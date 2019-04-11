Samsung Galaxy A80

Samsung Electronics, mobil cihaz kullanımındaki yeni trendi oluşturan Canlı Yayın çağı için özel olarak tasarlanan yeni Galaxy A80 akıllı telefonunu duyurdu. İnsanlar artık akıllı telefonlarını canlı yayın paylaşımları yapmak ve anlık olarak yaşadıkları deneyimleri yine aynı anda aktararak iletişim kurmak için kullanıyor. “Selfie çağının”, “Canlı Yayın çağına” dönüştüğü ve daha özgün ve anlamlı etkileşimlere imkan sağlayacak şekilde geliştirilen Galaxy A80; tam ekran, Samsung’un ilk kez sunduğu devrim niteliğindeki dönen kamera ve akıllı pil gibi etkileyici yeniliklerle geliyor.

Döner kamera sistemi

Samsung’un ilk dönen kamerasına sahip olan Galaxy A80, insanların çevrelerindeki dünyayı yakalamasını sağlıyor. Kamera uygulamasındaki selfie modu seçildiğinde, telefonun arkasındaki üç kamera otomatik olarak açılarak dönüyor. Bu yenilikçi kamera mekanizması aynı yüksek çözünürlüklü lenslerin hem ön, hem de arkada kullanılabilmesine imkan vererek, kullanıcıların üçlü kamera deneyimi sırasında fotoğraf kalitesinden hiçbir zaman ödün vermemesine imkan veriyor.

48 MP ana kamera ile kullanıcılar günün her saatinde kaliteli görüntüler elde edebiliyor. Galaxy A80’in 3D Derinlik kamerası nesnelerin ölçülerini ve derinliğini tarıyor. Bu sayede kullanıcılar Canlı Odaklama videolarını daha başarılı bir şekilde çekebiliyor. Ultra Geniş Açılı lense sahip olan kamera ise en sevdiğiniz manzaraları yakalamanızı sağlıyor.

Süper Sabit video modu, görüntüdeki titremeyi azaltıyor. Böylece kullanıcı akıcı sahneleri daha net bir biçimde çekebiliyor. 30 farklı sahne türünü tanıyıp iyileştiren Görsel Zekâ ve siz daha fotoğrafı çekmeden otomatik olarak aktif olan Hata Tespiti gibi diğer akıllı kamera özellikleri sayesinde kullanıcı kompozisyonu göze hoş gelen fotoğraflar çekebiliyor.

Multimedya Deneyimleri

Dönen kamera sayesinde kullanıcılar, Samsung’un ilk Yeni Sonsuz Ekranı ile kesintisiz görüntüye kavuşacak. 6,7 inç FHD+ Süper AMOLED ekranla donatılan Galaxy A80, içeriklerdeki ayrıntıları gözler önüne sererek her oyunun, videonun, fotoğrafın ve hikâyenin tadını sonuna kadar çıkarmanızı sağlıyor.