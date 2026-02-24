Apple’ın Type-C dönüşümü ve hızlı şarj pazarı büyüttü

Şarj teknolojileri küresel mobil aksesuar pazarını büyütmeye devam ediyor. Mobil aksesuar sektörünün büyüklüğü 2025 yılında yüzde 10’dan fazla artışla 105 milyar dolara ulaştı. 2026’da ise trendin devam etmesi ve pazarın 115 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor. Büyümede, Apple’daki USB-C standardının yaygınlaşması, bağlantı uyumluluğunun artması ve yeni nesil hızlı kablosuz şarj teknolojisi Qi2’nin devreye girmesi belirleyici oldu.

Sadece yüzde 10’u markalı ürün

Küresel pazarda yaşanan bir ivme, Türkiye’ye de doğrudan yansıdı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markalarından Mcdodo’ya göre, yerel pazarın büyüklüğü 1.5 milyar dolara ulaştı. Özellikle GaN adaptörler, Qi2 destekli hızlı kablosuz şarj çözümleri ve çoklayıcı ürünler, talebin ana taşıyıcıları arasında yer aldı. 2026 yılında ise pazarın Türkiye’de 1.7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu pazarın ise sadece yüzde 10’u markalı aksesuarlardan oluşuyor.

Akıllı telefon yenileme hızının yavaşladığı pazarda, kullanıcı davranışları da dönüşüyor. Telefonunu değiştirmeyen kullanıcılar dahi, daha hızlı, güvenli ve çoklu kullanım imkânı sunan şarj ekipmanlarını yenilemeyi tercih ediyor. Bu eğilim, aksesuar pazarını “tamamlayıcı ürün” konumundan çıkararak mobil ekosistemin merkezine taşıyor.

‘Enerji çağı başlıyor’

Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum’a göre önümüzdeki dönemde yüksek verimli adaptörler, evrensel bağlantı çözümleri ve kablosuz şarj standartları etrafında şekillenen ürün portföyleri, markalar için en kritik rekabet alanı olmaya devam edecek. Mehmet Uçurum, gelecekte teknoloji üreticilerinin değil, enerji ve bağlantı altyapısını yönetenlerin lider olacağını belirterek şöyle konuşuyor: “Mobil aksesuar pazarı teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldi. Ancak bu büyüme yalnızca yeni ürünlerin değil, yeni bir çağın habercisi olabilir. Akıllı telefonlar artık teknoloji ürünü olmaktan çıktı. Onlar artık insanların hafızası, işi, kimliği ve günlük hayatının merkezi. Önümüzdeki dönemde kullanıcılar bir adaptör veya kablo değil kesintisiz yaşam deneyimi alacak.”

GaN şarj ve kablosuz dönüşümü

Özellikle GaN adaptörler ve Qi2 destekli kablosuz şarj ürünlerinin Türkiye’deki büyümelerinin itici gücü olduğunu anlatan Uçurum, “2026’da da yenilik odaklı ürünlerimizle bu büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bugün kullanıcılar sadece telefon değil, tüm dijital yaşamlarını yönetebilecek şarj çözümleri arıyor. Evde, ofiste, araçta ve seyahatte aynı kaliteyi talep ediyorlar. Biz de bu beklentiye uygun, güvenilir ve uzun ömürlü ürünlerle pazarda fark yaratıyoruz” diyor.

Ortalama 7 cihaz kullanılıyor

Yapılan araştırmalara göre insanlar günde ortalama 5–7 cihaz kullanıyor. Bu cihazların başında telefon, kulaklık, saat, tablet, araç ekranı ve bilgisayar geliyor. Bu cihazların hepsi tek bir şeye bağlı: kişisel enerji altyapısı. Bu nedenle mobil aksesuar sektörü aslında yeni nesil bir enerji dağıtım ağı olarak tanımlanıyor.