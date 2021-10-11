1TB’lık Kioxia Exceria Plus microSD

Kioxia, yeni EXCERIA PLUS microSD hafıza kartının 1TB’lık kapasitesini duyurdu. EXCERIA PLUS microSD hafıza kartı mevcut 32, 64,128, 256 ve 512 GB kapasitelere ek olarak Avrupa’da 1TB kapasiteyle de piyasaya sunulacak.

Bu yeni 1TB microSDXC UHS-I kart, UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30) özelliklerini karşılıyor. Ayrıca 100 MB/sn’ye varan okuma hızı ile 85 MB/sn’ye varan yazma hızına sahip. Yaklaşık 5.990 Full HD (21 Mbps) film dakikasına ya da çözünürlük değerinize göre değişse de yaklaşık yüzbinlerce fotoğrafa denk depolama alanına sahip olan kullanıcılar depolama alanı hakkında endişe duymadan daha fazla film indirebilir ya da cihazlarında büyük miktarlarda görsel içeriği taşıyabilir.

EXCERIA PLUS microSD bellek kartın ambalajında fotoğraf makineleri, kamera ya da bilgisayar kullanımı için bir SD adaptörü de bulunur. MicroSD kart darbeye ve x-ışınlarına karşı dayanıklı, ayrıca su geçirmez özelliğe sahip.