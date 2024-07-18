Canon EOS R1 ve EOS R5 Mark II Tanıtıldı

Canon, profesyonel fotoğrafçılık ve videograflığı ileri seviyelere taşımak için tasarladığı yeni ürünleri EOS R1 ve EOS R5 Mark II'yi tanıttı.

Canon, profesyonel fotoğrafçılık ve videograflığı ileri seviyelere taşımak için tasarladığı EOS R Sisteminin merakla beklenen yeni ürünleri EOS R1 ve EOS R5 Mark II’yi tanıttı. Her iki ürün de yüksek performansı, hızlandırılmış çekim görüntüleme sistemleri ve derin öğrenme destekli yardımcı teknolojileri sayesinde kullanıcılara gelmiş geçmiş en iyi iş akışı süreci sunuyor.

EOS R1, gelişmiş özellikleriyle haber ve spor profesyonellerinin her seferinde manşetlere eşlik edecek görseller çekmesini sağlarken, EOS R5 Mark II modeli ise hibrit profesyonel kullanıcıların farklı birçok türde çekim yaparak her türlü yaratıcı projeye imza atmasına olanak tanıyor.

EOS R aynasız serisinin en çok beklenen üyeleri: EOS R1 ve EOS R5 Mark II

EOS R1 ve EOS R5 Mark II tam kare aynasız fotoğraf makinelerinin kullanıma sunulması, Canon’un tarihinde bir dönüm noktasını temsil ediyor. EOS R1, yüksek performansı ve güvenilirlik mirasıyla ünlü EOS-1 serisinin EOS R serisindeki ilk fotoğraf makinesi olarak çıkıyor. EOS R5 Mark II modeli ise yüksek çözünürlük, hız ve 8K video performansını birleştirerek büyük beğeni toplayan EOS R5’in yerini alıyor.

Her iki modelde de daha yüksek piksel sayısına sahip sensörler, gelişmiş LED’ler, genişletilmiş göz algılama alanları, karmaşık sahnelerdeki konuları seçmek için benzersiz ve doğal bir yöntem sunan güncellenmiş algılama algoritması dahil olmak üzere birçok ekstra avantajlar yer alıyor.

EOS R1 ve EOS R5 Mark II, yeni görüntüleme platformu sayesinde JPEG veya HEIF formatları kullanılırken dört kat daha yüksek çözünürlük veya makine içinde daha az parazit sunuyor. Kullanıcılar, derin öğrenme, kamera içi çözünürlük arttırma ve parazit azaltma ile gelişmiş görüntü kalitesine ulaşıyor. Bununla birlikte, kamera içinde kırpma yapıp çözünürlük artırarak, başka düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan kolayca fotoğraf gönderebiliyor. Her iki fotoğraf makinesi de özellikle düşük ışıkta veya diğer zorlayıcı çekim koşullarında etkili çekim özellikleriyle 8,5 stop’a kadar görüntü sabitleme özelliğine sahip olarak geliyor.

EOS R1 ve EOS R5 Mark II, videograflar için hafıza kartına dahili olarak 12 bit RAW video sunuyor. Ayrıca Canon Log 2 ve 3 ile birlikte Sinema EOS Video Kayıt formatlarını kullanarak proxy video kaydı ve dört kanal ses kapasitesi sağlıyor. Böylelikle çekim senaryosu ne olursa olsun olağanüstü kalite ve yaratıcı esneklik sunarak profesyonel video prodüksiyonunu yeni zirvelere taşıyor. Fotoğraf makineleri, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve Full HD videoları eşzamanlı olarak kaydederek HDMI tip A portu donanımları aracılığıyla harici kayıt seçeneği sunuyor.

Makinelerde, profesyonellerin iş akışını desteklemek için hızlı ve istikrarlı bağlantı ile arıza güvenliği seçenekleri sunan çeşitli özellikler bulunuyor. C2PA içerik doğrulama formatı, haber gönderimi veya bir filmin ilk çekimlerini inceleme gibi görüntü/video hedeflerine giden birden fazla rota bulunduruyor.

Aynı zamanda endüstri standardı dosya adlandırma, ayrı fotoğraf/video klasörleri ve News ML-G2 standardında gelişmiş etiketleme desteği de sağlıyor. Her iki fotoğraf makinesi de gövde içinde Wi-Fi6E/11ax 6GHz’i destekleyerek yeni aktarım hızı seviyeleri sunan ilk EOS serisi fotoğraf makineleri olurken, EOS R1 ayrıca gövde içinde 2,5 Gbps Ethernet bağlantısı ve Dual Threaded FTP’yi destekliyor, EOS R5 Mark II’deki opsiyonel sap aracılığıyla kullanıcılar 2,5 Gbps Ethernet kapasitesinden faydalanıyor.

Canon EOS R1

İlk EOS-1’in kullanıma sunulmasından tam 35 yıl sonra EOS R1, oyunun kurallarını değiştiren otomatik odaklama, hız, güvenilirlik ve dayanıklılık sayesinde dünyanın her yerindeki profesyoneller için fotoğraf makinesi mirasını devralıyor.

Seçkin spor fotoğrafçıları için tasarlanan EOS R1, spor ve haber fotoğrafçılığının hızlı dünyasında hiçbir anınız kaçmıyor. EOS R1, yeni standartlar belirleyen Çapraz Tip AF sistemi ile donatılan benzersiz bir ürün olması sayesinde zorlu koşulların hepsinin üstesinden geliyor.

Canon için bir ilk olan bu son teknoloji yepyeni bir Dual Pixel CMOS AF sensör düzenlemesi ile dikkat çekiyor. Bu yeni düzenlemede, piksellerin her bir GB hücresi, sensörün dikey ve yatay ekseni boyunca otomatik odak izleme hassasiyeti sunmak için 90 derece döndürülüyor. Böylece kullanıcılara hızlı, doğru sonuçlar ve daha önce kaçırmış olabileceği bir görüntüyü yakalama olanağı tanıyor.

Fotoğraf makinesi, AF takibi ve 20 kare ön-sürekli-çekim kapasitesi ile olağanüstü bir 40 kare/sn’lik sessiz elektronik deklanşör sunuyor. Bu da kullanıcıların görüntü kalitesinden ödün vermeden sahneyi takip etmelerini sağlıyor. 24,2 megapiksel çözünürlüğü ile olağanüstü yüksek hızlı performans sunarken; derin öğrenme, görüntü çözünürlüğü artırma ve parazit azaltma ile bu çözünürlük oranı makine içinde 96 megapiksele kadar ulaşıyor. Saniyenin 1/400’üne kadar geliştirilmiş flaş senkronizasyon hızları, beyaz ayarı ve görüntü pozlama değerlendirmesiyle farklı fotoğrafçılık türlerinde daha fazla tutarlılık ve çok yönlülük kazandırıyor. Ayrıca, EOS R1 240 kare/sn’de Full HD’nin yanı sıra 60 kare/sn’de 6K veya 120 kare/sn’de 4K çözünürlükle hibrit multimedya işlevselliğini de destekliyor.

EOS R1, yenilenen dış dokusu, bütünleşmiş dikey sapı ve hava koşullarına karşı dayanıklı gövdesiyle en zorlayıcı çekim koşullarında bile en iyi performansı sunuyor. Buğulanmayı önleyen yüksek çözünürlüklü elektronik vizörü (EVF) ve büyük vizör koruyucu kapağı, uzun süreli spor çekimleri için rahat bir fotoğraf makinesi olmasını sağlıyor. Yeni eklenen iki aşamalı AF-ON düğmesi, tek bir düğmede iki programlanabilir işlevin hemen etkinleştirilmesine olanak tanıyor.

Canon EOS R5 Mark II

EOS R5’in mirasını devralan ve yeni ortaya çıkan görüntüleme türleri için “mümkün olabileceklerin sınırlarını zorlayan” EOS R5 Mark II, yaratıcı hikâye anlatıcılarının yanı sıra hünerlerini geliştirmeye hazır olan hibrit kullanıcıları hedefliyor. Bu da onu vahşi yaşamdan düğünlere, etkinlik çekimlerine, film yapımcılığına ve haberciliğe kadar birçok farklı uygulama için ideal bir araç haline getiriyor.

Detaylarda yüksek kaliteden ödün vermeden hızlı hareket eden konuları yakalamak için tasarlanan EOS R5 Mark II, 45 MP gibi olağanüstü çözünürlüğe sahip devrim niteliğinde yeni arkadan aydınlatmalı, istifli sensör tasarımıyla sunuluyor. Otomatik odak takibi ve 30 kare/sn kapasiteli elektronik deklanşör, kullanıcıların hızlı aksiyon sahnelerinde hünerlerini konuşturmalarını sağlıyor. Ön-sürekli-çekim modu deklanşöre basılmadan önce 15 kare yakalarken, geliştirilmiş görüntü çözünürlüğü artırma özelliği en ufak detayları bile koruyarak parazit azaltma ile 180 MP’e kadar ulaşabiliyor.

EOS R5 Mark II’nin özünü oluşturan nitelikler arasında kusursuz hibrit multimedya işlevinin yanı sıra ortak özellikler ve formatlar sayesinde Canon Cinema EOS serisi ile daha büyük bir sinerji yer alıyor. EOS R5 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan EOS R5 Mark II, sensörün tüm genişliğinden 8K 60p çözünürlük ve dahili olarak 12 bit RAW kaydın yanı sıra 120p’ye kadar sesli 4K video sunuyor. Yeni kullanıma sunulan soğutma fanlı sap, özellikle etkinlik çekimleri, röportajlar ve yüksek kaliteli canlı yayınlarda çekim sürelerini uzatma fırsatı sunuyor. Video proxy’leri kaydetme imkânı, endüstri standardında dosya adlandırma ve yapılandırılmış klasörler post prodüksiyon iş akışlarını geliştiriyor.

Yeni yüksek performanslı LP-E6P pil ve ısıyı dağıtan dayanıklı magnezyum alaşımlı gövde, EOS R5 Mark II’nin öngörülemeyen hava koşullarında bile her türlü zorluğa hazır olmasını sağlıyor. Ayrıca kompakt ve hafif tasarımıyla EOS R5 Mark II, buğulanma direnci, iki kat daha parlak vizör ve daha büyük açıklık gibi önemli geliştirmelerle üst düzey performans ve çok yönlülüğü tek bir makinede arayan hibrit kullanıcılar için vazgeçilmez bir araç haline geliyor.