniz gibi düzenlemeniz mümkün. Kullanmadıklarınızı çekim ekranınızdan kaldırabilirsiniz.

Galaxy Note10+, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile geliyor. İstenirse microSD kart yuvası ile depolama kapasitesi artırılabiliyor. Böylece hem video hem de fotoğraf çekimlerinde yer sıkıntısı problemi de ortadan kalkmış oluyor.

Canlı Odak Video

Bildiğiniz gibi pek çok akıllı cep telefonu artık video ve fotoğraf çekiminde üst seviyede işler ortaya koyuyor. Samsung bu alanda da rakipleri ile başa baş gidiyor. Note10+ modelinde Canlı Odak Video özelliğini de kullanan Samsung, alan derinliği ayarları yaparak videoda da çektiğiniz nesnenin arka planını bulanıklaştırabiliyor. Bu konuda çektiği videolar henüz bizi tatmin etmese de önümüzdeki yıllarda iyileştirmeler olacaktır.

Arka kamera, HD (1280×720), FHD (1920×1080), FHD (60fps – 1920×1080), 4K UHD (30fps – 3840×2160) ve 4K UHD (60fps – 3840×2160) çözünürlük değerlerinde video kaydı yapabiliyor.

Zoom-In Mikrofon özelliği ise kadrajdaki sesi güçlendirerek arka plan seslerini bastırıyor ve istediğiniz seslere odaklanmanızı sağlıyor. Hareketli çekimlerin bulanık olmasına neden olan sallantıyı ortadan kaldırmak için de yeni ve gelişmiş Süper Denge özelliği ile görüntüyü önceki Samsung ürünlerine göre daha iyi bir şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi bu özellik daha sabit hızlandırılmış çekimler için Hızlandırılmış Modda da kullanılabiliyor.

Hızlı ve Kolay Video Düzenleme

Galaxy Note10+ kullanıcıları videolarını çektikten sonra hemen telefondan düzenleme yapabiliyor. Video düzenleyiciyi S Pen ile kullanmak mümkün. Böylece, bir klibi düzenlemek için dokunmak yerine hassas bir şekilde istediğiniz kısımları kesebiliyorsunuz. Önceki Samsung Note ürünlerine kıyasla videoları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen içerik üreticiler ise Galaxy Note10’daki pek çok farklı uygulama bulabiliyor.

AR Doodle ve 3D Scanner

Galaxy Note10+, kameraya ileri teknoloji AR ve 3D özelliklerini entegre etti. Ultra Geniş kamera ile birlikte içerik üreticilere yepyeni bir ortam sunuluyor. AR Doodle ile S Pen’i kullanarak fotoğraflara dinamik çizimler, efektler ve görüntüyü takip eden animasyonlar ekleyebiliyorsunuz. 3D Scanner sayesinde, Galaxy Note10+’ın Derinlik Kamerası bir nesneyi tarayıp hareketli 3 boyutlu görüntülere dönüştürebiliyor.

Gece Modu

Akıllı cep telefonları ile fotoğraf çeken kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri düşük ışık altında kötü sonuçlar alınmasıydı. Bu konuda pek çok üretici gibi Samsung’da bazı iyileştirmeler yaptı. Ön kameraya da eklenen Gece modu sayesinde karanlık ve loş ortamlarda bile nispeten daha iyi fotoğraflar çekilebiliyor.