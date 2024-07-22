İnceleme: SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Sizlere SanDisk’in Extreme Pro serisinde yer alan 128GB’lık SDXC hafıza kartından bahsetmek istiyorum. İncelediğimiz hafıza kartı, fotoğrafla ilgilenen hemen herkesin yakından tanıdığı SanDisk markasına ait. Sandisk, dijital fotoğraf makinelerinin ilk çıktığı yıllardan beri uyumlu ve güvenilir hafıza kartları üretiyor. Bunun için de piyasada haklı bir üne sahip.

İncelediğimiz kart Extreme Pro serisinde yer alıyor ve kapasitesi 128 GB. Bu seride 32GB’tan 512GB’a kadar farklı kapasiteler bulunuyor. Kartların üzerinde yazan SDHC – High Capacity yani Yüksek Kapasiteli demek. Bu kartlar 4GB’tan 32GB’a kadar. SDXC – Extended Capacity yani Genişletilmiş Kapasiteli kartlar ise 64GB’tan 2TB’a kadar depolama alanına sahip.

Kullanıcıların bir kısmı haklı olarak kartların üzerinde yazılı olan çok sayıdaki sembol ve rakamdan rahatsız durumda. İlk bakışta hangi kartın işinize yarayıp yaramadığı anlaşılmıyor. Aynı kapasiteye sahip kartların arasında ciddi fiyat farkı bulunabiliyor. Esasında hafıza kartlarının kapasiteleri ve okuma/yazma hızları temelde baktığımız konular. Ne tür şeyler çekecekseniz konuya ve tabi makinenize uygun bir kart bulmanız mümkün.

Örneğin sadece fotoğraf çekiyorsanız ve videoyla işim olmaz diyorsanız şanslısınız. O zaman hızı nispeten yavaş kartları da tercih edebilirsiniz. Ama en yüksek çözünürlük değerinde bir makineniz var ve seri modda fotoğraf çekiyorsanız yine orada da okuma/yazma hızları önem kazanıyor.

Ama esas sorunun video kaydı sırasında yaşandığını söylersem yanlış olmaz. Kullanıcılar artık 4K, 6K ve 8K kayıt yapabilen makineler kullanıyor. Bu yüzden az önce söylediğim gibi kart seçiminde amacınız ve kullanım yeri çok önemli.

Gelin şimdi bir hafıza kartı üzerinde yazanlara basitçe bir göz atalım. Örneğin incelediğim bu hafıza kartını ele alalım. Sol tarafta kocaman kartın kapasitesi, yani 128GB yazıyor. Onun üzerinde kartın okuma hızı 300MB/sn var. Genellikle daha yüksek bir değer olduğu için kartların okuma hızları ön plana çıkıyor. Bu kartın yazma hızı 260MB/sn. Bu hızla gelişmiş bir post prodüksiyon iş akışı için 300 MB/sn’ye kadar yüksek aktarım hızları sunuluyor. 260 MB/sn’ye kadar yazma hızları ise hızlı ardışık seri ve RAW+JPEG çekimlerle başa çıkabiliyor.

SDXC’den az önce bahsettim. Onun altında U sembolü içinde 3 yazıyor. Bu UHS hız sınıfı işareti. U3 demek yazma hızının en az 30MB/sn olduğunu belirtiyor. Hemen üst satırında roma rakamı ile II yazıyor. UHS-II veri yolu arayüzü kullandığını gösteren bu işarette kartın 312MB/sn’ye varan potansiyel okuma/yazma hızına ulaşabileceğini gösteriyor. U3’ün hemen yanında C sembolü içerisinde 10 yazıyor. Eski kartlarda da C2, C4, C6 şeklinde ifade edilen hız sınıfı… C10 genellikle günümüzde üretilen çoğu cihaz için minimum hız sınıfı gereksinimidir. C10’ün üstünde bir de V90 yazdığını göreceksiniz. Bu en yeni video hız sınıfı işareti. Kartlar üzerinde en çok V30, V60 ve bu karttaki gibi V90 video hız sınıfını göreceksiniz. V’nin yanında rakamlar en düşük yazma hızını ifade ediyor. V90 dediğimiz zaman kartın en düşük yazma hızının 90MB/sn olduğunu anlıyoruz.

Bu şekilde makineniz hangi kart standartlarını destekliyorsa onları tercih edebilirsiniz. Eğer eski bir fotoğraf makineniz varsa en hızlı kartı da alsanız bu yüksek hızdan faydalanamazsınız. Çok haklısınız bu anlattığım semboller, rakamlar birbirinin tekrarı gibi… Alt tarafı kartın hızının kaç olduğunu bize anlatacaklar bin tane sembol falan…

İncelediğim Extreme Pro SDXC 128GB’lık hafıza kartı piyasadaki en hızlılardan… Bu kart ile 4K, 6K hatta 8K video kaydı yapabilmeniz mümkün. Fotoğraf çekimleri içinde zaten hayli hayli yetecektir. Profesyonel fotoğrafçılar, video işiyle uğraşanlar, içerik üreticileri hem çekimlerde hem de aktarım ve diğer düzenlemelerde bu kartı sorunsuz kullanabilirler.

SD kart darbeye, -25 ve 85 derece arasındaki hava sıcaklığına, suya ve röntgen ışınına karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Böylece en zorlu ortamlarda bile endişe duymadan kullanmanız mümkün. Kart, RescuePRO Deluxe veri kurtarma yazılımıyla geliyor. Sitesinden bu yazılımı indirebiliyorsunuz. Veri kurtarma yazılımı, yanlışlıkla silinen dosyaların kurtarılmasını kolaylaştırıyor.

Sonuç olarak hafıza kartı seçimini önemseyip, güvenilir markaları tercih etmenizi öneririm. Az önce söylediğim gibi kullandığınız makinenin özellikleri ve kapasite ihtiyacınız nasıl bir kart kullanmanız gerektiği konusunda size yol gösterecektir.

SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB hafıza kartı incelemesini Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: