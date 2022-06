İnceleme: Huawei Watch Fit 2

Huawei, farklı modelleri ile beğeni toplayan Watch Fit Serisi’nin en yeni üyesi olan Watch Fit 2‘yi satışa sundu. Biz de şık ve kullanışlı bu yeni akıllı saati sizler için inceledik. İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen bu seri, bir dizi animasyonlu fitness kursları, egzersiz modları ve bilimsel sağlık izleme özellikleri aracılığıyla kullanıcıları yeni egzersiz türlerini keşfetmeye ve daha fazla spor yapmaya teşvik ediyor. Spor yaparken kullanılan akıllı saatlerin bir kısmı kullanıcılara ağır ve büyük gelebiliyor. İşte bu yeni model, hafif ve kompakt boyutu ile hem kullanışlı hem de şık bir alternatif sunuyor.

Teknoloji, Spor, Moda…

Huawei Watch Fit 2, teknoloji, spor ve modayı bir araya getiren gelişmiş bir model. Özellikle genç ve kişiselleştirmeye önem veren kullanıcılar ön planda tutularak geliştirilen bu yeni akıllı saat, çeşitli renk seçenekleri ve şık saat yüzleri sunabiliyor. Sunulan çeşitli renk ve kayış seçenekleri ile kullanıcılar tarzlarına ya da etkinliklere göre kolayca seçim yapabiliyorlar. Siyah, Pembe Altın, beyaz deri kayışlı ve gümüş metal kayışlı versiyonları bulunan Huawei Watch Fit 2’de bas-çıkar kayış tasarımı ile istenilen kayış sorunsuz bir şekilde hızlıca değiştirilebiliyor.

1,74 inç yuvarlatılmış Amoled HD Huawei FullView dikdörtgen ekranla gelen Watch Fit 2, önceki modelden %18,6 daha büyük. Huawei Watch Fit 2’nin ekranı yüksek çözünürlük (336 PPI – 336×480 piksel) sunuyor ve sürükleyici bir deneyim için renkleri zengin, net ve canlı hale getiriyor.

Konuşma özelliği geldi

Daha etkileşimli, sezgisel bir deneyim için yeni satranç tahtası arayüz tasarımıyla orijinal Huawei Watch Fit’in arayüz tasarımını devralıyor. Önceki modellerden farklı olarak Huawei Watch Fit 2 bir hoparlörle birlikte geliyor ve kullanıcıların akıllı telefonlarını ellerine almadan Bluetooth üzerinden telefonla konuşmalarını kolaylaştırıyor. Böylece hareket halinde ya da spordayken bile rahatça telefon görüşmesi yapılabiliyor. Ayrıca sevdiklerinizi aramayı kolaylaştırmak için Huawei Sağlık uygulamasına sık kullanılan kişiler eklenebiliyor. Kullanıcılar bir aramayı cevaplayamazlarsa, arayan kişiye tek bir dokunuşla özelleştirilmiş bir mesaj gönderebiliyorlar.

Önceki modellerinden ya da rakip tasarımlardan belki de en büyük avantajlarından biri olan konuşma özelliği artık pek çok kişinin aradığı bir seçenek. Akıllı bileklik kullanıp, daha fazla seçenek ve zengin bir arayüz arayan kullanıcıların bu modele ilgi gösterecekleri ortada…

Spor ve Sağlık Modları

Huawei Watch Fit 2’de kalp atış hızından kandaki oksijene ve uykuya kadar her şeyi izleyen bir dizi sağlık işlevi, kullanıcıların tüm gün sürekli olarak sağlık verilerini kolayca izlemelerini sağlıyor.

Huawei Watch Fit 2, akıllı yaşamın yanı sıra, egzersiz yönetimini ve sağlık izlemeyi kolaylaştırmak için Huawei Sağlık uygulaması da dahil olmak üzere yeni özellikler sunuyor. Huawei Sağlık uygulaması, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için de kullanılabiliyor. Kullanıcılar, günlük adımlar, su içme, egzersizler ve daha fazlasını içeren sağlıklı yaşam planı oluşturabiliyorlar. Kullanıcıların sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme konusunda kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için olumlu geri bildirimler sunan Sağlıklı Yaşam Yönetimi kullanılıyor. Kullanıcıların gün boyunca aktif kalmayı hatırlamalarına yardımcı olmak için sesli ve animasyonlu bir hareket hatırlatıcısı bulunuyor.

Akıllı saat ayrıca, kullanıcıların nabzını ve kan oksijen doygunluğunu (SpO2) doğru bir şekilde ölçen Huawei’nin yükseltilmiş TruSeen 5.0 kalp atış hızı izleme teknolojisi ile bir dizi sağlık verilerini de izliyor. Akıllı saat, her gece uykusunun farklı aşamalarını analiz edebiliyor ve bir dizi farklı uyku problemini tanımlayabiliyor ve çözümler sunabiliyor.

Diğer sağlık özellikleri arasında, kullanıcının kalp atış hızını, cilt sıcaklığını ve solunum hızını değerlendiren ve adet dönemini doğru bir şekilde tahmin eden ve önceden hatırlatan adet döngüsü yönetimi de yer alıyor. Huawei Watch Fit 2 ayrıca stresi yönetmeye yardımcı oluyor ve kullanıcılara bunalmaya başladıklarında yavaşlamalarını ve nefes almalarını hatırlatıyor.

Gelişmiş sağlık yönetimi, kullanıcıların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarının zirvesinde kalmasına yardımcı olurken, sezgisel arayüz, akıllı telefon benzeri özellikler ve ara bağlantı, onu bileğinizden hiç çıkarmamanız için temel akıllı kişisel asistan haline getiriyor.

97 egzersiz modu

Huawei Watch Fit 2, kullanıcıların her zaman, her yerde çalışmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış akıllı özelliklerle donatılmış; koşu ve bisikletten ağırlık çalışmasına, dansa, top oyunlarına, kış sporlarına ve daha fazlasına kadar her şey için 97 egzersiz modu bulunuyor. Ayrıca, 7 seçili mod için, ısınma ve soğuma dahil olmak üzere izlemesi kolay sesli talimatlar ve gösteriler sunan yerleşik bir animasyonlu fitness antrenörü yer alıyor.

Spor Sahası modu, ilerlemenizi izlerken, açık hava antrenmanları için optimum desteği sağlamak üzere kilometrenizi ve hızınızı daha hassas bir şekilde takip ediyor. Çift bantlı beş sistemli GNSS sayesinde, beş uydu sistemi birden kullanıldığından, nerede olursanız olun Watch Fit 2 yolunuzu bulmanıza da yardımcı oluyor.

Akıllı saat sadece çalışmayı daha üretken kılmakla kalmıyor, aynı zamanda daha eğlenceli hale getiriyor. Yeni Rota İçe Aktarma ve Dışa Aktarma işlevi, koşucuların rotalarını arkadaşlarıyla paylaşmalarına ve onları davet etmelerine de olanak tanıyor, böylece arkadaşlarınızla aynı parkurda ancak farklı bir zamanda yarışabilirsiniz.

10 güne varan pil ömrü

Huawei Watch Fit 2, normal bir kullanımda 10 günlük pil ömrü sunuyor. Yoğun kullanım senaryosunda ise 7 günlük pil ömrü sağlıyor. Bizim kullanımlarımızda da 10 güne yakın bir pil ömrü sunduğunu belirletelim. Bu yeni akıllı saatin egzersiz modlarını spor salonundaki birçok aletle de deneyimleme fırsatı bulduk. Hafifliği ve kullanıcı dostu arayüzü ile spor yaparken size kolaylık sağlıyor. Gerçek zamanlı veri analizleri, animasyonlu antrenman kılavuzları ve özellikle koşucular için düşünülmüş gelişmiş modları ise sağlıklı bir yaşam için sporseverleri teşvik ediyor.

Kısaca Huawei Watch Fit 2 Serisi, kişiselleştirilebilen şık tasarımı, hafif yapısı, uzun pil ömrü, iddialı spor/sağlık modları ile uygun fiyatlı giriş seviyesi akıllı saat arayan kullanıcıları hedefliyor.