Canon’dan aynasız fotoğraf makineleri için iki yeni RF lens

Canon, RF 800mm F5.6L IS USM ve RF 1200mm F8L IS USM iki yeni telefoto lensini tanıttı.

Canon, RF 800mm F5.6L IS USM ve RF 1200mm F8L IS USM olmak üzere iki yeni süper telefoto lensini tanıttı. RF lens serisinin sınırlarını zorlayan bu lensler, uzaktaki konuların çekiminde rakip tanımayan olağanüstü büyütme kapasitesi ile bulunduğu kategori için yeni standartlar belirliyor.

Aynasız fotoğraf makineleri için dünyanın en uzun AF odak uzaklığını temsil eden 800mm ve 1200mm’lik çarpıcı odak uzaklıklarıyla bu lensler, optik performans ve taşınabilirlik sunan akıllı bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Etkileyici Optik Görüntü Sabitleyici ve geniş diyafram açıklığı özellikleriyle bu birinci sınıf L serisi RF lensler, spor ve vahşi yaşam çekimlerinden haber toplama ve gözetleme çekimlerine kadar geniş bir kullanıcı yelpazesini desteklemekle birlikte onlara olağan dışı koşullar altında, olağanüstü ayrıntılarla uzaktaki aksiyonu yakalayan bir kit sunuyor.

Kompakt yapı, güçlü erişim

Canon, RF 800mm F5.6L IS USM ve RF 1200mm F8L IS USM lensleriyle birlikte, profesyonel fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılayan daha fazla seçenek sunmak için benzersiz bir süper telefoto lens serisi çıkarıyor. Bu iki yeni lens, piyasadaki teleskop olmayan bir üründeki en uzun odak uzaklığını temsil eden 800 mm ve 1.200 mm telefoto becerilerini de ekleyerek RF lens serisinin becerilerini genişletiyor. Fotoğrafçılar, lenslerin olağanüstü erişim kapasitelerinin yanı sıra, lensleri AF çekimi ve IS işleviyle RF 1,4 x veya RF 2 x genişleticilerle birlikte kullanarak odak uzunluğunu iki katına kadar artırabiliyor. Fotoğrafçılar RF 1200mm F8L IS USM lensini bu şekilde kullandıklarında 400 metreden uzaktaki konuları inanılmaz ayrıntılarla yakalayabiliyorlar.

Yeni ve akıllıca tasarlanan optik sistem Canon’un bu tipteki geleneksel süper telefoto lenslerden daha küçük ve daha hafif bir tasarımla bu inanılmaz odak uzunluklarına ulaşmasını sağlıyor. EF serisindeki benzerinden çok daha küçük boyutlu olan RF 800mm F5.6L IS USM, 3,1 kg’ın biraz üzerindeki ağırlığıyla Canon’un şimdiye dek ürettiği en hafif ve en kısa 800 mm L serisi lens olarak konumlanıyor. RF 1200mm F8L IS USM ise 3,34 kg ağırlığında, kendi boyutunda şimdiye dek üretilmiş en küçük lens olmasıyla öne çıkıyor. Bu lens, 3,34 kg ağırlığıyla, kendinden önceki efsanevi model EF 1200mm f/5.6L USM’nin 1/5’i ağırlığında, 13 kg’dan daha hafif ve 30 cm daha kısa bir tasarım ile kullanıcılarına sunuluyor.

Yüksek optik performans

Hem RF 800mm F5.6L IS USM hem de RF 1200mm F8L IS USM etkileyici özelliklerle üretildi. Güçlü Görüntü Sabitleyici ile birlikte çalışarak RF 800mm F5.6L IS USM, 4,5 stop’a kadar ve RF 1200mm F8L IS USM, 4 stop’a kadar avantajla titremeleri azaltıyor ve net detaylara sahip görüntüler üretiyor. 800 mm lens ayrıca bu odak uzaklığı için geniş bir maksimum f/5,6 diyafram açıklığı ile mükemmel performans ve görüntü kalitesi sunuyor. Her iki modelde de 9 ağızlı dairesel diyafram 1/8’lik adımlarla çalışabiliyor ve video kaydı sırasında diyaframlar arasında daha yumuşak geçişler yapılabilme imkanı sunuyor.

RF lens serisi, akıllı lens tasarımının yanı sıra Canon’un sektörde öncü optik teknolojisinden faydalanıyor. Florit, Süper UD ve UD lens elemanlarına sahip olan RF 800mm F5.6L IS USM ve RF 1200mm F8L IS USM kusursuz görüntü çözünürlüğü ve mükemmel kromatik bozulma düzeltmesi sunuyor. ASC kaplamalar, ışık lekeleri ve lens parlamalarını en aza indirmek için iyileştirilmiş lens tasarımıyla daha da güçlü bir hale bürünüyor. Canon, bu lenslerdeki ekstra optiklerle bile, RF 800mm F5.6L IS USM modelinde netleme mesafelerini 2,6 m gibi sınıfında kısa (diğer 800 mm f/5,6 lenslerin netleme mesafesinin yarısından da az) bir değere ve RF 1200mm F8L IS USM modelinde 4,3 m seviyesine kadar indirmeyi başarıyor. Böylelikle konuların çok çeşitli mesafelerde takip edilebilmesine olanak tanıyor.

EOS R sistemi…

Süper telefoto becerileri ve hafifliği ile bu lensler, Canon’un spor fotoğrafçılığındaki sağlam sistemi EOS R3 için mükemmel bir arkadaş olarak geliyor. Fotoğraf makinesiyle birlikte çalışan RF 800mm F5.6L IS USM ve RF 1200mm F8L IS USM, EOS R3’teki AF sistemiyle 30 kare/sn’ye kadar konu takibi yapabiliyor. Bu lensler Halka USM Sürücüsü, Çift Beslemeli Sürücü, yüksek hızda CPU ve optimize edilmiş AF algoritmaları ile hızlı hareket eden vahşi yaşam konuları için ideal olan hem hızlı hem güçlü otomatik odaklanma performansı ile öne çıkıyor. Lens üzerindeki özelleştirilebilir AF durdurma tuşları fotoğrafçılara konulara odaklanırken gelişmiş kontrol de sağlamalarına yardımcı oluyor. Fotoğrafçılar, RF lens serisinin bir parçası olarak, daha fazla esneklik için filtreler ve başlıklar gibi aksesuarların aynısını kullanabilme avantajına da sahip oluyorlar.

Sağlam, profesyonel yapı

RF 800mm F5.6L IS USM ve RF 1200mm F8L IS USM yüksek sıcaklıklardan ıslak veya tozlu ortamlara kadar çeşitli zorlu çekim senaryolarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Lensin içine kir veya su girmesini önlemek için montaj, düğme ve odaklanma halkaları için toz ve su girişine karşı dayanıklı bir yapı kullanılıyor. Yağ, su veya tozun lensin önüne yapışmasını önlemek için ön elemana florin kaplama uygulanmış olması önemli özellikleri arasında yer alıyor. Fotoğrafçıların sıcak iklimlerde dahi uzun süre çekim yapabilmelerini sağlayan RF 800mm F5.6L IS USM ve RF 1200mm F8L IS USM, yansıtıcı özelliğinin yüksek bir kızılötesi ısı kalkanı kaplamasına sahip oluşu dikkatleri üzerine çekiyor. Bu beyaz kaplama, UV kötü hava koşullarında mükemmel direnç sunar ve optik kaliteyi korumak için lens gövdesinin sıcaklığını düşürmeye yardımcı oluyor.

Üstün Canon mühendisliği ve geliştirilmiş optik tasarımıyla RF 800mm F5.6L IS USM ve RF 1200mm F8L IS USM lensler fotoğrafçıların uzaktaki konuları hiç olmadığı kadar uzaktan yakalayabilmelerini sağlamak için her koşulda tavizsiz performans sunuyor.

RF 800mm F5.6L IS USM- Temel Özellikler:

800 mm süper telefoto uzunluğu

Maksimum 163 mm x 432 mm çap x uzunluk ile kompakt lens

3,14 kg ağırlık

Geniş f/5.6 diyafram

4,5 stop’lu Görüntü Sabitleyici

Toz ve su sızdırmaz tasarım

2,6 m’lik minimum netleme mesafesi

RF 1200mm F8L IS USM – Temel Özellikler: