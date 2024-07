OPPO’nun dünya çapında başlattığı OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri 2024 başvuruları devam ediyor.

OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri’nin küresel son başvuru tarihi olan 28 Temmuz yaklaşırken OPPO, fotoğraf meraklılarını kameralarının merceğinden muhteşem anları yakalamak ve mobil görüntülemenin gücünü göstermek için son fırsatı değerlendirmeye çağırıyor.

OPPO’nun dünya çapında başlattığı OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri 2024 başvuruları devam ediyor. Her biri dünyanın dört bir yanından kültürlerin ve geleneklerin canlı bir dokusunu sergileyen 73 ülke ve bölgeden bir milyondan fazla başvuru alan OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri 2024’e başvurular 28 Temmuz’da sona erecek.

imagine IF etkinlikleri dünyanın dört bir yanından ilham verici çalışmaları bir araya getiriyor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markası OPPO, küresel kullanıcı tabanını hayal güçlerinin sınırlarını genişletmek için görüntülerin gücünü kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi temalı etkinlik başlattı. OPPO, ‘Paris’e Giden Yol’ ve ‘Dünya ile Uyum İçinde’ etkinlikleri ile farklı kültürler arasında değişim ve anlayışı teşvik etmeye yardımcı olmayı hedefliyor. Şimdiye kadar yapılan başvurularda, dünyanın dört bir yanından katılımcılar kendi ülkelerinin eşsiz manzaralarını ve geleneklerini çarpıcı fotoğraflarla sergilediler. Rio de Janeiro’nun canlı kıyı yaşamından Amazon yağmur ormanlarının derin doğa harikalarına kadar her görüntü, izleyicilerin adım atması için yeni bir dünyaya açılan bir portal sunuyor. OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri’nin yanı sıra, dünya kültürlerinin çeşitliliğini ve cazibesini göstermek amacıyla Discovery Channel ile iş birliği yapan OPPO, ‘Bir Karede Kültür’ programını da fotoğraf severler ile buluşturuyor.

İnanılmaz ödüller kazanma şansı için hayal gücünüzü paylaşın

OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri 2024 için başvurular 28 Temmuz günü saat 24:00’e (UTC+8) kadar devam ediyor. Bu yılki yarışmaya yapılan başvurular, çağdaş fotoğrafçılık ikonu Steve McCurry ile birlikte National Geographic Fotoğrafçısı Michael Yamashita, Hasselblad Ustası Tina Signesdottir Hult, Magnum Photos üyesi Alec Soth ve OPPO Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ürün Sorumlusu Pete Lau gibi isimlerin yer aldığı prestijli jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Tüm katılımcılara sunulacak heyecan verici ödüller arasında bireysel olarak 24.000 Amerikan dolarına kadar ödül ve eserlerinin Paris Foto 2024’te sergilenme şansı da bulunuyor.

Tüm fotoğraf meraklıları kültürel paylaşım ve yaratıcı ilham platformu olan OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri’ne davet ediliyor. OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak için https://imagine-if.oppo.com/en/ adresindeki resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.