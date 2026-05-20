ASUS ProArt Display PA278CGRV Profesyonel Monitör

Advertorial

ASUS ProArt Display PA278CGRV, yaratıcı profesyoneller için tasarlanmış 27 inç QHD monitördür. Fotoğrafçılar, video editörleri, grafik tasarımcılar, içerik üreticileri ve AI sanatçıları için yüksek renk doğruluğu, geniş renk gamı ve güçlü bağlantı seçenekleri sunar. %97 DCI-P3 renk kapsamı, Delta E < 2 fabrika kalibrasyonu ve Calman Verified sertifikası sayesinde renklerin doğru ve tutarlı görünmesini sağlar.

144Hz değişken yenileme hızı ve AMD FreeSync desteği ile akıcı görüntü performansı sunarken USB-C bağlantısı üzerinden tek kablo ile görüntü, veri ve 96W güç iletimi sağlar. MacBook kullanıcıları için geliştirilen P3 renk modu sayesinde macOS cihazlarla uyumlu renk performansı elde edilir.

Yüksek çözünürlük ve IPS panel

27 inç QHD (2560×1440) ekran ve 178° geniş görüş açılı IPS panel, keskin görüntüler ve geniş izleme açıları sunar.

Profesyonel renk doğruluğu

%97 DCI-P3

%100 sRGB

ΔE < 2 renk doğruluğu

Calman Verified sertifikası

Bu özellikler sayesinde fotoğraf düzenleme, video prodüksiyonu ve grafik tasarım gibi renk hassasiyeti gerektiren işler için idealdir.

Akıcı görüntü deneyimi

144 Hz değişken yenileme hızı (VRR) ve AMD FreeSync teknolojisi sayesinde hızlı ve akıcı görüntü performansı elde edilir. Bu özellik özellikle video düzenleme, animasyon ve 3D render işlemlerinde avantaj sağlar.

MacBook ile uyumlu çalışma

ProArt Display PA278CGRV, Mac kullanıcıları için optimize edilmiştir.

P3 renk sıcaklığı modu , MacBook ekranındaki renk performansıyla uyumludur

MacBook klavyesindeki parlaklık tuşlarıyla monitör parlaklığı kontrol edilebilir

macOS uyumlu ASUS DisplayWidget Center yazılımı ile monitör ayarları kolayca yapılabilir.

ASUS Light Sync Teknolojisi

Monitörde bulunan ortam ışığı sensörü, bulunduğunuz ortamın ışık seviyesine göre ekranın parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. Bu sayede farklı aydınlatma koşullarında bile gerçekçi ve doğru renkler elde edilir.

Auto KVM ile kolay çoklu cihaz kontrolü

Dahili Auto-KVM özelliği sayesinde iki farklı bilgisayarı veya laptopu tek bir klavye ve fare ile kontrol edebilirsiniz. Bu özellik özellikle çoklu sistem kullanan profesyoneller için çalışma alanını daha verimli hale getirir.

Zengin bağlantı seçenekleri

PA278CGRV geniş bağlantı seçenekleri sunar:

USB-C (96 W Power Delivery)

HDMI

DisplayPort 1.4 (daisy-chain desteği)

USB 3.2 hub

Kulaklık çıkışı

USB-C bağlantısı sayesinde tek kablo ile görüntü aktarımı, veri transferi ve cihaz şarjı mümkündür.

ASUS DisplayWidget Center

ASUS DisplayWidget Center yazılımı sayesinde monitör ayarlarına OSD menüsüne girmeden fare ile erişebilirsiniz.

Kontrol edilebilen ayarlar:

Parlaklık

Kontrast

Renk sıcaklığı

Görüntü modları

Hem Windows hem macOS ile uyumludur.

Ergonomik tasarım

Ergonomik stand sayesinde ekran konumunu rahatça ayarlayabilirsiniz:

Yükseklik ayarı: 0 – 130 mm

Tilt (eğim): -5° ~ +23°

Swivel (sağa-sola dönüş): -30° ~ +30°

Pivot: -90° ~ +90°

Uzun süreli kullanımda konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

HDR ve görüntü teknolojileri

Monitör ayrıca VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahiptir. Bu sayede daha yüksek kontrast ve daha canlı görüntüler elde edilir.

Çevre dostu tasarım

ASUS sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, çevre dostu kağıt bazlı ambalaj ve enerji verimli üretim standartları kullanarak daha çevreci bir ürün tasarımı sunar. ASUS ProArt Display PA278CGRV; yüksek renk doğruluğu, profesyonel kalibrasyon, geniş bağlantı seçenekleri ve ergonomik tasarımıyla fotoğraf, video, grafik ve içerik üretimi gibi yaratıcı iş akışları için ideal bir monitördür.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak yaratıcı süreçleri desteklemek için Adobe Creative Cloud® uygulama ve hizmet paketini kullanıcılara sunuyor. Belirli bölgelerde, uygun ASUS ürünlerini satın alan müşteriler, üç aylık veya bir aylık Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D ve Adobe Acrobat aboneliğini ücretsiz olarak edinebilecek. Bu abonelik yeni veya mevcut bir hesaba uygulanabiliyor ve kayıt sitesi üzerinden kullanılabiliyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresine sahiptir. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.