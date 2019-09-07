Logitech MX Master 3 ve MX Keys

Logitech, yüksek performanslı Master serisinin en yeni modelleri Logitech MX Master 3 ve Logitech MX Keys‘i duyurdu. Yeni mouse ve klavye, kullanıcıların çalışma şeklini değiştiren güçlü ve güvenilir bir performans sunarken, birlikte kullanımda bu performans daha da ileri seviyeye ulaşıyor. İsviçre’de tasarlanan ve üretilen MX Master 3, tamamen yeni MagSpeed (Manyetik Hızlanma Özelliği) Kaydırma Tekerleği ile ultra hızlı ve ultra hassas kaydırma sağlıyor. Elektromıknatıslarla donatılan MX Master 3, binlerce çizgiyi saniyeler içinde sessizce kaydırmaya olanak tanırken, Perfect Stroke teknolojisine sahip MX Keys, Logitech klavyeleri arasında en iyi düşük profilli yazma deneyimini sunuyor.

Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3 Wireless Mouse, hız ve hassasiyetle üretildi ve dikkatle şekillendirilmiş formu, uzun süreli çalışma durumunda kullanıcıların elini ve bileğini destekleyecek şekilde, oldukça konforlu tasarlandı. Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerine ek olarak, popüler yazılım uygulamaları için hazırlanan profiller de kullanıma hazır şekilde mouse’la birlikte sunuluyor. Mouse, cam dahil tüm yüzeylerde çalışabilen ve 4.000 DPI yüksek hassasiyetli Logitech MX imzalı Darkfield sensöre ve tam şarjla 70 güne kadar dayanabilen, üç dakikalık hızlı şarjla tam gün kullanım süresi sağlayan bir bataryaya sahip bulunuyor.

Logitech MX Keys

Logitech MX Keys Advanced Wireless Keyboard, akıcı tuş vuruşları ve tuşlara basıldığında doğru, dokunsal tepkilerle birinci sınıf yazma deneyimi sunuyor. Akıllı ışıklandırmayla donatılmış arka aydınlatma, kullanıcının ellerini algılıyor ve ortam aydınlatma durumuna bağlı olarak klavye aydınlatmasını otomatik olarak ayarlıyor. MX Keys, pil gücünden tasarruf etmek ve dikkat dağılmalarını minimumda tutmak için kullanılmadığında kapanma özelliğine sahip bulunuyor. Ayrıca Logitech MX Keys Advanced Wireless Plus versiyonunda, klavyeye ekstra rahatlık kazandıran yumuşak ve dayanıklı, ayrılabilir bir avuç içi desteği de mevcut.