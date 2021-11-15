İnceleme: TP-Link UE330

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TP-Link UE330, hem USB 3.0 çoklayıcı hem de Gigabit Ethernet adaptörü olan bir ürün.

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USB 3.0 3-Port Hub ve Gigabit Ethernet Adaptör

Çoğu zaman kullandığımız taşınabilir bilgisayarların USB portlarının az oluşu pek çok sıkıntıya yol açabiliyor. Bu sorunu basit USB çoklayıcılarla çözmeye çalıştığınızda ise başka sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu yüzden USB çoğaltıcı seçtiğinizde sadece fiyatına odaklanmayın. Çoklayıcı üzerine takacağınız cihazların güvenliğini de sorgulayın.

Bizim de kullandığımız ultrabook’ta ihtiyaç duyduğumuz çoklayıcı için güvenilir bir marka olan TP-Link’in UE330 USB 3.0 3-Port Hub ve Gigabit Ethernet Adaptörünü inceledik. TP-Link, 120’yi aşkın ülkede hizmet veren, ADSL, routers, IP kameralar, powerline adatörler, medya çeviriciler, ağ sunucuları ve çeşitli aksesuarlar üreten bir firma.

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TP-Link UE330, hem USB 3.0 çoklayıcı hem de Gigabit Ethernet adaptörü olan bir ürün. Notebook çantanızda ya da cebinizde bile rahatça taşıyabileceğiniz bu ürün, üç adet USB 3.0 girişe sahip. Günümüzde USB bağlantısı kullanarak bilgisayara bağladığımız cihazların sayısı hızla artıyor. Yazıcı, harici hard disk, mouse, USB bellekler, kart okuyucular vs… Bu yüzden de hem hızlı veri aktarımı sunan hem de güvenilir bir ürün olarak UE330 tak-çalıştır bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

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Bu aksesuarın bir diğer önemli özelliği de ethernet girişi olmayan ultrabook gibi cihazları kablo ile ağa dahil etmek için de kullanılması. Böylece 1000Mbps seviyesine kadar transfer hızını destekleyen Gigabit Ethernet ağ bağlantısı kolayca eklenmiş oluyor. Gelişmiş yonga seti çözümünden faydalanan bu çoklayıcı, Windows, Mac OS X, Chrome OS ve Linux OS işletim sistemleriyle çalışabiliyor.

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