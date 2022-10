HP’den hibrit çalışma modelleri için yeni teknolojiler

HP, kullanıcıların diledikleri yerden mutlu bir şekilde çalışabilmeleri için tasarladığı cihaz ve çözümlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. HP’nin sergilediği ürünler içerisinde yazıcıdan kurumsal bilgisayarlara ve aksesuarlara kadar pek çok cihaz bulunuyor. Çalışanlara verimlilik katacak bu ürünlerin yanı sıra oyun bilgisayarlarını da görücüye çıkaran HP bu teknolojilerle Türkiye’deki kullanıcılara eşsiz bir hibrit deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Günümüzün hibrit çalışma dünyasında başarılı olmak için kurumların hızlı bir şekilde adapte olması ve çevik kalması gerekiyor. Hibrit çalışma stratejilerinin farklı lokasyonlarda çalışan bireyler ve ekiplerin uyum içinde çalışmasını destekleyecek teknoloji, cihaz, çözüm ve hizmetleri içermesi bu nedenle önem taşıyor. Daha iyi iş birliği, daha fazla üretkenlik ve esneklik hedefiyle çalışan kurumlar rekabet avantajı yakalayabiliyor. HP’nin cihazları, çözümleri ve uzmanlığı işte tam bu noktada devreye girerek bireyler için mutlu bir şekilde çalışmayı mümkün kılarken iş gücünü ve kurumları hibrit çalışma dünyasında başarılı olmaya hazırlıyor.

Her 10 çalışandan neredeyse 8’i hibrit çalışmayı tercih ediyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çalışanlar, kazandıkları esneklik sayesinde hem kendilerine hem de kurumlarına verimlilik katmalarını sağlayan hibrit çalışmadan mutluluk duyuyor. HP’nin yaptığı “İşin Geleceği Araştırmasına” göre çalışanların yüzde 60’ı nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda esneklik istediklerini söylüyor. Yüzde 77’si yani her 10 çalışandan neredeyse 8’i ise hibrit çalışma modelini tercih ediyor. PwC tarafından açıklanan “İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi” raporuna göre ise Türkiye’de İK yöneticilerinin yüzde 94’ü hibrit çalışma modelini, yüzde 76’sı uzaktan çalışma yöntemlerini, yüzde 71’i ise esnek çalışma saatleri ve programını destekliyor.



HP, hibrit vizyonu ile şirketlerin beş alanda hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor

Şirketler ortaya çıkan yeni trend doğrultusunda hibrit çalışmaya her geçen gün daha fazla önem veriyor. HP de hibrit vizyonu üzerine inşa ettiği ürünleri ile şirketlere ve çalışanlara bu trendleri yakalayarak “mutlu bir şekilde” işlerini yapmalarına yardımcı oluyor:

Ekipleri bir araya getiriyor : HP, ister birlikte ister ayrı olsun ekiplerin bağlantı kurmasına, bağlantıda kalmasına ve iş birliği yapmasına yardımcı olmak için ürünler sunuyor. HP Presence ile güçlendirilmiş birinci sınıf dizüstü bilgisayarlar HP EliteBook Serisi sayesinde mekan bağımsız çalışan bir kişi, farklı yerlerden ve uzaklıktan bağlanan diğer arkadaşları ile aynı odadaymış gibi iletişim kurabiliyor.

Üretkenliği arttırıyor : HP her yerden verimli çalışmayı sağlayan teknolojileri ile çalışanların üretkenliğini de artırıyor. Ancak üretkenlik için her çalışanın kendi rolündeki ihtiyaçlarının bilinmesi ve donanımları uzaktaki veya sahadaki çalışanla doğru şekilde eşleştirmek gerekiyor. HP bu amaçla cihazlar ve çözümler de sunuyor. Uzaktan çalışan iş gücünü güçlendirmek için eksiksiz donanım ve yazılımı olan yüksek performanslı Z by HP İş İstasyonları ile dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, ekranlar ve çözümlerle en ağır iş yüklerinin üstesinden gelinmesi kolaylaşıyor. Yeni HP Z serisi, günümüz çalışanlarına sınırsız yaratıcılık gücü vererek üretkenliklerini artırıyor. Ayrıca HP Elite PC’ler de çalışanlar nerede olurlarsa olsunlar üretken kalmaları için güç ve performans sağlıyor.

Güvenliği sağlıyor : HP’nin yaptığı bir araştırmaya göre zararlı yazılım ihlallerinin yüzde 99’u bir kullanıcı tıklamasıyla ortaya çıkıyor. Bu gerçeği dikkate alan HP tüm teknoloji ekosisteminde sıfır güven yaklaşımı ile güçlendirdiği güvenlik mimarisi ile çalışanların ve işlerinin siber saldırılara karşı korunmasına yardımcı oluyor. HP Wolf Security donanım düzeyinde başlayıp yazılım ve hizmetlere kadar uzanan kapsamlı uç nokta koruması ve esnekliği sağlıyor.

Esneklik sunuyor : Hibrit düzende, kişilerin diledikleri her yerden çalışma esnekliğine sahip olması yoluyla daha iyi bir çalışan deneyimi sunulması gerekiyor. HP Elite Dragonfly G3, kolay taşınabilir olması ile mobil olması gereken çalışanların hayatını kolaylaştırıyor, çalışanlara esneklik kazandırıyor. 1 kg’ın altında HP Elite Dragonfly G3, 13.5″ kapaklı tasarımın yanı sıra kullanıcıların üretken kalmalarını sağlamak için 3:2 oranla daha geniş ekran da sunuyor. HP Presence ile geliştirilmiş Elite Dragonfly, Audio by Bang & Olufsen ile olağanüstü bir iş birliği deneyimi sergiliyor ve dört ayrı amplifikatör birlikte çalışarak güçlü bir ses oluşturuyor. Yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma özelliği (2.0), insanların maske takarken bile duyulabilmesi için sesleri zenginleştiriyor.

Sürdürülebilirlik katıyor: Sürdürülebilirlik, gezegeni korurken akıllı çalışmak anlamına geliyor. Gelecek nesiller için gezegeni korumaya kararlı olan HP, değer zinciri boyunca çevresel etkileri azaltmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle ev ve ofis yazıcıları ve sarf malzemeleri, PC’ler ve ekranlar için tüm HP marka kağıt ve kağıt bazlı ambalajlar geri dönüştürülmüş veya sertifikalı kaynaklardan elde ediliyor. HP, gezegeni korumak için daha enerji verimli, düşük karbonlu, geri dönüştürülmüş içeriği yüksek, kullanım ömrü uzun ve geri dönüştürülebilir ürünler üretiyor, 2020’den bu yana, ürünlerinin yüzde 95’inde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor.

“Ürün, çözüm ve hizmetlerimizle hibrit çalışmayı destekliyoruz”

Basın toplantısında konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Bir sonraki sismik değişimleri tahmin etmek imkansız olsa da esnekliğe sahip şirketler, gelecekte ortaya çıkabilecek zorluklarla mücadelede kendilerine daha fazla güven duyacaktır. HP olarak biz de teknoloji endüstrisinin iş dünyasında hibrit çalışma kültürüne geçişi kolaylaştırmada kritik bir rol oynadığına inanıyor; hibrit vizyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz teknoloji, ürün ve hizmetlerimizle bu hibrit çalışma modelini destekliyor, gerek şirketlerin gerekse çalışanlarının mutlu bir şekilde işlerini yapmalarını mümkün kılıyoruz. Bu kapsamda insan merkezli ve çalışan deneyiminde esnekliğe odaklanma taahhüdümüzde kararlı adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.



“Çalışma düzenini teknolojinin gücü ile yeniden tasarlamak gerekiyor”

Hibrit çalışmanın gelip geçici bir trend olmaktan ziyade iş dünyasının yapı taşlarından biri olacağına inandığını ifade eden Alaman, “Uzaktan çalışma ile başlayan ve hibrit çalışma modeli ile devam eden devrimi memnuniyetle karşılayan çalışanlar, nerede çalışırlarsa çalışsınlar üretkenliklerini koruyarak dayanıklılıklarını ve esnekliklerini kanıtladı. BT ve iş dünyası liderleri için şimdi yapılması gereken, günümüz dünyası için çalışma düzenini teknolojinin gücünden faydalanarak yeniden tasarlamak ve iş gücünü, her yerde ve her zaman en iyi şekilde çalışmalarına yardımcı olacak yeni teknoloji ve çözümlerle güçlendirmektir. Bunun için ise şirketlerin tüm iş birimleri genelinde işleyen bir hibrit çalışma sistemi oluşturmalarını sağlayacak teknoloji, süreç ve kültürü harmanlaması gerekiyor. Biz de HP olarak çözümlerimiz ve uzmanlığımız ile şirketleri ve iş gücünü hibrit bir çalışma dünyasında başarılı olmaya hazırlıyoruz.” dedi.