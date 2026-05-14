Canon RF 20-50mm F4L IS USM PZ

Canon, dahili Power Zoom özelliğine sahip ilk tam kare RF L serisi lensi olan RF 20-50MM F4L IS USM PZ’yi tanıttı.

Bu yenilikçi lens, EOS R6 V için doğal bir eşlikçi ve hibrit içerik üreticileri için önemli bir yenilik niteliği taşıyor. Zoom halkası, video kaydı sırasında kontrollü ve dengeli bir servo zoom işlevi görürken fotoğraf çekimi veya video kaydı sırasında hassas ayarlamalar için manuel zoom-by-wire (elektronik kontrollü manuel zoom) olarak da çalışıyor. Standarttan daha geniş 20-50 mm odak uzaklığı aralığını sabit f/4 maksimum diyafram açıklığıyla kapsayan bu lens, çok yönlü olmasıyla dikkat çekiyor. Lens; vlog çekimleri, iç mekânlar ve lens değiştirmeden etkileyici manzaralar yakalamak için ideal bir seçenek olarak da öne çıkıyor.

RF 20-50MM F4L IS USM PZ; UD lens elemanları, Hava Kabarcıklı Kaplama (Air Sphere Coating – ASC) ve zoomlama sırasında sabit bir kadrajı korumak için optik olarak bastırılmış odaklanma sırasında nefes alma etkisi özellikleriyle olağanüstü L serisi görüntü kalitesi sunuyor. Yalnızca 420 g ağırlığındaki lens, 6 stop’a³ kadar optik görüntü sabitleme ve 8 stop’a⁴ kadar birleşik görüntü sabitleme sunarak elde sarsıntısız çekim yapılmasına yardımcı oluyor. Nano USM otomatik netleme sistemi, 0,24 metreye kadar yakın mesafelerde bile hızlı, sessiz ve doğru netleme yapabiliyor.

Profesyonel performans, lens üzerindeki sezgisel kontrollerle de tamamlanıyor. Bunlar arasında özelleştirilebilir Lens İşlevi düğmesi, manuel netleme halkası ve atanmış bir ayara anında erişim sağlayan özel Kontrol Halkası bulunuyor.

RF 20-50MM F4L IS USM PZ lensin temel özellikleri: