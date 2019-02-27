Dünyanın En Hızlı 1 TB UHS-I microSD Kartı

Tüketiciler tarafından yüksek kaliteli içeriğe olan talep artmaya devam ettikçe, Western Digital bu taleplere yönelik en iyi performans ve kapasiteyi bir araya getirerek üretilen zengin içerikle sektörde daha iyi performans göstermelerini sağlayacak yeni çözümler sunmaya devam ediyor.

Western Digital, bu yıl 25-28 Şubat tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC) dünyanın en hızlı 1TB UHS-I microSD flash bellek kartı olan 1TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını sergiliyor. Yeni kart, akıllı telefonlar, drone’lar ve aksiyon kameralarında üretilen büyük miktarda yüksek kaliteli fotoğraf- video gibi içeriklerin saklanması ve taşınması için daha yüksek hız ve kapasiteye sahip. Bu etkileyici kapasite ve hız seviyeleri tüketicilere, alan kısıtlamaları veya uzun aktarım süreleri konusunda endişe duymadan istedikleri tüm içeriği oluşturma olanağı da sağlıyor.

Günümüzün akıllı telefon ve kameraları, çoklu lensler, seri çekim modu ve 4K çözünürlük gibi özellikleri sayesinde tüketicilerin yüksek kaliteli içerik oluşturmasını sağlıyor. Western Digital, tüketicilerin özel bir anı güvenle yakalayıp paylaşmalarını veya kişisel ya da profesyonel kullanım için video içeriği oluşturmalarını sağlamak için en gelişmiş çözümleri sunmaya da devam ediyor.Üretilen yüksek kaliteli içeriğin, hiç olmadığı kadar hızlı taşınmasına yardımcı olmak için tasarlanan 1 TB SanDisk Extreme UHS-I microSD kart, 160 MB/s’e varan hızlara ulaşıyor. Bu yeni kart, tüketicilerin şu anda piyasada bulunan standart UHS-I microSD kartlara göre neredeyse yarısı kadar sürede dosya aktarmalarını sağlıyor.