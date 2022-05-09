İnceleme: Kioxia Exceria Plus microSD 1TB

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Son yıllarda ne zaman bir hafıza kartı incelesem, ilk dijital fotoğraf makinelerinde kullandığımız düşük kapasiteli kartlar aklıma geliyor. 1997 yılında ilk kullandığım dijital fotoğraf makinesinin içerisindeki hafıza kartı 8MB idi. Evet, yanlış okumadınız ve bu kart içerisine sadece 8 adet fotoğraf kaydedebiliyorduk. 2000’li yılların başından itibaren hafıza kartlarının kapasiteleri biraz daha artmaya ve fiyatları ucuzlamaya başladı. 2005 yılında gittiğim bir yurt dışı gezisinde iki adet 512MB ve 2 adet 1GB hafıza kartı vardı yanımda. Bu yıllarda dijital fotoğraf makineleri kullanıyorduk, ama depolama alanlarımız, yani hafıza kartlarının kapasiteleri az olduğu için deklanşöre basmadan önce sanki film kullanıyormuş gibi dikkat ediyorduk. Şimdi bir seyahate gittiğimde yanıma aldığım hafıza kartlarını dolduramıyorum bile…

Kullandığımız görüntüleme ekipmanlarının çözünürlük değerleri artsa da hafıza kartları bu yoğun tempoya ayak uydurabildi. Tabi video çekiyorsanız ve özellikle de 4K ve üstü çekimler yapıyorsanız orada hala en büyük sıkıntı hem depolama kapasiteleri hem de yazma hızları olabiliyor.

1TB’lık dev kapasite

Zaman zaman dergimizde de inceleme fırsatı bulduğumuz Kioxia markasının Exceria Plus microSD hafıza kartının 1TB’lık kapasitesi satışa sunuldu. Bir hafıza kartında 1TB’lık kapasite gerçekten dev bir depolama alanı. Tabi bu yazdığım yazıyı birkaç sene sonra okuyacak olan birisi 1TB’lık hafıza kartının depolama alanını övdüğüm için biraz gülümseyecektir. Ancak şu anda özellikle fotoğraf çekiyorsanız neredeyse tek bir kartla birçok seyahatinizi kaydedebilirsiniz. Bu minik dev, Kioxia Exceria Plus microSD 1TB inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Onbinlerce fotoğraf, saatlerce video kaydı

Kioxia Exceria Plus microSD hafıza kartı serisinde 32, 64,128, 256 ve 512GB kapasitelere ek olarak satışa sunulan 1TB’lık microSDXC UHS-I hafıza kartı UHS Speed Class 3 (U3) ve Video Speed Class 30 (V30) özelliklerini karşılıyor. Serideki 32, 64,128, 256 ve 512GB kapasiteli microSD kartlar pembe renge sahipken, 1TB’lık bu yeni microSD kart siyah renkle geliyor. Bu MicroSD kart yaklaşık 100 MB/sn’ye varan okuma hızı ile 85 MB/sn’ye varan yazma hızına sahip.

Ortalama 5.990 dakika Full HD video (21 Mbps), 1.258 dakika 4K video (100Mbps) ya da çözünürlük değerinize göre değişse de onbinlerce fotoğrafa denk depolama alanına sahip olan kullanıcılar depolama konusunda endişe duymadan daha fazla video çekebilir ve cihazlarında büyük miktarlarda görsel içeriği taşıyabilirler.

Birçok cihazla kullanılabilir

Kioxia Exceria Plus microSD 1TB’lık bu hafıza kartını, dijital fotoğraf makineleri, video kameralar, cep telefonları, tabletler, aksiyon kameraları, drone’lar ve bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz. Tabi kullandığınız cihazların bu depolama alanını desteklemesi gerekiyor. Günümüzde giriş ve orta seviyede satılan pek çok notebook bilgisayarın içerisinde düşük kapasiteli SSD depolama ürünleri bulunuyor. Bu hafıza kartını kutu içerisinden çıkan SD kart adaptörü ile bilgisayarlarda da kolayca kullanabilirsiniz. Hatta yeni bazı notebook bilgisayar modelleri microSD kart girişine de sahip. Böylece bu hafıza kartını direkt olarak bilgisayara da takıp, anında kullanmaya başlayabilirsiniz. MicroSD hafıza kartlarının küçük boyutlu ve hafif olduklarını, bu yüzden saklama ve taşıma sırasında çok kolay kaybolabileceklerini de hatırlatırım. Bu yüzden microSD hafıza kartlarınızı mutlaka bir hafıza kartı kutusunda taşımanızı öneririm.

Suya ve darbelere karşı da dayanıklı

Bu yeni microSD hafıza kartı, -25°C ile 85°C arasında çalışabiliyor. Ayrıca darbelere, suya, toza ve X-ışınlarına karşı da dayanıklı… 4K video kaydı için standart bir video hız sınıfı olan Video Hız Sınıfı 30’u (V30) karşılıyor.

Kioxia Exceria Plus microSD hafıza kartları, 1TB’a kadar yüksek kapasiteler sunmak için BiCS FLASH 3D flash bellek teknolojisini kullanarak size fotoğraflarınız ve videolarınız için son derece geniş depolama alanı sağlıyor. Bu kartın kullanılabilir kapasitesinin 921,6GB olduğunu da yeri gelmişken belirtelim.

UHS Hız Sınıfı 3’un (U3) yanı sıra Exceria Plus microSD kart Uygulama Performansı Sınıfı A1 üzerinden çalışarak Android uygulamalarınızı microSD kartlarda kolay bir şekilde depolayıp çalıştırmanızı sağlıyor.

Yeni bir ürün olan bu 1TB’lık microSD hafıza kartı biz bu yazıyı yazarken henüz ülkemizde satılmıyordu. Böylesine yüksek kapasiteli bir hafıza kartının uygun fiyatlı olmayacağını söylemeliyim. Satışa ilk çıktıklarında yüksek fiyatlı olan bu kartların bir süre sonra daha makul fiyatlara ineceğini zaman içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Bu microSD hafıza kartının kullanım alanını sadece fotoğraf makineleri için düşünmemek gerekiyor. Özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda depolama alanı olarak da kullanılabileceğini unutmayın.

Son bir uyarı yaparak yazıyı bitirmek istiyorum. İnternette ve yurt dışında güvenilir olmayan satıcılarda yüksek kapasiteli sahte hafıza kartlarının çokça satıldığını görüyorum. Böyle birkaç olaya şahsen tanık oldum. Çok ucuz diye yurt dışında bir dükkandan hafıza kartı satın alan arkadaşım kartı ilk kullandığında bozulmuştu. Bir başka arkadaşımın, yüksek kapasiteli ve çok ucuz diye satın aldığı hafıza kartı sahte çıkmıştı ve üzerinde yazan kapasitede değildi. Size tavsiyem, piyasa fiyatlarının çok altında yüksek kapasiteli bir hafıza kartı bulursanız son derece dikkatli olun!