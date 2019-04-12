Seyahatte bunları yapmayın!

Dünya genelinde her gün milyonlarca insan çeşitli nedenler dolayısıyla seyahat ediyor. Eğer bu yazıyı okuyorsanız sizin de bu insanlardan biri olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Şu ana kadar genellikle seyahat sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Peki, seyahat sırasında yapılmaması gerekenler neler? Biletall Blog sizler için yazdı. İyi Okumalar!

Havaalanında Döviz Bozdurmak

Seyahat sırasında yapılmaması gereken şeylerin başında havaalanında döviz bozdurmak geliyor. Birçok ülkenin para birimlerinin farklı olması nedeniyle başka bir ülkeye seyahat ettiğinizde, ya kendi paranızı o ülkenin parasına ya da o ülkenin parasını kendi ülkenizin parasına çevirmeniz için bir döviz bürosuna ya da ATM’ye uğramanız mutlaka gerekecektir. Fakat bu döviz işlemini havaalanındaki büro ya da ATM makinelerinde gerçekleştirmek istemeyebilirsiniz. Zira çoğunlukla %0 komisyon alındığı yazsa ya da söylense de, yüksek tutarlarla işlem yaptığınız takdirde büyük para kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz. ATM’lerin bozulma ihtimali olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Eğer hafta sonuysa ve zamanınız kısıtlıysa, ATM’nin para vermemesi gibi herhangi bir sorun meydana geldiğinde gerekli işlemlerin yapılması için pazartesi gününü beklemeniz gerekebilir.

Turistik Bölgelerin Yakınlarında Yemek Yemek

Özellikle turistik bölgelerde bulunan işletmeler, olduğundan daha yüksek tutarda hizmet sunabiliyor. Farklı bir ülkeye ilk kez seyahat eden birçok insan da ‘’Demek ki burada fiyatlar böyleymiş, yapacak bir şey yok’’ düşüncesiyle bu tür turistik bölgelerdeki restoran gibi mekanlarda olduğundan yüksek meblağlarda ödemeler yapabiliyorlar. Turistik yerlerin yakınlarındaki mekanlardan ziyade biraz daha uzakta bulunan mekanları tercih etmek cüzdanlarınızın doluluk oranındaki düşüşü minimuma indirgeyecektir.

Ülke Gelenekleri Hakkında Araştırma Yapmamak

Eğer daha önce hiç bulunmadığınız bir ülkeye seyahat edecekseniz öncelikle o ülke hakkında genel bir araştırma yapmalısınız. Dünyada resmen tanınan ülkelerin sayısı 173. 173 ülke, birbirinden farklı 173 kültür anlamına geliyor. Sizin kültürünüzde normal olarak karşılanan bir şey başka bir kültürde çok kaba bir hareket olarak algılanabilir. Örneğin; birçok Asya ülkesinde yemek yerken ağız şapırdatmak yemeği yapan kişiye karşı bir saygı göstergesidir. Fakat ülkemiz de dahil olmak üzere birçok batı ülkesinde bu durum kaba bir hareket olarak görülmektedir. Bu nedenle bir ülkeye seyahat etmeden önce araştırma yapmamak kötü sonuçlar doğurabilir.

Seyahat Sigortası Yaptırmamak

Listemizin sonunda ‘’seyahat sigortası yaptırmamak’’ bulunuyor. Kapsamlarına göre değişmekle birlikte seyahat sigortaları yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde sizi birçok riske karşı koruyor. Seyahat sigortası sayesinde uçak bileti iptali gibi durumlarda zararınız karşılanır, eğer uçuşunuz ertelenirse konaklama ihtiyaçlarınız karşılanır, bagaj kayıp/çalıntı durumlarında zararınız karşılanır ve yurt dışında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ya da hastalık durumlarında tedavi masraflarınız karşılanır. Sigortaların kapsamlarına göre bu skalayı genişletmek mümkün. Seyahat sigortası yaptırmamak sizi bütün bu risklere karşı açık hale getirir.