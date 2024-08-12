Xiaomi 14 ile Daha İyi Fotoğraflar için İpuçları

Cep telefonlarımızla daha iyi fotoğraflar çekebilmek için bazı ipuçlarına göz atalım.

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Mobil fotoğrafçılık alanındaki başarısını 2022 yılında başlayan Leica işbirliği ile daha da güçlendiren Xiaomi, 14 Serisinde yer alan 14 ve 14 Ultra modellerini bir süredir satışta. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra incelemesini Youtube kanalımızda izleyebilirsiniz.

Xiaomi, mobil fotoğrafçılık alanında devrim yaratacak yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Her yeni ürün serisinde optik kalite, tasarım geliştirmeleri, performans ve tabi kullanıcı deneyimi üst seviyeye çıkıyor. Peki, tüm bu gelişmeler neticesinde her şeyi akıllı telefonlarımızın kameraları mı yapıyor? Sanırız bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Akıllı telefonlarımızın kameraları ne kadar gelişirse gelişsin, arkasındaki kişinin önemi hiç azalmıyor. Gelin şimdi cep telefonlarımızla daha iyi fotoğraflar çekebilmek için bazı ipuçlarına göz atalım.

* Pek çoğumuz telefonlarımızı kullanırken ister istemez lensleri kirletiyoruz. Telefon kameralarının lenslerini temiz tutarak daha net fotoğraflar çekebileceğinizi unutmayın. Xiaomi 14’ün kamera modülünü arada bir mikrofiber ya da gözlük temizleme bezleri ile silmeyi unutmayın.

* Telefonlarda kullanılan yapay zeka ve güçlü işlemciler zor ışık şartlarında bile güzel görüntüler elde etmemizi sağlıyor. Ancak doğru yerde ve doğru ışık şartlarında bulunmanız çektiğiniz fotoğrafların daha doğal ve etkileyici görünmesini sağlayacaktır.

* Basit birkaç kompozisyon kuralı bildiğinizde emin olun sonuçlara siz de şaşıracaksınız. Belki de ilk başta öğrenmeniz gereken en basit kompozisyon kuralı altın kesim ya da üçte bir kuralıdır. Çerçeveyi hayalinizde üç yatay ve üç dikey çizgi ile dokuz eşit parçaya bölün ve ana öğeleri bu çizgilerin kesişim noktalarına yerleştirin. Xiaomi 14’te kamera ızgara çizgilerini açarak bunu çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

* Bir başka kompozisyon kuralı da eğer çekeceğiniz konu hareketli ise, gidiş ya da bakış yönünde daha fazla boşluk bırakmaya çalışın.

* Xiaomi 14’ün 23mm ve 75mm kameralarında OIS, 14mm kamerasında ise EIS stabilizasyon sistemleri yer alıyor. Böylece fotoğraf çekimlerinde meydana gelebilecek sarsıntılar en aza indirgeniyor. Ancak siz yine de fotoğraf çekerken telefonu sabit tutmak için iki elinizi de kullanın. Eğer uzun süreler aynı yerde durup fotoğraf çekecekseniz ya da makro fotoğrafçılığa meraklıysanız bir tripod edinebilirsiniz.

* Xiaomi 14 hızlı ve doğru bir şekilde otofokus yapabiliyor. Ancak bazı konularda manuel netliğe de ihtiyaç duyabilirsiniz. Kamera modlarından Pro’ya gelerek otofokus ve diğer tüm ayarları manuel olarak yapabilirsiniz. Böylece tüm kontrol sizde olarak özgürce fotoğraflar çekebilirsiniz.

* Xiaomi 14 gelişmiş optik zoom özelliklerine sahip. Leica işbirliği ile geliştirilen kameralar konuya optik olarak zoom yapacağı için fotoğraflarınız daha net olacaktır.

* Her ne kadar ana konunuz çok güzel olsa da fotoğraf çekerken arka plana da dikkat etmek zorundasınız. Fotoğrafta gereksiz veya dikkat dağıtıcı arka planlardan kaçının. Temiz ve sade arka planlar, ana konunun öne çıkmasını sağlar. Eğer karışık bir arka plan varsa portre modunu kullanarak bokeh efekti sayesinde arka planı flu yapabilirsiniz.

* Xiaomi 14, size farklı lens aralıkları ile çeşitli perspektifler elde etmenizi sağlar. Konularınızı 14mm, 23mm veya 75mm odak aralıkları ile çekebilirsiniz.

* Eğer hızlı ya da zor bir konunun fotoğrafını çekiyorsanız birden fazla fotoğraf çekin. Daha sonra çektiğiniz fotoğraflara bakarak aralarından en iyisini seçebilirsiniz.

* Xiaomi 14 kamera modlarını iyi tanıyın. Pro, makro, panorama, uzun pozlama, gece, portre gibi daha birçok ilginç çekim moduyla farklı fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

* Xiaomi 14’te yer alan Leica fotoğraf stilleri ve filtreleri ile fotoğraflarınızı daha canlı ve farklı tonlarda gösterebilirsiniz.

* Fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla çekim sonrası fotoğraflarınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu uygulamalarla parlaklık, renk, perspektif düzeltmesi, kırpma, filtre ekleme gibi işlemleri yapabilirsiniz.