HONOR 200 ile Kaliteli Portre Fotoğrafçılığı

Portre fotoğrafçılığında efsaneleşen Studio Harcourt’ın 100 yıllık fotoğrafçılık tecrübesi yapay zeka teknolojisiyle HONOR 200 serisinde birleşiyor. HONOR’un yeni modeli HONOR 200, AI Portre Modu ile akıllı telefonlarda profesyonel kalitede portre fotoğrafçılığı deneyimi sunuyor.

HONOR, amiral gemisi seviyesinde performansa sahip, kaliteli portre fotoğrafçılığı deneyimi sunan yeni HONOR 200 Serisini tanıttı. Akıllı telefon fotoğrafçılığında eşsiz bir teknolojinin kapısını aralayan HONOR 200 serisi ile prestijli bir iş birliğine imza atarak HONOR AI Portre modunu geliştirdi.

Portre fotoğrafçılığında efsaneleşen Parisli Studio Harcourt’un uzmanlığı ile HONOR’un platform düzeyindeki son teknoloji yapay zekâ yeteneklerini birleştiren HONOR 200 serisi, kullanıcılara stüdyo kalitesinde portre fotoğrafçılığı deneyimi yaşatıyor. Yapay zeka destekli portre özellikleri, etkileyici ekranı ve güçlü donanım performansıyla HONOR 200 serisi, kullanıcıların yaşam tarzlarında devrim yaratmaya hazırlanıyor.

En önemli araçların ışık ve gölge olduğu portre fotoğrafçılığında HONOR 200 Pro, ışığın en ince nüanslarını yapay zeka yazılımıyla birleştirerek eşsiz bir teknoloji sunuyor.

HONOR 200 Pro, Süper Dinamik H9000 sensörlü 50MP Portre Ana Kamerası ile kullanıcılarına zorlu aydınlatma senaryolarında bile mükemmel ışık ve gölge dengesi sunarak etkileyici görüntüler yakalanmasına yardımcı oluyor. 2,4μm piksel boyutuna sahip 4’ü 1 arada piksel gruplama teknolojisi desteği ile kullanıcılar düşük ışık senaryolarında dahi görüntülerindeki karmaşık ayrıntıları yakalayabiliyor. Ayrıca, 50MP Portre Telefoto Kamera ve Sony’nin özelleştirilmiş telefoto sensörüne sahip HONOR 200 Pro daha iyi ışık algılama özelliğiyle uzaktaki nesnelerin dahi olağanüstü netlikte yakalanmasına olanak tanıyor.

HONOR 200 Pro, yapay zekâ ile geliştirilmiş güçlü HONOR AI Portre modu ile portre fotoğrafçılığını zirveye taşıyor. Roger Federer’den Ürdün’ün saygın Kraliçesi Rania’ya kadar efsaneleri fotoğraflama konusunda zengin bir geçmişe sahip olan Studio Harcourt iş birliğiyle gerçekleştirilen HONOR AI Portre modu, Studio Harcourt’un gölge ve ışık ifadesi konusundaki ustalığını akıllı telefon teknolojisine taşıyor.

Birlikte gerçekleştirilen proje süreci, Studio Harcourt ve HONOR’un 20’den fazla görüntüleme uzmanı tarafından 400 gün boyunca süren kapsamlı bir araştırmayı içeriyor. Üçlü 50MP Portre Kamerası, parlak alanlarda pozlamayı yönetirken daha karanlık aydınlatma senaryolarında karmaşık ayrıntıları da koruyan iyi dengelenmiş portreler üretebilen yükseltilmiş bir HONOR RAW Alan Algoritması içeriyor.

Kullanım ve Ortama Uyum Sağlayan Ekran Işığı

İnsan odaklı yeniliklere olan bağlılığını sürdüren HONOR 200 Pro, TÜV Rheinland Titreşimsiz Ekran Sertifikası ve TÜV Rheinland Tam Bakım Ekran Sertifikası ile onaylanan 3840Hz Risksiz Karartma özelliğine yer veriyor.

Ortam ve kullanım amacına göre ekran ışığını ayarlayan HONOR 200 serisi AI Circadian Night Display özelliğiyle de uzun süreli göz konforu sağlıyor. Ortamına göre ekran renk sıcaklığı gradyanını optimize eden Natural Tone 2.0 ve mavi ışığı düzenlemek için ekranın renk sıcaklığını akıllıca ayarlayan HONOR 200 serisi, ayrıca kullanıcıların uyku döngüsüne göre uyku kalitesini artırmak için geceleri melatonin artırıcı moda geçiyor.

HONOR 200 Serisi, 1.5K Dört Kavisli Yüzer Ekran ve 4000 nitlik en yüksek HDR parlaklığı ile kullanıcıların doğrudan güneş ışığı gibi en zorlu koşullarda bile mükemmel görüntü alabilmesini sağlıyor.

Geliştirilmiş Donanım Performansıyla Süper Şarj ve Sorunsuz Bağlantı

HONOR 200 Pro, gücünü tek bir şarjla 61 saate kadar kesintisiz müzik akışı sağlayan büyük bir 5200mAh Silikon-karbon pilden alıyor. Kullanıcı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için HONOR 200 Pro güçlü süper şarj özelliği sunuyor. Yıldırım hızında 100W Kablolu HONOR SuperCharge ve 66W Kablosuz HONOR SuperCharge ile kullanıcılar cihazlarını sadece 41 dakikada tamamen şarj edebiliyor.

HONOR 200 Pro ayrıca, kullanıcıların verilerini sınırsız bir şekilde depolamasına olanak tanıyan etkileyici bir 12GB bellek ve geniş 512GB depolama sürücüsü sağlayarak hızlı bir deneyimi garanti ediyor.

Güçlü Snapdragon 8s Gen 3 Mobil Platform ile donatılan HONOR 200 Pro, 3GHz’e kadar CPU saat hızına ulaşarak sorunsuz grafik işleme ve gerçek zamanlı yanıt verme özelliğini kapsıyor. MagicOS 8.0’a sahip olan HONOR 200 Pro, yapay zekâ destekli bir dizi akıllı işlevle zenginleştirilmiş akıllı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. MagicOS 8.0 ayrıca HONOR 200 Pro’da kullanıcıların dijital etkileşimlerini kolaylaştıran Magic Portal, Magic Capsule ve Magic Ring gibi amiral gemisi özelliklerini de sunuyor.