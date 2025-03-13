İnceleme: Huawei Watch D2

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Tıbbi cihaz onayları alınmış, tansiyon ölçebilen yeni bir akıllı saatten bahsedeceğim sizlere bu yazımızda. İncelediğim akıllı saat Huawei Watch D2. Bu serinin bir önceki modeli Watch D adını taşıyordu. Ancak Watch D2 önceki nesle göre çok daha fazla özelliği bünyesinde barındırıyor. Ayrıca fiziksel olarak tansiyon ölçebilen bir akıllı saat olsa da görüntü ve şıklık anlamında diğer akıllı saatlerle yarışır nitelikte…

Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı medikal bir cihaz…

İlk başta da söylediğim gibi incelediğimiz akıllı saat, Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı medikal bir cihaz olan Watch D2 modeli. Huawei özellikle son birkaç yıldır giyilebilir cihazlar sektöründe çok önemli bir başarı elde etti ve bu başarısını satış rakamlarıyla da gösteriyor. Şirket, önceki yıllara göre yüksek bir büyüme kaydederek pazar payını artırmış durumda.

Huawei, giyilebilir cihazlar sektöründeki etkili konumunu, bu alandaki bilgi birikimini kullanıcı odaklı tasarım ve teknolojilerle ürünlere yansıtması sonucunda elde ediyor. Takip ediyorsanız her yeni akıllı saat serisinde yenilikler ve iyileştirmeler görüyoruz. Değişim sadece tasarım tarafında gerçekleşmiyor tabi…

Watch D2 modeli, kullanıcılara hassas sağlık bilgileri sunan, tıbbi sınıf 24 saat kan basıncı izleme özelliğine sahip bir akıllı saat. Hatta 24 saatlik tansiyon ölçme işlevini bu konuda uzman doktorlar da çok önemsiyor.

Bu akıllı saat ile gün boyunca istediğiniz zaman tansiyonunuzu ölçmek mümkün. Watch D2’nin başka sağlık göstergeleri de var. Ancak öncelikle kan basıncı yani tansiyon ölçümü konusuna biraz daha açıklık getirelim istiyorum. Watch D2 kayışında manşon bulunan tıbbı onayları alınmış bir akıllı saat. Bu saatte yüksek hassasiyetli basınç sensörü, mini pompa ve şişirilebilir hava yastığı bulunuyor ve ölçümleri bu şekilde yapıyor. Tansiyon ölçümünü kalp atış hızı – nabız ile karıştıranlar olduğunu görüyorum. Gençlerin bu tür bir bilgiye pek ihtiyacı yok gibi. Ancak belli bir yaşın üzerinde bu konuda ciddi uzmanlık yapan arkadaşlarım var. Tansiyon, milimetre cıva olarak ölçülüyor. Ölçüm değerinde iki rakam görünüyor. Bu değerler örneğin 120/80, 130/60 gibi olabilir. Rakamın ilki, kalbiniz atarken ve vücudunuzda kan dolaştırırken kanınızın ulaştığı maksimum basınç olan sistolik tansiyon. İkincisi ise diyastolik kan basıncı… Yani kalbiniz gevşediğinde atardamarlardaki basıncı ifade ediyor.

Hipertansiyon olarak da adlandırılan yüksek tansiyon, kalbinizi ve damarlarınızı zorlayıp, sizi kalp krizi ve inme durumuna daha yatkın hale getirebiliyor. O yüzden hipertansiyon hastaları ya da bu konuda risk altındaki kişilerin tansiyon değerlerini ölçmeleri ve belirli aralıklarda tutmaları çok önemli… Hatta kalp krizi, inme ve diğer hastalıkların belirlenmesinde de anlık ölçümler acil müdahaleler için kritik önem taşıyabiliyor. Hipertansiyon, 30 yaş üstü kişilerin %30’undan fazlasını etkileyen küresel bir sorun olarak raporlanıyor.

24 saatlik tansiyon ölçüm modu

Watch D2’nin öne çıkan önemli bir özelliği tansiyon ölçümünü otomatik olarak 24 saatlik süre boyunca yapabilmesi. Önceden ayarlanmış aralıklarla kan basıncınızı, gündüz ve gece ölçüp BP, yani kan basıncı ritminizi analiz edebiliyor. Burada 24 saatlik bir izleme yapılacaksa çok koşturmalı bir gün seçmemek önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bu ölçümü bende kendimde denedim. 24 saat için ölçüm aralıkları seçtim. Normalde 30 dakikada bir ölçüm yapılması uygun oluyor. Ama ben sadece inceleme için bunu deneyeceğimden bu süreyi 45 dakika olarak ayarladım. Ölçüm saati geldiğinde saat sizi uyarıyor ve ölçüm almanızı istiyor. O yüzden az önce dediğim gibi evde olduğunuz bir zaman aralığını seçmeniz en uygunu… Gece kolumda bir saatle uyumaya alışık değilim. Esasında uyku düzeninin analizi için akıllı saatlerin birçoğunu gece de takmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi uyurken kolumda bir şey olmasını sevmiyorum. Ama burada 24 saatlik izleme için saati gece de taktım tabi… Uykuya daldıktan sonrasını hatırlamıyorum zaten…

Normalde bu 24 saatlik ölçme işleri için holter adı verilen bir cihaz kullanılıyor. Ancak onunda kullanımının ve özellikle gece ölçümlerinin çok rahat olmadığını duyuyorum. Tıbbi cihazların uzmanı olmadığım için aralarında bir fark oluyor mu ya da hangisi güvenli konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Ama yeri gelmişken belirteyim. Eğer ciddi bir sağlık sorununuz varsa profesyonel tıbbi cihazları yine uzmanların gözetimi altında kullanmanız en doğrusu olacaktır.

Ancak bu tür bir akıllı saat, erken tanı ve teşhis için farkındalık yaratmaya yardımcı olacaktır. Watch D2, Huawei TruSense Sistemi tarafından desteklenen sağlık ve fitness takibinde yeni ölçütler belirliyor. Bu yenilikçi platform, sağlık takibinin rahatlığını ve doğruluğunu artırarak kullanıcılara sağlıklı yaşamları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor.

Doğru ölçümler için doğru kullanım şart!

Baştan beri anlattığım gibi sağlık olayı çok hassas bir konu… Sizi yanlış yönlendiren bir ekipman veya bilgi sonucunda hiç istemediğiniz şeyler başınıza gelebilir. O yüzden böyle bir ekipmanı doğru kullanmak çok önemli… Ürün kutusundan M ve L boyutunda iki farklı kayış çıkıyor. Bilek ölçünüzü doğru alıp uygun kayışı takabilmeniz için kutuya birde ölçüm kağıdı eklenmiş. Bu sayede bilek ölçünüzü alıp sıkılık ayarını yapabilirsiniz. Gerçek tansiyon ölçümü için kayışın içerisinde şişebilen hava yastığı takılı halde bulunuyor. O yüzden en doğru ölçüm için doğru kayışı takmanız ve sıkılık ayarını iyi yapmanız gerekiyor. Normalde saat kullandığımda kayışlarını çok sıkmam. Belli bir boşluk bırakırım. Ancak bu ürünü taktığınızda bileğinizde fazla boşluk olmaması gerekiyor. Tabi aşırı sıkıda olmamalı… Zaten ürün kutusundan çıkan bilgilendirme kağıtları size kayış kullanımı hakkında yol gösteriyor.

1.82 inç AMOLED

Huawei Watch D2’de önceki model Watch D’ye göre epeyce yol katetmiş. Önceki model tasarım olarak açıkçası bana biraz kaba görünmüştü. Bu yeni model ise hem gelişmiş sağlık uygulamaları hem de şık bir akıllı saat olarak dikkat çekiyor. Akıllı saatin ekranı 1.82 inç AMOLED, 480×408 piksel ve 347 ppi çözünürlüğe sahip. D2, tahmin ettiğimden ince ve hafif bir kasaya sahip. Kayış genişliği 26.5 mm. Alüminyum alaşımlı kasanın ağırlığı kayış hariç yaklaşık 40 gram. Saatte iki düğme bulunuyor. Üstteki döner taç, alttaki ise fonksiyon ve EKG düğmesi. Ürün, suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip. Bu akıllı saat yüzme ve dalış aktivitelerinde kullanmaya uygun değil onu belirtmek isterim. Hatta sauna, hamam ve sıcak duşlarda da kullanılmamalı…

“Sağlığa Genel Bakış” raporu

D2 ile kullanıcılar istedikleri anda tek bir dokunuşla aynı anda 9 farklı sağlık takibini ölçebilir ve bir “Sağlığa Genel Bakış” raporu oluşturabilir. Kendinizi kötü hissettiğiniz anda tek bir dokunuşla, sadece 90 saniyede kalp atışı, tansiyon, oksijen, stres, deri sıcaklığı, EKG ve arter sertliğini ölçmek mümkün. Bu saati hem Android hem de iOS telefonlarla kullanabilirsiniz. Ben bu incelemede iPhone ile birlikte kullandım. Telefona indireceğiniz Huawei Sağlık uygulamasıyla tüm sağlık verilerini ve saatle ilgili ayarları buradan yapabilmek mümkün. Yine bu uygulamayla çeşitli saat kadranları ekleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.

D2’de keşfettiğim İlginç bir özellikte var. Esasında basit bir şey… Döner taç ve altındaki düğmeye aynı anda bastığınızda saatin ekranında ne varsa onun kaydını alıp telefonunuzdaki fotoğraf galerinize kaydediyor. Örneğin bir sağlık ya da spor verinizi paylaşmak istediğinizde işe yarayabilir bu özellik. Tansiyon sonucunuzu hızlıca bir başkasıyla paylaşmak için de kullanılabilir.

80’den fazla spor ve egzersiz modu

Anlattığım gibi sağlık yönetimi açısından gelişmiş özelliklere sahip olsa da Watch D2 şık bir akıllı saat olmuş. Bu akıllı saatte 80’den fazla spor ve egzersiz modu da yer alıyor. İlgilendiğiniz spor dalında yaptığınız aktiviteleri detaylı bir şekilde kaydetmek ve sonrasında analiz etmek mümkün. Akıllı saat bluetooth bağlantısı üzerinden telefonunuza bağlandığından gelen aramaları cevaplayabilir, arama kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

Ekran geçişlerindeki kartları ve arayüzleri dilediğiniz gibi özelleştirmek mümkün. En çok kullandığınız modları ana ekrana ekleyebilirsiniz. Huawei akıllı saatlerin en iddialı oldukları şeylerden birisi de uzun pil ömrü. Bazı modeller iki haftaya kadar pil ömrü sunarken bu modelde de bence uzun bir pil ömrü sunuluyor. Kağıt üzerinde yaklaşık 6 güne kadar pil ömrü sunduğu yazılıyor. Ancak bu saat için değişkenler oldukça fazla. Özellikle tansiyon ölçümünü ve diğer sağlık uygulamalarını hangi sıklıkla kullandığınız pil ömrünü oldukça etkiliyor. Ancak yine de günde en az 4-5 gün kullanabileceğinizi söyleyebilirim.

Huawei Watch D2, tansiyon ölçme başta olmak üzere sağlık ve spor izleme özellikleriyle öne çıkan bir akıllı saat modeli olmuş. Bu ürün, kullanıcılara sunduğu referans verilerle hipertansiyon başta olmak üzere birçok sağlık parametresini takip etme imkânı sunarken aynı zamanda şık ve ergonomik tasarımı ile günlük kullanımda da konfor sağlıyor. Huawei Watch D2 ile ilgili detaylı bilgileri ve kampanyaları Huawei web sitesinde bulabilirsiniz.

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