İnceleme: TP-Link Deco X20-DSL Modem

TP-Link Mesh ev ağı ailesi olan Deco serisine yakın zamanda modemleri de ekledi. Böylece bir evin internet konusundaki tüm ihtiyacı Deco ailesiyle çözülebilir hale geldi. Biz de bu yeni ürünlerden WiFi 6’lı modem olan Deco X20-DSL modelini inceledik.

Evlerdeki farklı internet sorunları için etkili çözümlerden biri Mesh WiFi ağı oluşturmak. Aynı ağ adı ve şifresi ile evin içinde gezinirken dahi kesintisiz bir internet sağlayan Mesh WiFi ağları, hem güçlü bir bağlantı, hem daha geniş kapsama alanı sunuyor. TP-Link’in Mesh ev sistemi olan Deco ailesi, aynı zamanda güçlü güvenlik özelliklerine de sahip.

TP-Link Deco Ailesi

Yakın zamana kadar TP-Link Deco ailesi, yönlendirici (router), menzil genişletici (range extender), powerline özellikli olmak üzere zengin model seçeneğine sahipti ama ‘modem’ ailenin eksik üyesiydi. Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan WiFi 6 destekli Deco X20-DSL modem ile Deco ailesi bu eksikliği giderdi ve tamamen Deco modellerinden oluşan bir ev ağı kurmak mümkün hale geldi. Mevcut Deco kullanıcıları da modem yenilemek istediklerinde Deco X20-DSL’i tercih ederek Mesh WiFi ağlarını çok daha güçlü hale getirebilecekler ve tek bir uygulama ile (Deco uygulaması) tüm ağı kontrol edebilecekler.

Deco modem, ne artı sağlıyor?

Modem olarak da bir Deco modelinin tercih edilmesi başta hız olmak üzere kullanıcılara pek çok avantaj sağlıyor. Modem üyesi eksikken de son derece sağlıklı bir Mesh WiFi ağı oluşturmak mümkündü. Ancak modemin WiFi gücü Deco’ların gerisinde kalabiliyordu. Şimdi Deco X20-DSL ile bu sorun ortadan kalktı. WiFi 6 teknolojisine sahip olan Deco modem, çok daha hızlı, istikrarlı ve geniş kapsama alanlı bir ağ oluşturmayı sağlıyor. Deco Mesh ağının gerçek gücü ve performansı, modemin de eklenmesiyle ortaya çıkıyor.

Ayrıca tüm Deco’lar Deco uygulamasıyla akıllı telefonlar üzerinden, her yerden kontrol edilebiliyor. Modem de Deco ailesinden olduğunda tüm ev ağı tek bir uygulama üzerinden izlenebiliyor, her tür ayarı, kontrolü yapılabiliyor. Modem ayarı için ayrı bir uygulama ya da arayüz kullanılması gerekmiyor. Bu da kullanıcılara ciddi bir avantaj sağlıyor.

Deco Mesh WiFi ailesinin yeni üyesi

TP-Link’in Deco Mesh WiFi ailesinin bir üyesi olan Deco X20-DSL, Super VDSL2 desteğine sahip (geriye dönük tüm xDSL tipleriyle uyumlu) ve Mesh WiFi ağı oluşturan bir modem. Çok yüksek kablosuz bağlantı ihtiyacı olan tüketicilerin ihtiyacını giderecek olan modem, Super VDSL2 (Profil 35b) sayesinde 4K video, buluttan oyun, video konferans gibi yüksek hız gerektiren tüm uygulamaları sorunsuzca yapabiliyor. 350 M/sn artırılmış indirme hızı sağlayan modem ile oyundan film keyfine, yüksek hız gerektiren iş uygulamalarından online toplantılara kadar her şey sorunsuzca yapılabiliyor.

Çok geniş ve aynı anda çok sayıda cihazın ağa bağlandığı evler için ideal bir modem olan ürün, hem kablosuz hem kablolu bağlantıda yüksek hızlar sunuyor. Toplamda 1.8 Gbps kablosuz hıza sahip olan ürün, aynı zamanda üzerinde yer alan 4 adet Gigabit WAN/Lan girişi sayesinde yüksek hızda kablolu bağlantı desteği de sağlıyor.

Aynı zamanda yüksek güvenlik özellikleriyle de donatılan Deco X20-DSL modem, TP-Link’in ücretsiz HomeShield güvenlik paketi ile birlikte geliyor. Bu paket sayesinde tüm ağ ve ağa bağlı cihazların güvenliği üst seviyede sağlanıyor. Gerçek zamanlı IoT ve ağ koruması, güçlü Ebeveyn Denetimleri ve kapsamlı raporlar HomeShield’in sağladığı avantajlar arasında.

TP-Link’in iOS ve Android destekli Deco uygulaması ile kolayca kurulan ürün, yine bu uygulama üzerinden rahatlıkla her yerden yönetilebiliyor.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/us/deco-mesh-wifi/product-family/deco-x20-dsl/