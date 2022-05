Western Digital Yeni Ürün ve Çözümlerini Tanıttı

Western Digital, What’s Next Western Digital etkinliğinde, verilerin kullanımından yararlanarak verinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonunu anlattı.

Western Digital, San Francisco’da gerçekleşen ve dünyanın pek çok yerinden online olarak katılım sağlanan What’s Next Western Digital etkinliğinde, verilerin kullanımından yararlanarak verinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonunu detaylıca anlattı. Şirket liderleri tarafından yapılan bir dizi önemli konuşmada Western Digital ayrıca, hem bireysel hem kurumsal tarafta veri kullanma yöntemlerinden aldığı ilhamla, bir sonraki adımı belirlemek için HDD ve Flash dünyasında çığır açacak inovasyonları da açıkladı.

Western Dijital CEO’su David Goeckeler açılış konuşmasında, modern bilgi işlem teknolojisinden hareketle hızla genişleyen pazar hakkında konuştu. Bulutun büyümesi, bağlı akıllı cihazlarda yaşanan patlama ve dünya genelinde bu cihazlara bağlı olarak her geçen gün sürekli artan dijital bilgi hacmi, bunların hepsi giderek daha fazla depolama kapasitesi gerektiriyor.

Goeckeler, “Yaptığımız her şey, dijital inovasyonla kesiştiği ve dolayısıyla hepimiz için bir imkan oluşturduğu için yola çıktığımız her şey insanın potansiyeline olan inanç ile başlıyor” diyor ve ekliyor: “Müşterilerimizin veriyi kullandığı birçok yöntemden aldığımız ilhamla ve bizim pazara hızlı girme anlamındaki güçlü motivasyonumuzla, en küçük akıllı cihazlardan en büyük bulutlara kadar her ölçekte, geniş yelpazede birbirinden farklı tüm müşterilerimizin kapsamlı depolama ihtiyaçlarına benzersiz bir biçimde çözüm sunuyoruz.”

Western Digital Flash İş Birimi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Rob Soderber, AMD, Intel ve Microsoft’un da dahil olduğu iş ortakları ile sahneye çıkıp, şirketin bugün dünyanın en önemli ve heyecan verici dijital uygulamalarına güç veren amaç odaklı çözümler sunma taahhüdünü pekiştirdi.

HDD İş Birimi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ashley Gorakhpurwalla, veri merkezi ekonomisindeki değişiklikleri vurgulayarak, uzun yıllardır üzerine çalışılan önemli inovasyon serilerinin temeli üzerine inşa edilen, şirketin ilk 22TB CMR ve 26TB UltraSMR HDD’lerini tanıttı. Dropbox ile yaptığı konuşmada, hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları yenilikleri sunarak Western Digital’in bulut müşterilerinin önemli bir ortağı olma taahhüdünü dile getirdi.

Gorakhpurwalla, “HDD alanında en yüksek alan yoğunluğunu ağlayan lider bir şirket olarak, müşterilerimize toplam sahip olma maliyeti (TCO) sunan bilinçli inovasyon en büyük sorumluluğumuz” dedi. “Verinin müşterilerimizin en değerli varlığı olduğunu biliyoruz ve daha derin bağlantılar, yeni atılımlar ve daha akıllı kararlar sağlamak için günümüzün katlanarak artan veri oluşturma hızına yönelik çözümler geliştirmek üzere en parlak beyinleri bir araya getiriyoruz.”

Yeni Ürün İnovasyonları:

50 yılı aşkın süredir sektör lideri teknolojiler tasarlayarak sahip olduğu uzmanlıkla Western Digital; bulut, kurumlar ve son tüketiciler için yeni flash ve HDD ürünlerini tanıttı.