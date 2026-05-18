İnceleme: Trexo Wheels Go

0

Yerli bir girişim olan Trexo Inovasyon tarafından geliştirilen Trexo Wheels Go'yu inceliyoruz.

İnceleme: Lowepro M-Trekker BP150
İnceleme: Canon EOS R5
Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Kompakt boyutlu ama bir hayli iddialı ilginç bir ürün inceliyoruz. İncelediğimiz ürün, yerli bir girişim olan Trexo Inovasyon tarafından geliştirilen Trexo Wheels Go adını taşıyor.

tt7 - İnceleme: Trexo Wheels Go

Öncelikle Trexo Wheels Go nedir ve kimlere hitap ediyor bunu konuşalım isterseniz. Trexo Wheels Go’ya temelde motorlu, kompakt bir kamera hareket sistemi denilebilir. Bu ürüne cep telefonu, aksiyon kamerası ve çok ağır olmayan fotoğraf makineleri takılabiliyor. Düz bir zeminde ileri-geri, yanlara, dairesel hareketler ve çok daha fazlasını yapabiliyor. Tüm kontrolleri cihaz üzerinden ya da uygulaması aracılığıyla telefondan yapabiliyorsunuz. Cihazın yan tarafında tüm hareketleri sağlayan iki motorlu tekerlek yer alıyor. Uç kısmındaki zemine değen diğer parçada ise hareketli bir parça bulunmuyor.

tt5 - İnceleme: Trexo Wheels Go

İyi bir hikaye anlatımı için…

Video çekimler söz konusu olduğunda sabit planlar yerine hareketli bir plan çok daha iyi bir hikaye anlatabilir. O yüzden böyle bir cihaz farklı kullanıcı profillerine de hitap edecektir diye düşünüyorum. Wheels Go, Youtuber’lar, ürün incelemeleri çekenler, küçük prodüksiyonlar, alış-veriş sitelerinde ürün satanlar, sanatçılar, fotoğrafçılar ve video içerik üreticileri için ciddi bir pratiklik sunuyor.

Yapay zeka destekli kontrol imkanı

Trexo Wheels Go’nun dikkat çeken taraflarından biri de sesli komut ve akıllı takip özellikleri… Yapay zeka desteği sayesinde cihazı sesli komutlarla da kontrol edebilirsiniz. Örneğin 20 saniyede 30cm doğrusal git gibi basit komutlarla uzaktan ve el değmeden çalıştırabilirsiniz. Komutları Türkçe veya İngilizce söyleyebilirsiniz. Hatta bir Apple Watch akıllı saat kullanıyorsanız. Cihazı aynı şekilde akıllı saat üzerinden de kontrol edebilmek mümkün.

yuz - İnceleme: Trexo Wheels Go

Yüz takibi yapabiliyor

Bence en değerli kullanım şekillerinden birisi de yüz takibi… Yüz takibi özelliği sayesinde kadraj içinde hareket ettiğinizde cihaz sizi merkezde tutabiliyor. Bunun için cihazı dik konumda yerleştirmek ve kendi kamera uygulamasını kullanmak gerekiyor. Yüz takibi şimdilik sadece iPhone’larla uyumlu olarak çalışıyor diye biliyorum. Bu özellik sayesinde tek başınıza bile daha dinamik videolar çekebilmeniz mümkün.

Cihazın bir konunun etrafında dönebilmesi, düz gitmesi, yüz takibi ve döner tablasıyla kendi merkezinde kalıp 360 derecelik dönüşler sağlayabilmesi oldukça iyi düşünülmüş. Tüm bu hareketleri öğrenmeniz ve kullanmanız kısa bir süre alıyor. Uzun ve zor bir öğrenme süreci olmadığını belirtmeliyim.

tt3 - İnceleme: Trexo Wheels Go

Cep telefonu, fotoğraf makinesi ve aksiyon kameralar takılabiliyor

Wheels Go üzerinde kameranızı takabileceğiniz iki adet yer var. Dahili ball head üzerine basit bir telefon tutucusu takabilir ya da aldığınız pakete göre kutudan çıkan Trexo telefon tutucuyu kullanabilirsiniz. Bu bağlantı noktasına aksiyon kamera ya da Osmo Pocket gibi kameraları da takabilirsiniz. Cihazın üzerindeki ana bölüme kutudan çıkan 1/4 inçlik vida ile telefon tutucu veya küçük bir kafa takıp o bölümü de kullanabilirsiniz.

Ürün üzerine en fazla 1500 gram ağırlığında bir ekipman takabilirsiniz. Turntable üzerine koyacağınız ürünün ağırlığı ise en fazla 1200 gram olmalı. Bana soracak olursanız bu ürünün en iyi kullanımı iyi bir telefon veya Osmo Pocket 3 gibi bir kamera ile olacaktır. Tabi bir fotoğraf makinesiyle de kullanım yapılabilir. Ancak telefonla hızlıca kurulum yaparak çektiğiniz videoların pratikliği onda olmayacaktır.

Uzun kullanım süresi

Ürünün bataryası yaklaşık 2 saatlik kullanım ve 14 saat bekleme süresi sunuyor bize. Tam şarj olma süresi ise yaklaşık 1 saat. Şarj olurken ya da bir powerbank ile kullanımı pek mümkün değil onu söylemeliyim. Ancak zaten 2 saatlik kullanım süresi oldukça uzun bana kalırsa…

uclu - İnceleme: Trexo Wheels Go

Üç değişik paket var

Wheels Go, üç değişik paket olarak satışa sunulmuş. Standart, Plus ve Pro olarak adlandırılmış paketler. En düşük pakette sadece Wheels Go var. Plus pakette telefon tutucu ve turntable bulunuyor. Pro da ise ek olarak taşıma çantası geliyor. Ürünü sağa sola götürürüm diyorsanız çantalı olan Pro paketi tercih edebilirsiniz.

Wheels Go’yu kutudan çıkardığınız gibi kullanıma hazır halde geliyor. Açınızı ve kadrajınızı ayarlayıp, saniyeler içerisinde çekime başlayabilirsiniz. Cihazı üzerindeki düğmeler ile kullanabileceğiniz gibi telefon uygulamasıyla çok daha kolay ve detaylı bir şekilde de kontrol edebilirsiniz.

tt1 - İnceleme: Trexo Wheels Go

Manuel olarak tıpkı bir oyuncak araba gibi kontrol etmek için yine mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu hareketleri dilerseniz kaydedip, bir yol oluşturup yeniden tekrarlayabilirsiniz. Doğrusal hareketlerde, mesafe, süre ve yumuşatmayı çekim planınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dairesel hareketlerde ise yarıçap, süre, yumuşatma ve hareket yönünü seçebilirsiniz. Döner tabla modunu kullanırsanız saat yönü ve tur sayısını artırıp azaltabilirsiniz.

doner - İnceleme: Trexo Wheels Go

Bir diğer çekim modu da timelapse. Bu modu kullanabilmek için fotoğraf makinenizi cihaza uygun bir kablo ile bağlamanız gerekiyor. Sonrasında uygulama üzerinden gerekli süre ve diğer ayarlamaları yapabilirsiniz.

Mobil uygulamanın kamera modunda cihazın dikey konumuna uygun bir şekilde yerleştirilen telefonunuzla yüz takibi de yapabilirsiniz. Bu özelliğin tek başına içerik çekmeye çalışanlar için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.

k2 - İnceleme: Trexo Wheels Go

Zemin etüdü önemli!

Teoride hız değerleri, yaptığı temel işler ve teknik detaylar önemli tabi. Ama pratikte kullandığınız kamera, lensinizin büyüklüğü ve en önemlisi de doğru zemin kullanımı çok önemli diye düşünüyorum. Bu ürün temiz, düzgün bir zeminde kullanmak için tasarlanmış. O yüzden doğrusal veya dairesel bir çekimde planlamanın ilk koşulu zemin etüdü olacaktır. Yani çekimi nasıl bir masa veya zeminde yapacaksınız ona karar vermeniz lazım. Doğru zemin ve doğru dengeyle pürüzsüz ve akıcı videolar elde edebilirsiniz. Tabi konunun yakınlığı ve büyüklüğü de yine önemli faktörler… Çekimlerde bazen bolca tekrar yapmak gerekebiliyor. Aynı hareket tekrarları zaten yine kolayca yapılabiliyor.

Sonuç olarak Trexo Wheels Go’nun en güçlü tarafı, basitliği, taşınabilirliği ve sinematik etkiyi birleştirmesi olmuş diyebilirim. Büyük set kurmadan, ağır ekipmanlar taşımadan akıcı hareketli çekimler yapabilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse iyi kamera hareketleri, çekilen bir videonun kalitesini düşündüğünüzden çok daha fazla etkiliyor. Bazen farkı yaratan şey, pahalı ekipmanlar, ağır kameralar, yüksek çözünürlük değerleri değil, temiz ve akıcı bir hareket oluyor.

