Gemi Turları Bir Tık Uzaklıkta…

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden olan Japonya merkezli H.I.S Turizm, 70 ülkede, 554 ofisi ve 18.000’in üzerinde çalışanı ile dünya turizmine değer katmaya devam ediyor. 2018 yılında, 70 ülkede yer alan 554 ofis arasında dünyanın en iyi H.I.S ofisi seçilen H.I.S. Türkiye, Cruise Arama Motoru mottosu ile Cruise Planet markasının Türkiye yapılanmasını duyurdu.

1999 yılında H.I.S. merkez ofisi tarafından Japonya’da hayata geçirilen Cruise Planet markasını merkez ofisin yatırım desteğini de alarak, yepyeni logosu ile kurgulayıp 09 Nisan Salı günü H.I.S. Türkiye ofisinde gerçekleştirilen bir lansman ile basına tanıttı.

Dünya üzerinde her biri güçlü markalardan oluşan 35 Cruise firmasını CruisePlanet.com.tr web sitesinde bir araya getirip, Türkiye pazarı başta olmak üzere Dubai, Katar, Yunanistan, Azerbaycan ve İran’daki seyahat severlere de pazarlama hedefiyle yola çıktığını duyurdu.

www.cruiseplanet.com.tr