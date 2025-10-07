İnceleme: K&F Concept Beta 20L Sırt Çantası

Hem fotoğraf ekipmanlarınız hem de taşınabilir bilgisayar, drone ve diğer aksesuarlarınız için sağlam bir fotoğraf çantası olan K&F Concept Beta 20L inceleme konuğumuz oldu.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Advertorial

Sizlere sadece fotoğraf ekipmanlarınızı değil, taşınabilir bilgisayar, drone ve diğer aksesuarlarınızı da taşıyabilecek sağlam bir fotoğraf çantasından bahsedeceğim. İncelediğim ürün K&F Concept’in Beta 20L sırt çantası.

Bu serinin oldukça ilgi çekici farklı renkleri bulunuyor. Ben bu açık ve koyu yeşil olan modelini tercih ettim. Kentfaith’in çantası boyut olarak çok küçük bir model değil. Uzun seyahatlerde ihtiyacınız olabilecek pek çok şeyi sığdırabilirsiniz. Polyester dış malzeme yapısı yüksek yoğunluklu ve suya, yırtılmaya karşı dayanıklı olarak yapılmış. Fermuarlar da sağlam görünüyor. Açılıp kapanması gayet akıcı…

İç kısım, verilen levha ve köpük bölücülerle istediğiniz gibi değiştirilebiliyor. Bu malzemeler, ekipmanlarınızı hem sabit tutuyor hem de darbelere karşı koruma sağlıyor. İç ve dış kısımdaki dikişler de gayet iyi. Sağlamlık açısından oldukça dayanıklı bir çanta olduğunu söylemeliyim.



Hacmi yaklaşık 20 litre, 30x17x44 cm ölçülerinde… Üst bölümden ulaşılabilen cüzdan, günlük eşyalar veya birkaç tişört taşıyabileceğiniz bir alan, ayrıca 15 inçe kadar dizüstü bilgisayarınız için özel bir bölüm bulunuyor. Alt ana bölüme ise örneğin 1 gövde, 3-4 lens, filtreler, piller hatta drone bile sığabiliyor. Bu yerleşim olayı tabi kullandığınız ekipmanların çeşidine göre farklılık gösterecektir.

Çantanın güzel bir tasarımı var. Hem yandan hem de arka kısımdan açılabiliyor. Yandan erişimle makinenizi hızlıca çıkarıp tekrar geri koyabiliyorsunuz. İlginç bir özellik arka fermuarlı kısmı açtığınızda çantanın ön yüzü iki sağlam ince kayışla tutuluyor. Bu şekilde çantayı önünüze alıp içerinden birçok ekipmanı çıkarıp geri koyabilirsiniz. Bazen çantayı koyacağınız temiz bir yüzey olmayabilir. O zamanda yine bu şekilde bir tutuşla örneğin objektif değişimi falan kolayca yapılabilir diye düşünüyorum.

Çanta küçük olmadığı için içerisine koyacağınız malzemelerle birlikte biraz ağır olacaktır tabi… Askılar yumuşak ama dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Sırtınıza değen kısım ergonomik ve yastıklı… Göğüs kemeri ile ağırlık dengesi de sağlanabiliyor. Böylece uzun yürüyüşlerde bile konforlu bir kullanım sağlanmış oluyor. Esasında bana soracak olursanız bir seyahatte uzun yürüyüşler varsa en iyisi az ekipmanla yola çıkmaktır. Çünkü çok iyi biliyorum ki her şeyi yanınıza almak en büyük hatalardan birisi olur. Örneğin gün içerisinde bilgisayarınızı kullanmayacaksanız yanınızda taşımanın pek bir anlamı olmayacaktır. Bu noktada biraz deneyim ve seyahat tecrübesi iyi olur diye düşünüyorum.

Çantanın iç kısmında birçok küçük göz, gizli cepler, anahtar klipsi gibi fonksiyonel şeyler de bulunuyor. Çanta her ne kadar yağmur itici bir malzemeden yapılsa da dayanıklılığı ve su geçirmezliği artırmak için bir yağmurluk eklenmiş kutu içeriğine… Çantanın yan gözüne küçük bir şemsiye ya da su matarası konulabiliyor. Ön tarafındaki kayışlara orta boy bir tripod veya küçük bir uyku tulumu da bağlanabiliyor.

K&F Concept Beta 20L modeli dayanıklı malzeme, düzenli iç yapı, hızlı erişim gözü, notebook bölmesiyle ergonomik bir sırt çantası… Orta ölçekli ekipmanlarınız için fiyat-performans olarak bakılması gereken bir model olduğunu söyleyebilirim.

K&F Concept Beta 20L sırt çantasını buradan satın alabilirsiniz.

Tüm ürünlerde %20 indirim için “OSB2025” kodunu kullanabilirsiniz.

K&F Concept Beta 20L inceleme videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.