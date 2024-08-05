General Mobile’dan Era 50 ve Era 30

General Mobile, “Era” ismi ile yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Marka, Era Serisi ile estetik tasarımı ve güçlü performansı bir araya getirerek kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. “Senin Çağın” sloganıyla tanıtılan yeni modellerden biri olan Era 50, 32MP selfie kamerası ve %200 ses düzeyi sunan çift hoparlörü ile özellikle genç kullanıcıların dikkatini çekiyor. Era 30 ise 50MP yapay zeka destekli kamerası ve geniş ekranıyla keyifli bir kullanım sağlarken, sahip olduğu NFC teknolojisi ile segmentinde fark yaratıyor. General Mobile, Era Serisi ile her yaştan kullanıcıya hitap etmeyi başarıyor.

GM Era 50

General Mobile’ın yeni modeli Era 50; Yeşil Zarafet, Ay Işığı Beyazı ve Muhteşem Siyah renk seçenekleri ile ışıltılı arka kapağı birleştirerek, estetiği yeniden tanımlıyor. 108MP AI Süper Piksel Kamerası ile her anı eşsiz kılarken, 32MP selfie kamerası ile güzelliğinizi her açıdan ortaya çıkarmayı başarıyor. 8 çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemcisi ve 12GB RAM’i (6GB+6GB Genişletilmiş RAM) ile hızlı bir performans sunan Era 50, 256GB hafıza ile geniş bir depolama alanı sağlıyor.

Çift hoparlöre sahip bu model, yüksek ses düzeyi tercih eden kullanıcılar için ideal bir seçenek olurken, 6.78” FHD+ ekranı ile görsel zenginliği ve performansı bir arada sunuyor. 5000mAh bataryaya sahip olan Era 50, 33W hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 22 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.

GM Era 30

Kozmik Siyah ve Yıldız Beyazı renk seçenekleriyle sunulan Era 30, 90Hz yenileme hızına sahip geniş ekranı ile akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. 50MP yapay zeka destekli arka kamerası, kullanıcıların en ufak detayları bile kaçırmadan hayatın her anını ölümsüzleştirmesine olanak tanıyor. 128GB depolama alanı ile geniş bir hafıza sunan Era 30, 8 çekirdekli MediaTek Helio G36 işlemcisi ile sorunsuz bir performans yaşatıyor. Segmentinde fark yaratan bir diğer özelliği NFC teknolojisi ile mobil ödeme ve veri transferi gibi işlemleri kolaylaştırıyor.