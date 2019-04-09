Logitech Slim Folio Pro

Yazma, çizme ve okumadan oluşan üç kullanım moduyla çok yönlü bir kullanım sağlayan Slim Folio Pro kılıf, Apple Pencil tutucusuyla da daha kolay çizim ve yazı yazmaya imkan veriyor.

Logitech’in iPad Pro’lar için geliştirdiği ve pek çok farklı özelliği barındıran klavyeli kılıf Slim Folio Pro; koltukta, kafede, yolda veya uçakta kısacası her yerde iPad Pro’larıyla çalışmayı tercih edenler için daha akıllı ve verimli bir çalışma imkânı sunuyor. Logitech’in 20 yıllık klavye deneyimiyle tasarlanan bluetooth klavyesi, dizüstü bilgisayarlardaki yazma deneyimini iPad’e taşıyor. Yazma, çizme ve okumadan oluşan üç kullanım moduyla çok yönlü bir kullanım sağlayan Slim Folio Pro kılıf, Apple Pencil tutucusuyla da daha kolay çizim ve yazı yazmaya imkan veriyor. Ürünün, önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

Slim Folio Pro, ince ve hafif tasarımıyla, kılıfa ekstra bir ağırlık ve kalınlık getirmeden çizilmelere ve darbelere güçlü bir koruma sağlıyor. Pilleri kolayca değiştirilebilen ve katlanabilen kılıfıyla birlikte ayarlanabilir klavye aydınlatması, çıkartılabilen modüler klavyesi ve iOS kısayollarıyla, işlevsel kullanım ve güvenilir koruma sunuyor. Ürün, tek bir şarj ile 3 aya varan pil ömrüne sahip şarj edilebilen bataryasıyla uzun süreli çalışmalara olanak tanıyor.