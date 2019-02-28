Sizin Fotoğraflarınız – 5

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesi artık web sitemizde de yayında…

Sizler de “Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde yorumlamamızı istediğiniz fotoğraflarınızı bize ulaştırabilirsiniz. info@fotografdergisi.com mail adresine değerlendirilmesini istediğiniz (en fazla 2 adet) fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Her bölümde belli adet fotoğrafı seçerek, genel fotoğraf kuralları çerçevesinde değerlendirip, daha iyi nasıl olabileceğini ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız.

“Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde her sayıda farklı bir konuğumuz yer alarak fotoğraflarınızı değerlendiriyor. Bu sayımızda Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Nadir Ede fotoğraflarınızı yorumladı. Kendisine katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Çağla Mertoğlu

Bu fotoğrafın siyah beyaz olması, doğru seçim. Siyah beyazın taşıdığı drama burada ifade edilen duyguya uygun. Balıkçıların başları üzerinden uzanan görünmez çizgi kareyi sol üstten sağ alta doğru kesiyor ve derinlik duygusunu artırıyor. Çekim için alçak bir açı seçilmiş olması figürlerin görüntülerinin gökyüzüne düşürülerek belirginleşmelerini artırmış. Ağların oldukça boş görüntüsü ve yerdeki tek tük balık avın başarısı konusunda bize bir fikir veriyor. Kompozisyonunu başarılı buluyorum. Sadece acaba en solda bize en yakın duran balıkçının çektiği ağ biraz daha fazla görünse mi acaba diye düşünüyorum o kadar.

Ceylan Özen

Minimalist bir kare… Ben bu tür az elemanla hikayesini anlatmayı başaran fotoğrafları seviyorum. Burada kompozisyon hakkında söylenecek pek fazla bir şey yok. Atın bağlı oluşu ve onu bağlayan ip duygularımızı olumsuz etkiliyor. Bana kalırsa en büyük sorun aydınlatmada. Ters ışığa rağmen gölge detaylarının algılanışı başarılı, hatta güneşin fotoğraftaki yeri de doğru. Ama güneşin atın sırtından patlayarak çıkması detayların bir bölümünü yok etmiş. Bize göre fotoğrafın sağ tarafında ufuktaki dağ silsilesi de adeta görünmez olmuş.

Hakan Bahçeci

Kural olarak siluet fotoğraflarının okunaklı olması gerekir. Burada da öyle olmuş. Gece gökyüzü altında fotoğraf çekmeye uğraşan fotoğrafçı çevresindeki kayalar ve tepe, yıldızlarla dolu gökyüzü son derece net biçimde neler olduğunu anlatıyor bize. Yıldızlarla dolu gökyüzü, yukarıdan aşağı doğru fotoğrafçıya doğru inen Samanyolu ve belli ki ışıklarını yakıp söndürerek ilerleyen uçak hep fotoğrafçıyı işaret ediyor. Her şey yerli yerinde. Sevdiğim minimalist kompozisyonlardan.

Kerem Ozan Ay

Mekan güzel, taşların oluşturduğu çerçeve gözümüzü güzel manzaraya taşıyor. Bu karenin iki eksikliği var. Birincisi çerçevenin içindeki bölüm, yani fotoğrafın ilgi merkezi olması gerektiğinden daha açık, az pozlanmış. Bu durum “jpeg” yerine “raw” sıkıştırma formatı seçilerek, işleme esnasında kolayca düzeltilebilir. Bu karenin bir başka sıkıntısı da birinci derece bir ilgi merkezi olmayışı. Onun için, mesela denizde bir tekne veya kumsalda renkli bir şemsiye olabilirdi.

Mehmet Özarpa

Her fotoğrafın bir ilgi merkezi olması gerekir ve bu ilgi merkezinin de net olması gerekir. Burada bazı net bölümler olsa da hiç biri ilgi merkezi değil. Netsizliği bakışları ilgi merkezine toplamak için kullanırız. Sonuç ne için çekildiği belli olmayan bir fotoğraf olmuş. Bu kare için her yerin net olacağı bir diyafram secimi çözüm olabilirdi. Böylece hem çiçeklerden oluşan bir doku ve hem de güzel bir renk fotoğrafı oluşturabilirdik.

Mert Bülent Uçma

Enerji dolu bir fotoğraf ve onu bize de taşıyabiliyor. Başarısı hem ön planda sayı yapmış oyuncu kadar, arka planda zafer çığlıkları atan ve netsizlikleri tam kıvamında olan seyircilerden geliyor. Her ne kadar alt kesimde görünen yarım yazının ve logonun Türk Hava Yolları’na ait olduğunu biz biliyorsak da. Onu bilmeyenler olabileceğini varsayarak tamamını gösterebilir veya onu dışarıda bırakacak bir kadraj seçebilirdik. Sol taraftaki kırmızı lekeyi dışarıda bırakacak bir kadraj fotoğrafı daha da güzel yapabilirdi. O bölüm az da olsa sahne çalıyor.

Ömer Furkan Öztürk

Konunun güzel olması fotoğrafın başarılı olmasını sağlayamıyor. Burada konu güzel. Gün batımı, deniz kenarı, manzara etkileyici, belli ki fotoğrafı çeken kardeşimiz de etkilenmiş. Ama bütün bu güzellikler güzel bir fotoğrafın oluşmasını sağlamamış. Üzerindeki ufak tefek görünen teknelere rağmen bomboş bir deniz, sol tarafta karenin içine ancak yarısı girebilmiş bir kayık. Sağ tarafta ne için eğildiğini anlayamadığımız bir adam. Manzara güzel çerçeve güzel ama hepsi o kadar. Un var, yağ var, şeker var ama helva yapılamamış.

Selda Durak

Makrolar zor fotoğraflardır. Hele canlı hayvanlar söz konusu ise ne kadar yavaş hareket ederlerse etsinler sorun yaratırlar. Üstelik diyaframı ne kadar kısarsanız kısın net derinliği istediğiniz gibi olmayabilir. Burada isteğimiz salyangozun sadece antenlerinin net olması. Sınırlı keskinlik salyangoz yavaş da olsa hareket ettiği için kontrol edilememiş ve antenlerden biri flulaşırken hayvanın cildinin bir bölümü netleşmiş. Ayrıca fotoğraf olması gerekenden 1/3 stop kadar koyu. Kompozisyonun da başarılı olduğu söylenemez.

Serhat Karadağ

Belli ki üzerinde çalışılmış, düşünülmüş bir fotoğraf. Soğuk algısı vermek için mavi rengin kullanılmış olmasını doğru buluyorum. Fotoğrafın altındaki kuru ağaçtan yukarı uzanan dal parçası ufuk çizgisine değmemeli idi. Dağın tepesindeki bulutların şeklini beğendim. Soldaki üç küçük kırmızı ışık ortamda yaşam olduğunu gösteriyor. Renkleri ve kompozisyonu ile gizemli bir kare.

Uğur Kasik

Zamanlaması ve kompozisyonu doğru bir kare. Hikayesini doğru biçimde anlatacak kritik anda deklanşöre basılmış. Çocukların fotoğraftaki yerleri de doğru. Ayrıca fotoğrafın arka planını oluşturan basamakların şekli fotoğrafın dinamizmini artırıyor. Çocuk dünyasının oyun ve yaşama sevincini gösteren başarılı bir kare. Sadece büyük bir fotoğraftan kroplandığı için ya da düşük çözünürlüklü bir makine ile çekildiğinden biraz kalite sorunu var gibi…