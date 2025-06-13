HONOR 400 Serisi tanıtıldı

Mobil fotoğrafçılığı yeni bir seviyeye taşıyan HONOR 400 Serisi, 200 MP Ultra Net AI Kamera, amiral gemisi seviyesinde yapay zekâ özellikleri ve Snapdragon 8s Gen 3 gücüyle Türkiye’deki teknoloji tutkunlarıyla buluştu.

Portre fotoğrafçılığına sinematik bir yorum getiren, Snapdragon 8s Gen 3’ün sağladığı yüksek performansla güçlenen ve göz alıcı tasarımıyla öne çıkan HONOR 400 Serisi, küresel başarısını şimdi Türkiye’deki teknoloji meraklılarıyla buluşturuyor. HONOR, amiral gemisi seviyesindeki yapay zekâ özelliklerini ilk kez orta segmentte sunarak “yapay zekâyı herkes deneyimlesin” vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor.

HONOR 400 Serisi, 12-30 Haziran tarihleri arasında online satış platformlarında lansmana özel kampanyalarla tüketicilerle buluşuyor. Hem HONOR 400 hem de HONOR 400 Pro modelleri için geçerli olan bu özel kampanyada; 4.000 TL indirim ve 3.000 TL takas desteği ile HONOR 400 (8 GB) modeli, 18.999 TL; HONOR 400 Pro modeli ise 35.999 TL’lik fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Lansmana özel kampanyalar mağazalarda da tüketicileri bekliyor. HONOR 400, 25.999 TL’lik fiyatının yanı sıra lansmana özel 3.000 TL indirim, 3 taksit imkânı ve HONOR X7 Lite kulaklık hediye kampanyası ile dikkat çekerken HONOR 400 Pro ise 39.999 TL‘lik satış fiyatına ek olarak 4.000 TL indirim ve yine X7 Lite kulaklık hediyesiyle tüketicilerle buluşuyor. Yeni seri, güçlü teknolojiyi şık tasarımla buluştururken erişilebilir fiyat politikasıyla da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Yeni Nesil Mobil Fotoğrafçılık Deneyimi

Serinin kalbinde yer alan 200 MP Ultra Net AI ana kamera, 1/1.4 inçlik büyük sensörü ve 16’sı 1 arada piksel teknolojisiyle 2,24 µm eşdeğer piksel boyutuna ulaşıyor; OIS ve EIS desteği sayesinde hem gündüz hem gece olağanüstü netlik sunuyor. Bu ana kameraya, 112° görüş açısına sahip 12 MP ultra geniş–makro kombinasyonu eşlik ediyor; aynı lens, 2,5 cm’lik süper kısa odak mesafesiyle detaylı makro çekimlerini de mümkün kılıyor. Portre tutkunları için geliştirilen 50 MP AI telefoto kamera, 3× optik ve 50× dijital yakınlaştırma ile uzak planları kayıpsız yakalarken OIS+EIS desteğiyle titreşimsiz sonuçlar veriyor. Ön tarafta yer alan 50 MP portre selfie kamerası ise f/2.0 diyaframıyla stüdyo kalitesini öne kamera deneyimine taşıyor.

HONOR 400 Serisi yalnızca donanımıyla değil, sunduğu AI düzenleme yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Google Cloud’un Vertex AI altyapısındaki en yeni video üretim modeli Veo 2’yi kullanarak görselden videoya dönüştürme özelliğini HONOR ilk kez bu seride sunuyor. Manzara karelerini drone perspektifli videolara ya da eski fotoğrafları dinamik anılara çevirmeyi mümkün kılıyor. Markanın ilk kez sunduğu Hareketli Fotoğraf Kolajı ise 3 hareketli fotoğrafı tek dokunuşla birleştirerek dinamik hikâyeler oluşturuyor; üstelik canlı fotoğrafların ekosistemler arası paylaşımını da sorunsuz şekilde gerçekleştiriyor.

Güçlü Donanım ve Akıllı Performans

HONOR 400 Serisi, 4nm üretim süreciyle geliştirilen Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle donatıldı. Bu yeni nesil işlemci, çoklu görevlerde üstün performans sağlarken enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor. Seride yer alan gelişmiş soğutma sistemi, uzun süreli kullanımda bile stabil ve serin bir deneyim sunuyor.

HONOR 400, 6000mAh kapasiteye sahip üçüncü nesil silikon-karbon bataryasıyla uzun pil ömrü sunarken, 100W HONOR SuperCharge kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sayesinde yalnızca 15 dakikalık şarjla tüm gün kullanım mümkün hale geliyor. Ayrıca pil, 1.200 döngüye kadar dayanıklılık sunarak 4 yıla kadar sağlıklı performans vadediyor.

Yapay Zekâ ile Kişiselleştirilmiş Akıllı Deneyim

HONOR 400 Serisi yalnızca donanım gücüyle değil, yazılım tarafındaki yapay zekâ entegrasyonuyla da öne çıkıyor. HONOR’un yeni Alpha Plan vizyonuyla geliştirilen bu özellikler, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek ihtiyaçlara göre senaryolar oluşturuyor ve cihazın işlevselliğini artırıyor.

Yapay zekâ destekli özellikler arasında AI silgi, arka plan kaldırma, görselden videoya dönüştürme, anlık film oluşturma, deepfake tespiti, AI altyazı ve canlı çeviri gibi gelişmiş uygulamalar yer alıyor. Magic Portal özelliği ise metin önerileri, içerik paylaşımı ve görsel tamamlama gibi görevleri kolaylaştırarak akıllı telefon kullanımını bir deneyime dönüştürüyor.

Tasarımda Zarafet ve Dayanıklılık Dengesi

Sedef dokulu arka yüzeyi, kavisli ekran tasarımı ve yumuşak kenar geçişleriyle HONOR 400 Serisi estetikle fonksiyonelliği bir arada sunuyor. 5000 nit ultra parlaklık değerine ulaşan 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk desteğiyle görsel kaliteyi zirveye taşıyor. SGS onaylı 5 yıldızlı dayanıklılık derecesine sahip olan cihaz, aynı zamanda IP66/IP68/IP69 seviyelerinde suya ve toza karşı yüksek koruma sağlıyor. “Şiddetli yağmurda bile net dokunuş” özelliğiyle HONOR 400, her koşulda güvenilir kullanım sunuyor.