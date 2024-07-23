İnceleme: Huawei Watch Fit 3

Huawei geçtiğimiz haftalarda bizim de katıldığımız Dubai’de gerçekleştirilen global bir lansmanla en yeni ürünlerini duyurmuştu. Duyurulan ürünler arasında akıllı saatler, tablet, dizüstü bilgisayar ve kablosuz kulaklık modelleri yer aldı. Bu yazımızda işte o lansmanda tanıtılan ve kullanıcıların bir hayli ilgisini çeken Watch Fit 3 akıllı saatten bahsedeceğiz sizlere…

Huawei özellikle son 2-3 yıldır giyilebilir akıllı cihazlar pazarında ciddi bir yol aldı. Ülkemizde de bu alanda satış rekorları kırmaya devam ediyor. Watch Fit serisinde dört yılı ve üç nesli geride Huawei, bu sefer teknoloji ve tasarım açısından yenilenmiş bir çıkış yapıyor. Önceki nesillerin dikdörtgen saat kadranını yeni ve çok yönlü bir kare tasarıma dönüştürüyor. İlk kez kare tasarım kullanılıyor. Bu tasarımla komple bir yenilik yaparak dikkatleri üzerine çeken Huawei, tüketicilerin sağlık ve kişisel tarzlarına olan ilgilerini göz önünde bulundurmuş gibi görünüyor. Alüminyum alaşımlı saat kasası yuvarlatılmış köşeli kenarlara sahip.

Bu yeni akıllı saat ilk bakışta Apple Watch ürünlerini andırıyor. Uzaktan baktığınızda ayırt etmek epey zor… Huawei bu yeni modelinde tasarım ve kayış seçeneklerini de çok güzel ayarlamış. Birbirinden farklı tarzlarda pek çok seçenek sunuluyor.

Gelin şimdi Fit 3’ün donanım özelliklerine yakından bakalım. Ekran 1,82 inç AMOLED. Çözünürlüğü 480×408 piksel. Genişletilmiş ekran maksimum 1500nit parlaklığa izin veriyor ve ortama göre otomatik olarak ayarlanarak loş veya parlak aydınlatma koşullarında optimum görünürlük sağlıyor.

Alüminyum alaşımlı saat gövdesi şık bir dokuya sahip. Sadece 9,9 mm inceliğinde ve ağırlığı ise kayış olmadan yaklaşık 26 gram. Saat gövdesi, serisinin şimdiye kadarki en hafif ve en ince üyesi. Bu modelde eklenen döner kurma kolu arayüzü kolayca kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca tasarıma güzel ve dikkat çekici bir hava kattığı kesin…

Gövde renkleri olarak altın, gümüş, pembe ve koyu gri kullanılmış. Kayışlarda ise beyaz deri, gri naylon, yeşil – beyaz – pembe – siyah renkler ise kauçuk olarak geliyor. Saatin sağ tarafında yeni döner kurma kolu ve altında da fonksiyon düğmesi yer alıyor. Fonksiyon düğmesine istediğiniz modu atayabiliyorsunuz. Saatin arka kısmında yer alan şarj bağlantı noktası Fit serisinde olduğu gibi yine manyetik çift pimli olarak geliyor.

Saat 5 ATM suya dayanıklılık sunuyor. Bu değer 10 dakika boyunca 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ancak bu saatin profesyonel bir dalış saati olmadığını hatırlatmamız lazım. Daha çok sığ deniz ya da yüzme havuzlarında kullanılabilir tabi…

Esasında deniz için kullanmanızı pek önermeyiz. Hani olduya kolunuzda unuttunuz ya da çıkarmaya üşendiniz… Denizden çıktıktan sonra mutlaka tatlı suyla iyice durulayın ve kurulayın. Eğer saati yüzme aktiviteleriniz için sıklıkla havuzda kullanmayı düşünüyorsanız o zaman kauçuk kayışlı modelleri tercih edebilirsiniz.

Tabi en merak edilen konulardan biri de saatin pil ömrü. Ancak daha önce bir Huawei akıllı saat kullandıysanız pil ömrü konusunda sıkıntı çekmeyeceğinizi bilirsiniz. Bu modelde de tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü destekleniyor. Ama bu süreye ulaşmak için epeyce uğraşmanız gerekebilir. Daha sık kullanımlarda ise ortalama 5 gün pil süresi sunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tam gün yetecek pil gücü için sadece 10 dakikalık bir şarj yeterli oluyor.

Yeni Fit 3 serisi kapsamlı spor ve sağlık güncellemeleriyle birlikte geliyor: Kullanıcılar, geliştirilmiş StayFit Uygulaması deneyiminin yanı sıra bütünsel sağlık takibi için yeni TruSleep 4.0 ve TruSeen 5.5’in keyfini çıkarabiliyor.

Fit 3, kullanıcıların daha sağlıklı beslenmelerine yardımcı olacak bir dizi yenilikle geliyor. Stay Fit Uygulaması diyet kalorilerine ilişkin güncellenmiş küresel bir veri tabanına sahip. Dengeli bir diyet ve egzersiz rejimini teşvik etmek için beslenme analizi sağlayarak kilo yönetimini daha bilimsel hale getiriyor.

Kullanıcıları “Hareket Etmeye” teşvik etmek için Akıllı Öneri özelliğini de sunuyor. Günlük aktivite veya yağ kaybı hedeflerine ulaşılamadığında, saat sizi kişisel bir eğitmenden daha iyi tanıyarak alışkanlıklarınıza ve hava koşullarına göre egzersiz türleri ve süresi önerebiliyor.

Saat ayrıca “Fitness” odaklı özellikler ekleyerek ısınma ve esneme konusunda özel ses ve animasyon fitness rehberliği sunuyor. Huawei Sağlık Uygulaması, ter atmak ve zayıflamak için tasarlanmış özel yağ yakma ve vücut şekillendirme seansları da dahil olmak üzere 660’tan fazla egzersiz kursu sunuyor. Kullanıcılar ayrıca TruSport modunda şehir, açık hava, kampüs ve su aktivitelerini kapsayan toplam 100’den fazla spor moduna da ulaşabiliyor.

Fit 3, kalp atış hızı izleme doğruluğunu artırıyor. Algoritma artık zayıf sinyal senaryolarında izleme yeteneklerini optimize eden bir kendi kendine öğrenme işlevi de içeriyor. Kısaca bu yeni modelde sağlık, spor ve beslenme konusunda gelişmiş ve kullanışlı özelliklere kolayca erişebilirsiniz.

Bu modeli de Huawei’nin diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla hiçbir sıkıntı olmadan kullanabilirsiniz.

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