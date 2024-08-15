İnceleme: vivo X100 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Amiral gemisi akıllı telefon kameralarının ne kadar geliştiğini ve firmaların bu konuda ne kadar iddialı bir pazarlama yaptıklarını görüyorsunuzdur. Geçtiğimiz haftalarda ben de mobil fotoğraf pazarının en iyi akıllı telefonlarını detaylıca inceleme fırsatı buldum. Bu incelemeleri, fotoğraf ve video örneklerini Youtube kanalımda da izleyebilirsiniz.

Bu sefer yine iddialı kameralarıyla müthiş bir model elime geçti. Ben bu incelemeyi hazırlarken Türkiye’de pazarında da satışa sunulacağı açıklandı. Kameraları özelinde incelediğim bu yeni telefon vivo X100 Pro oldu. Vivo, amiral gemisi bu telefonda Zeiss işbirliği ile geliştirdiği bir dizi görüntüleme sistemi kullanıyor. Güçlü kamera tasarımları, yapay zeka katkısı ve yazılım desteği ile profesyonel bir görüntü kalitesi sunuluyor. Bu yazımızda telefonun öne çıkan yanlarına ve tabi kamera performansına kısaca göz atacağız.

“Profesyonel Fotoğrafçılık” vurgusu

İlk bakışta telefonun arka kısmı ve kamera tasarımı Xiaomi 14 Ultra’yı andırıyor diyebiliriz. Zeiss logosu kamera modülünün tam ortasına konumlandırılmış. Böylece bu işbirliğine ne kadar önem verildiğini görmüş oluyoruz. Telefonun üst kısmında da “Profesyonel Fotoğrafçılık” ifadesi kullanılmış. vivo v30 modelinin üst kısmında ise “Profesyonel Portre” ifadesi gözüme çarpmıştı.

1 inçlik Zeiss ana kamera

Kamera diziliminde sol tarafta 1 inçlik Zeiss ana kamera yer alıyor. 23mm ve 50MP’lik bu kameranın diyafram açıklığı f/1.75. Optik görüntü sabitleyici de bulunan kamerada Sony IMX989 görüntü işlemcisi kullanılmış.

Üstteki 15mm ve 50MP’lik geniş açı kameranın diyafram değeri f/2. Sağ kısımda ise yine Zeiss tasarımlı bir telefoto kamera yer alıyor. Zeiss’ın özel kaplamaları ile optik sorunları en aza indirgeyen bu kamera 50MP’lik görüntü sunuyor. f/2.5 diyafram değeri ve optik görüntü sabitleyici barındıran bu kamera gerçekten özel bir ilgiyi hak ediyor.

Zeiss telefoto kamera, hem makro hem de uzak mesafe çekimler için yüksek kaliteli görüntüleme sağlayan Zeiss’ın Vario-Apo-Sonnar standartlarıyla destekleniyor. Bu sertifikaya sahip ilk görüntüleme sistemi olma özelliğini taşıyan mercek, renk sapmasını ve buna bağlı görüntü netliği sorunlarını önemli ölçüde azaltıyor. Karmaşık bir mekanik tasarımı olan Zeiss telefoto periskop hareketli kamera ile 18cm’e kadar yakın mesafeden makro çekimler de yapılabiliyor. Bu kameranın görüntü sabitleyicisi başka bir detay… Oldukça stabil ve düzgün çalışıyor.

İşlerin farklılaşmaya başladığı yer telefoto lens denilebilir. 4,3x optik zoom yaklaşık 100mm eşdeğeri görüntü sunuyor. Hem bu değerde hem de 10x yani 233mm eşdeğerinde epeyce fotoğraf çektim. Kamera fotoğraf modunda en sondaki 10x yazan zooma dokunduğunuzda otomatik olarak iki kademe ileri gidiyor. Bir kere bastığınızda 300mm, bir kere daha dokunduğunuzda ise 600mm oluyor. Daha ileri bir zoom yapmak isterseniz 100x’e kadar çıkabilirsiniz. 100x ise yaklaşık olarak 2326mm’ye denk geliyor.

X100 Pro da Zeiss T, ışık geçirgenliğini önemli ölçüde artıran ve ışık yansımasını azaltırken renkleri doğru bir şekilde yeniden üretmeye yardımcı olan, böylece kullanıcıların karmaşık ışık koşullarında bile net görüntüler yakalamasına olanak tanıyan gelişmiş yansıma önleyici kaplaması yer alıyor.

Portre modunda da Zeiss etkisi…

Portre modunda da Zeiss dokunuşlarını görmek mümkün. Portre modunu açtığınızda altta 24, 35, 50, 85 ve 100mm odak aralıklarını görüyorsunuz. Sağ alttaki objektif işaretine tıkladığınızda açılan pencerede Zeiss’ın özel olarak tasarladığı portre modları açılıyor. Böylece farklı odak aralıkları ile daha zengin bokeh etkisi sağlanabiliyor. Bu modun hemen üzerinde ise diyafram aralığı ve etkisi seçilebiliyor. Bu modda arka plan bokeh efektleri yer alıyor. Detaylı güzellik ayarları ve farklı portre çekim efektleri de yapılabiliyor. Kısaca portre modunda da Zeiss’ın güzel detaylar eklediğini belirtmeliyim.

X100 Pro, vivo V3 Çip ile video tarafında daha yaratıcı içerikler çekmek için geliştirilmiş. Bu model ayrıca 4K Sinematik Portre Videosu özelliğine sahip ilk Android akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Bu özellik sayesinde odak otomatik olarak kayıyor ve çekim sırasında nesneyi takip ederek daha sinematik bir his yaratıyor. 4K Sinematik Portre videolarının sonradan düzenlenmesine olanak tanıyan özellik sayesinde de kullanıcılar bokeh efektlerine ve stillerine kolayca ince ayar yapabiliyor.

Amiral gemisi performans

X100 Pro, vivo özelleştirilmiş görüntüleme çipi ve performansta önceki modele oranla büyük bir sıçrama sunan sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9300 CPU’yu içeren Çift Amiral Gemisi İşlemci ile geliyor.

5400 mAh batarya ile gelen X100 Pro, 100 W’a kadar kablolu ve 50 W’a kadar kablosuz süper şarjı destekliyor. Telefon pilinin %50 dolması için yaklaşık 15 dakika yeterli oluyor.

6.78 inçlik AMOLED ekran, 3000 nit parlaklık ve 2800×1260 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Ekran kalitesi, parlaklığı ve dokunmatik hassasiyeti gayet iyi…

X100 Pro’da ikonik ve şık tasarım estetiği sürdürülüyor. Kamera modülünün etrafında Güneş ya da Ay halesi tasarımını yansıtan halka şık ve temel tasarım öğesi olarak dikkat çekiyor. Havacılık sınıfı paslanmaz çelikten üretilen bu halka, aşınmaya, yüksek sıcaklığa ve korozyona dayanıklı… Mavi, siyah ve turuncu renk seçenekleri ile gelen X100 Pro, IP68 sertifikası ile suya ve toza da dayanıklı.

Özetleyecek olursak, vivo X100 Pro sınıfının kamera özellikleriyle de iddialı bir modeli olmuş. Zor ışık koşullarındaki başarısı, iyi bir denge sağlayan yüksek dinamik aralık sonuçları, aşırıya kaçmayan keskinleştirme algoritması, Zeiss dokunuşlarının yerli yerinde ve kararında etkisi, görüntü sabitleyicisinin ve telefoto kamerasının oldukça iyi olması bu modelin öne çıkan ve benim dikkatimi çeken birkaç özelliği diyebilirim.

Üretici firmalar kamera özelliklerini geliştirmek için köklü fotoğraf markaları ile işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Xiaomi Leica ile Oppo Hasselblad ile vivo ise burada da anlattığım gibi Zeiss ile çalışıyor. Eskiden Leica ile işbirliği yapan Huawei ise Xmage markasını oluşturdu. Bu çatı altında ciddi bir deneyim elde etti ve müthiş bir ilerleme sağladı. Evet, gelişmiş kameraları olan üst segment modeller arka arkaya çıkmaya devam ediyor. Biz de bunları elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bir başka incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın…

vivo X100 Pro incelemesini Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: