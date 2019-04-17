Samsung Galaxy Fold Ön İnceleme

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Samsung, kısa bir süre duyurusunu yaptığı ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u Türkiye’de teknoloji editörlerine tanıttı. Biz de merak edilen bu yeni katlanır telefonun kısa bir incelemesini yaptık.

Samsung ve Huawei ardı ardına katlanır akıllı telefon modellerini duyurunca kullanıcıların da ilgisini çekmeyi başarmış gibi görünüyor. Bu duyurular esasında yepyeni bir akıllı telefon kategorisinin de başlangıcı sayılabilir. Peki, katlanır bir akıllı telefon bize ne gibi avantajlar ve yenilikler sunuyor? Öncelikle ilk avantajı daha büyük bir ekranla çalışabilmemiz oluyor. Tabi tek özelliği bu değil…

Esnek Ekran Teknolojisi

Galaxy Fold, Samsung’un ilk esnek ekran prototipini 2011’de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor. Herkesin aklındaki soru, katlama yerinde bir iz görünüyor mu? Esnek ekran teknolojileri ne kadar gelişse de elbette katlama yerinde elinizle de hissedebileceğiniz bir iz meydana çıkıyor. Ancak tamamen açıldığında (7.3 inç) ve gerçek anlamda kullanmaya başladığınızda bunun kullanıcılar için bir sorun yaratacağını da düşünmüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyon. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etmiş ve %50 ince bir ekran meydana çıkmış. Yeni malzeme, Galaxy Fold’un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor. Samsung bu konuda uzun testler yapmış olsa da henüz kullanıcı deneyimlerine sahip değiliz. Gerçek uzun süre kullanımlar sonunda bir sorun yaşanıp yaşanmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Menteşe Mekanizması

Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, bir tık sesiyle kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe sistemi kullanmış. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor. Ekran tam kapandığında ise menteşe kısmında doğal olarak biraz boşluk kalıyor. Bu ilk bakışta biraz rahatsızlık verse kullanım açısından bir sıkıntı oluşturmuyor.

Çoklu Aktif Pencere

Galaxy Fold’un en dikkat çeken özelliklerinden birisi de aynı anda üç aktif uygulamayı ekranda görüp, hepsini aynı anda kullanabilmeniz. Örneğin, bir film seyrederken başka bir pencerede yorumları okuyabilir, bir diğer pencerede de mesaj yazabilirsiniz.

Uygulama Sürekliliği

Kapak ile ana ekranlar arasında kesintisiz geçişler yapmaya olanak sağlayan Galaxy Fold, açılırken ve kapanırken uygulamalar otomatik olarak kaldığınız yerden gösterilmeye devam ediyor.

Multimedya Deneyimi

Galaxy Fold’un eğlence için tasarlandığını söylersek yanılmış olmayız. Dinamik AMOLED ekranın sunduğu etkileyici görseller ve AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlörlerden gelen kaliteli ses ile favori filmleriniz ve yüksek işlemci performansı gerektiren oyunlar, zengin ses ve renklerle canlanıyor.

Güçlü Yapı

Aynı anda üç uygulamayı çalıştırırken bile her şeyin düzgün işlemesini sağlamak için Samsung, Galaxy Fold’u güçlü, AP yonga seti ve 12 GB RAM gibi donanımlarla tasarlamış. Sofistike çift batarya sistemi de tüm bu ekran ve işlemci gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmış.

Yetenekli Kamera

Üçü arkada, ikisi içeride ve biri kapakta olmak üzere altı objektifi bulunan Galaxy Fold’un kamera sistemi, esnekliği içinde barındırıyor. Galaxy Fold, video çağrılar sırasında diğer uygulamaları kullanmanıza izin vermesiyle de çoklu görevlerde yeni bir deneyim sunuyor. Arka kamera: Ultra Geniş Açı: 16MP, F2.2. Geniş Açı: 12MP (2PD), F1.5/F2.4, OIS. Telefoto: 12MP, F2.4, OIS özelliklerine sahip.