Huawei’nin 108MP’lik telefonu nova 9 SE

Huawei’nin şimdiye kadar piyasaya sunduğu en yüksek çözünürlüklü, 108 MP kamera ile donatılan nova 9 SE satışa sunuldu.

Sevilen nova tasarımını devam ettiren ve Huawei’nin şimdiye kadar piyasaya sunduğu en yüksek çözünürlüklü, 108 MP kamera ile donatılan nova 9 SE, 8 MP ultra geniş açılı kamerası, 2 MP derinlik algılama kamerası ve 2 MP makro kamerası ile fotoğrafçılıkta oldukça iddialı.

Sadece 1 mm inceliğindeki ekran çerçevesi ile çok yüksek ekran-gövde alanı sunan 90 Hz tazeleme hızındaki 6,78 inçlik ekranıyla nova 9 SE, çekilen çok yüksek çözünürlüklü fotoğrafların gösterilmesinde de geri kalmıyor. FHD+ çözünürlükteki ekran, sRGB yerine P3 renk gamutunu benimsediği için renkler de yüzde 25 oranında gerçeğe daha yakın görüntüleniyor. Tüm bu yüksek fotoğrafçılık özelliklerini 7,9 mm kalınlığındaki 3D cam gövdeye sığdırılan nova 9 SE, Huawei’nin EMUI 12 işletim sistemini kullanıyor.