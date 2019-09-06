Huawei P30 Serisine Yeni Tasarım

Huawei, yeni tasarımlı P30 Pro’yu IFA 2019’da tanıttı. P30 Serisi’nin zarif tasarımına ve yenilikçi görüntü teknolojisine devam eden yeni P30 Pro, yeni tasarımı ile birlikte, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme işlevlerine sahip. Yeni P30 Pro aynı zamanda EMUI10’u destekleyecek ve tüm yapay zeka senaryolarının kapısını açacak.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu yaptığı sunumda, “HUAWEI P30 serisi, geçtiğimiz altı ay boyunca 16,5 milyon adetin üzerinde satışla tüketicilerin favorisi olarak kalmaya devam etti. Bu rakam P20 serisine göre yüzde 53 daha fazla. Yeni P30 Pro, kullanıcıya yeni bir fotoğraf deneyimi sunacak ve yeni renkleri, çift doku tasarımıyla daha zengin, daha heyecan verici bir tüketici deneyimi yaratacak” dedi.

Tamamen yenilenen estetik tasarım

Doğadan ilham alan Yeni P30 Pro’lar, tüketicilere aralarından seçim yapabilecekleri iki yeni renk şeması getiriyor. Denizi yansıtan gökyüzünü anımsatan derin, Mystic Blue ve gün batımının altındaki bir plaja benzeyen Misty Lavender ile yeni P30 Pro, mobil estetiğe şaşırtıcı ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

Yeni P30 Pro, büyük cam arka panelin getirdiği sorunları çözen katmanlı bir yapı oluşturmak için iki dokuyu kullanarak parlak ve mat yüzey arasında yumuşak bir geçiş elde ediyor.

Şimdiye kadar, güzellik ve pratiklik her zaman uyumsuz göründü, ancak yeni P30 Pro mükemmel bir estetik ve fayda birliği gerçekleştiriyor. Kamera lens alanı, parlak bir yüzeye sahipken avuç içi alan parmak izlerini önlemek için mat malzemeden üretiliyor.

Fotoğrafçılığa giriş aşaması

Gece vakti insan yüzlerini aydınlatmak ve güzelleştirmek için gece çekim moduna yeni bir “süper gece selfie’si” işlevi eklendi. Bu yeni fotoğraf modu, arka plandaki ışık kaynaklarının parlaklığını düşürerek karanlık, doğal, üç boyutlu, zarif bir selfie ve elde etmek için arkaplan vurgusunu fazla pozlamadan karanlık alanın detayını iyileştiriyor.

AI video, video oluşturmayı basit ve heyecan verici hale getiriyor. Tamamen yeniden tasarlanan HUAWEI Vlog AI düzenleme işlevi, galerideki fotoğraflardan ve videolardan tek bir tıklamayla müzik videoları oluşturulmasına izin veren işlevi destekliyor. Video otomatik olarak oluşturulduktan sonra, müzik, filtreler, efektler ve film ölçekleriyle daha da özelleştirebilir ve hatta daha fazla klip eklenebilir.

Süper portre modu, profesyonel bir diyafram bulanıklığı efekti getirerek, mükemmel katmanlama ile etkileyici ve sanatsal güzelliği vurgularken, fotoğraftaki ana karakterin arka plandan öne çıkmasını sağlıyor. ToF lensi, kesin derinlik algılama özelliği ile saç teli ayrıntı düzeylerini ve doğal sadeleştirmeyi elde etmek için AI algoritmasıyla çalışıyor. Nüanslar, portredeki herkesin yumuşak ve pürüzsüz bir arka plandan öne çıkmasını sağlamak için kıyafetlerin kıvrımlarından yüzün kıvrımlarına kadar dikkate alınıyor.