İnceleme: Kingston Canvas Go! Plus 1TB microSD

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bugün elimizde çok özel bir ürün var: Kingston Canvas Go Plus microSD hafıza kartının tam 1TB kapasiteli devasa versiyonunu inceliyoruz.

Ne zaman bir hafıza kartı incelesem dijital fotoğraf makineleri ile ilk tanıştığımız 1996-97 yıllarını hatırlıyorum. Hatta bu yıllardan çok daha sonraları bile özellikle seyahatlerde hafıza kartları her zaman sorun olmuştu. Sorun olan kısmı tabi ki kapasiteleriydi. Tamam, o yıllardaki fotoğraf makinelerinin çözünürlük değerleri ve dosya boyutları fazla değildi. Ancak yanımda 2 tane 512MB’lık hafıza kartı ile seyahate çıktığımı çok net hatırlıyorum. Çoğu zaman sanki film kullanıyormuş gibi deklanşöre basardım. Şu anda teknolojik olarak hafıza kartlarında hız ve kapasite bir sorun olmaktan çıktı. İncelediğimiz ve sizlere anlatacağım bu 1TB’lık hafıza kartını 10 yıl önce hayal bile edemezdik. Neyse, nostaljiyi daha fazla uzatmadan biz konumuza geri dönelim.

İncelediğim hafıza kartı uzun yıllardır ürünlerini kullandığım ve her zaman tavsiye edebileceğim Kingston firmasına ait. Bu hafıza kartı microSD boyutunda ancak kutudan SD kart adaptörü de çıktığı için farklı cihazlarda kullanma imkanı sunuyor bizlere…

Bu kartı, aksiyon kamera, DSLR, aynasız ya da kompakt fotoğraf makineleri, araç kameraları, android cihazlar veya bir bilgisayarda rahatlıkla kullanmak mümkün. Kartı drone’larda da kullanabilirsiniz. Ancak henüz orada 1TB desteklenmediği için 512GB gibi görebilir drone’lar bu kartı…

DJI bu kart serisini hem drone’larında hem de DJI Osmo Pocket 3’te öneriyor. Bende zaten Osmo Pocket 3 ile birlikte de kullandım. Video çekimlerinde Sony a6700’lede çekimler yaptım. Hatta Sony a9 III modeliyle de seri fotoğraflar çektim. Bu fotoğraf çekimlerini JPEG formatta yaptım ve seri çekim esnasında bir sıkıntı yaşamadım. Bir yüzme antrenmanında böyle yüzlerce fotoğraf çektim. Zaten bazı örnekleri burada da paylaşıyorum.

Bana kalırsa böyle yüksek kapasiteli bir hafıza kartını fotoğraf çekiminden çok video kaydı için kullanmak daha mantıklı olacaktır. Malum 4K çekimler epeyce alan kaplıyor ve yüksek hız gerektiriyor. Özellikle aksiyon kamera kullanıcıları uzun çekimler yapıyor ve sonucunda bu yaptıkları çekimlerin güvenli bir şekilde kaydedilmesini bekliyor.

Bir hafıza kartı satın alırken sadece kapasitesine bakmakta tek başına yeterli olmuyor. Şimdi gelin Kingston Canvas Go Plus’ın bazı detaylarına yakından bakalım.

Canvas Go Plus microSD kart serisinin 64GB’tan başlayıp 1TB’a kadar çıkan farklı kapasiteleri bulunuyor. Benim incelediğim kart en yüksek kapasiteli olan 1TB modeli… 1TB’lık kapasite özellikle uzun süreli 4K video çekimleri veya binlerce JPEG ve RAW fotoğraf için inanılmaz bir alan demek.

Kapasiteyi anladık, ancak en çok merak edilen konulardan biri kartın hızı olacaktır. microSD kart, 200MB/s’ye varan okuma hızı ve 160MB/s’ye varan yazma hızı sunuyor. Bu hızlar hiçte az değil öncelikle onu söylemeliyim.

Kingston, bu yüksek hızların iş akışınızı daha verimli hale getirerek çekim yapmaya ve yaratıcılığa daha fazla zaman ayırmanızı sağladığını söylüyor. Yani drone’unuzdan veya Osmo Pocket 3’ünüzden bilgisayarınıza veya başka bir depolama birimine dosya aktarırken ciddi zaman kazanacaksınız.

Hız sınıflandırmaları ise ilk bakışta biraz karmaşık olabiliyor. O konuyu da kısaca açıklamaya çalışalım. Kingston Canvas Go Plus microSD kart, Class 10, UHS-I, U3, V30 ve A2 gibi çeşitli sınıflandırmalara sahip. Bunların hepsini bilmenize gerek yok tabi… Burada özellikle U3 ve V30 değerleri dikkat çekiyor. U3 ve V30, aksiyon kameraları ve drone’lar için optimize edildiğini gösteriyor. Eğer böyle bir ürün kullanıyorsanız bu kartla rahatlıkla 4K çekimler yapıp sorunsuz kaydedebilirsiniz. 4K kayıt esnasında bu hafıza kartı size ihtiyaç duyulan hızı sağlayacaktır. Kayıt esnasında donma ve atlama olmayacaktır.

Kartın bir diğer sınıflandırması ise A2. Bu, Uygulama Performansı Sınıfı olarak geçiyor. Uygulama Performansı Sınıfı, özellikle Android cihazlarda uygulamaları çalıştırmak için tasarlanmıştır. Daha hızlı uygulama yükleme süreleri ve kesintisiz oyun deneyimi sağlar size… Biz fotoğraf makineleri ve kameralarla daha çok kullanacağımız için ana odak noktamız video ve fotoğraf performansı olacaktır. İşte orada da bakacağınız şey V30 standardı… Piyasada V30’un üzerinde V60 ve V90 video hız sınıfındaki kartları da görebilirsiniz. Eğer çok üst düzey bir kameranız varsa tabi bu sınıftaki kartları da tercih edebilirsiniz. Ancak orada daha düşük kapasiteleri görebilirsiniz.

En başta dediğim gibi bu kartı hem microSD cihazlarda hem de kutudan çıkan adaptör ile SD kart yuvasına sahip cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece çok yönlü ve kullanışlı bir karta sahip olursunuz.

Hafıza kartları için kapasite ve hız önemli. Ancak güvenilirlik konusu bence atlanmamalı… 1TB’lık kapasiteye dünyaları sığdırabilirsiniz. O yüzden hem yazma esnasında hem de sonrasında verilerin güvenliği ön planda olmalı.

Bu kart belirli bir dayanıklılığa sahip. Çalışma sıcaklığı -25°C ile 85°C arasında, saklama sıcaklığı ise -40°C ile 85°C arasında. Bu geniş sıcaklık aralığı, farklı hava koşullarında çekim yaparken güven veriyor açıkçası…

Ancak bence en büyük sıkıntı, microSD kartın yapısından kaynaklı çok küçük boyutlu olması. Kartın küçük olması sorun değil yanlış anlaşılmasın… Bu kadar küçük bir kartın daha kolay kaybolabilmesi esas sorun. O yüzden bu kartı sakın ortada bırakmayın bence. Gelişi güzel masanızın üzerine falanda koymayın. Sonuçta 1mm kalınlığında bir karttan bahsediyoruz. En ufak bir rüzgarda bile kolayca uçup, kaybolabilir.

Sonuç olarak, Kingston Canvas Go Plus 1TB microSD kart, hem fotoğraf hem de video için pek çok kamerada kullanabileceğiniz devasa bir kapasiteye sahip güvenilir bir hafıza kartı. Son olarak size bir tavsiye vermek istiyorum. Depolama cihazları ne kadar güvenilir olursa olsun bir şekilde bozulabilir ya da kaybolabilir. O yüzden çekimden sonra ve arşivlediğinizde mutlaka bir yedeğini almaya çalışın.

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