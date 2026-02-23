İnceleme: Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde Tamron’un APS-C kroplu Sony ve Fujifilm fotoğraf makineleri için geliştirdiği Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD zoom objektifine yakından bakıyoruz.

Tamron’un bu objektifi, standart zoom kategorisinde çıtayı yükseltiyor ve günlük fotoğrafçılıktan seyahatlere kadar her alanda kullanabileceğiniz çok yönlü bir seçenek sunuyor bizlere. Bu objektifi Sony a6700 fotoğraf makinesi ile birlikte kullandım. Esasında pek çoğumuz yeni bir makine aldığımızda standart zoom objektif arayışına giriyoruz. Tabi bu arayış bütçemiz doğrultusunda şekilleniyor biraz da… Tamron’un bu objektifi fiyat-performans açısında bakıldığında sunduğu f/2.8 diyafram değeri ile öne çıkıyor diyebilirim.

f/2.8 diyafram değeri tüm zoom aralıklarında geçerli. Objektifin full frame eşdeğeri 25.5 ile 105mm aralığında… Ancak f/2.8 diyafram açıklığı hem 25.5 mm’de hem de 105 mm’de kullanılabiliyor. Tamron, bu objektifi APS-C makinelerle uyumlu olacak şekilde kompakt bir yapıda tasarlamış. Yüksek performanslı VC yani Titreşim Engelleme mekanizmasına sahip olmasına rağmen, lens hafif bir yapıda… Sony için uyumlu olanın ağırlığı 525 gram ve uzunluğu ise yaklaşık 120mm. Bu haliyle özellikle seyahatlerde oldukça güzel bir yol arkadaşı olacaktır diye düşünüyorum. Seyahatlerin dışında yine aynı şekilde günlük kullanımlarda veya sokak fotoğrafçılığında da esneklik sağlayacağını söyleyebilirim. Sonuçta küçük bir çanta içerisinde rahatlıkla taşınabilir.

Objektifin tasarımı çok sade ve şık görünüyor. Kullanılan malzeme kalitesi yeterli düzeyde. Objektif üzerinde hiçbir düğme bulunmuyor. Yani ne titreşim önleyici açma-kapama, ne de otomatik – manuel odaklama kontrol düğmesi var. Tüm ayarların kamera gövdesi üzerinden, menüden yapılması gerekiyor. Bu durumu sevenler olacağı gibi menüden girip ayar yapmanın zor olacağını düşünenler de olabilir. Ancak bu durum bana çekimlerde bir sıkıntı yaratmadı.

Objektif dayanıklılık açısından neme dayanıklı şekilde tasarlanmış. Böylece olumsuz hava koşullarında da kullanılabiliyor. Ayrıca ön lens elemanına toz, kir ve lekelenmeye karşı koruma sağlamak için flor kaplama uygulanmış. Bu da aynı şekilde dış çekimlerde istenmeyen sorunların önüne geçebiliyor. Özel kaplama sayesinde lensimizi daha kolay ve hızlıca temizleyebiliyoruz.

Bana kalırsa bu objektifin sunduğu en büyük avantaj ve satın alma sürecinde en etkili olan özelliği tüm zoom aralığı boyunca f/2.8 diyafram açıklığını koruması. Bazı zoom objektiflerde odak aralığı değiştikçe diyafram değeri de değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden Tamron’un bu objektifi değişken diyaframlı lenslerden ayrı bir yere konumlanıyor. Peki, özellikle profesyonellerin ya da ileri amatörlerin f/2.8 gibi düşük diyafram değerine sahip bir objektif istemelerinin nedenleri ne? Buna da kısaca bir bakalım isterseniz. Kabaca üç temel faydadan bahsedebilirim sizlere…

* Düşük ışık seviyelerinde başarılı çekim yapabilme yeteneği.

* Güzel ve etkileyici arka plan bulanıklığı yani bokeh oluşturabilme. Burada dokuz bıçaklı diyafram tasarımı olduğunu da söylemem gerekiyor. Bu bıçak tasarımı bokeh kalitesine de katkıda bulunuyor.

* Alan derinliği üzerinde daha iyi kontrol ki bu özellikle portrelerde arka planı bulanıklaştırmak için oldukça kullanışlıdır.

Zoom objektifin en kısık diyafram açıklığı da f/16. Tamron bu objektifin optik tasarımını kalite dengesini hedefleyerek oluşturmuş. Optik yapıda iki adet GM Asferik ve bir adet hibrit asferik lens elemanı kullanılmış. Bu optik tasarım yalnızca merkezde değil, köşelerde bile yüksek çözünürlük ve kontrast sağlamaya yardımcı oluyor.

Ayrıca, lens elemanlarında istenmeyen gölgelenme, hayalet görüntüler ve parlamayı en aza indiren BBAR Kaplama da bulunuyor. İki adet LD Düşük Dağılımlı eleman, zoom aralığı boyunca renk saçılmasını ve kromatik sapmaları büyük ölçüde azaltarak daha iyi netlik ve renk doğruluğu sağlıyor.

Netlik konusunda, bu lensin performansını başarılı buldum. Hem 17mm geniş açıda hem de 70mm telefotoda, merkezden köşelere kadar tutarlı ve kabul edilebilir netlik elde ediliyor. Tabi bu söyledim biraz daha kısık diyafram değerinde çok daha tutarlı oluyor. Bu lensin çözünürlüğü APS-C sensörler için yeterli düzeyde, onu belirtmeliyim.

Bu objektifte RXD denen sessiz bir AF motor sistemi kullanılmış. Bu sistem, yüksek hızlı, hassas ve iyi kontrol edilmiş motor sesiyle sessiz çalışan kademeli bir motor ünitesi. Netlik hızı tabi ki en üst seviyede değil. Ancak yakından uzağa oldukça hızlı odaklama yapabiliyor. Az önce söylediğim sessiz odaklama özellikle video çekimleri sırasında kritik öneme sahip olabiliyor. Sessiz ortamlarda bile çekim yaparken stres yapmanıza gerek yok.

Tamron objektiflerde beğeni toplayan VC titreşim engelleme sistemi bu objektifte de yer alıyor. Bu sistem, özellikle zayıf ışıkta düşük enstantane hızlarında el titremesinden kaynaklanan görüntü bozulmasını azaltıyor. Tabi bu objektifle sadece fotoğraf çekilmiyor. Video çekimleri için de gayet iyi kullanılabilir. Eğer makine içerisinde bir görüntü sabitleyici yoksa özellikle video çekimlerinde bu objektifteki titreşim önleme sistemi çok daha kritik rol oynuyor.

Bu objektifin sevdiğim bir diğer yanı da standart zoom objektiflerden daha yakına girebilmesi oldu. Geniş açıda en yakın netleme mesafesi 19cm. Telefoto da ise bu mesafe 39cm. Böylece çekimlerde konuya daha fazla yaklaşmak ve detayları ön plana çıkarmakta mümkün oluyor. Yakın odaklama yeteneği, düşük diyafram değeri ile birleşince portrelerden detay çekimlere kadar arka planın netsiz olduğu güzel görseller oluşturmanızı sağlıyor.

Şimdi buraya kadar anlattıklarımı verdiğiniz paranın karşılığını alma şeklinde, piyasa ağzıyla fiyat-performans olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Çekim ortamınız her zaman mükemmel olmayacaktır. Bazen zor ışık şartlarında da çekimler yapabilirsiniz. Görüntü işlemede halledilebilse de bazen kromatik sapmalar ve hafif gölgelenme gibi sorunlar görebilirsiniz. Objektifle birlikte küçük bir parasoley de geliyor. Belli oranda gayet iyi iş görüyor. Ancak özellikle geniş açıda güneş kadrajın içine girdiğinde bazen sıkıntı olabiliyor, parlama ve gölgelenme görülebiliyor.

Peki, sonuç olarak bu objektif kimler için ideal? Özetle, Tamron 17-70mm F/2.8, APS-C kroplu makine sahipleri için gayet ideal bir standart zoom. Piyasada öne çıkan bir iki marka arasında kesinlikle değerlendirilebilir. Seyahat edenler, manzara ve doğa fotoğrafçıları, sokak fotoğrafçıları, etkinlik çekenler, sosyal medya için video hazırlayanlar gibi pek çok dalda kullanılabilir.

Satın alma aşamasında ise şunları göz önüne alabilirsiniz. Fiyatı nispeten uygun denilebilir. Netlik hızı ve keskinlik açısından iyi sonuçlar veriyor. Özellikle makinede gövde içi sabitleme yoksa VC titreşim engelleme özelliği avantaj sunuyor. Portre çekimlerinde arka plan yumuşaklığı pek çok hevesli fotoğrafçının hoşuna gidecektir mutlaka… Sessiz ve hızlı otofokus video çekimlerinde de işinize yarayacaktır.

Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.