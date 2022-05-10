Dahili web kameralı yeni ASUS monitörler

Zoom sertifikalı bu yeni web kamerası monitörlerinde video konferans ve internet üzerinden eğitim için entegre FHD web kamerası, mikrofon dizilimi ve

Zoom sertifikalı bu yeni web kamerası monitörlerinde video konferans ve internet üzerinden eğitim için entegre FHD web kamerası, mikrofon dizilimi ve stereo hoparlörler bulunuyor.

ASUS, dahili web kamerasına sahip yeni monitör serisini duyurdu. The Zoom sertifikalı 27 inç 1440p BE27ACSBK ve 23,8 inç FHD BE24ECSNK web kamerası monitörleri video konferans, internet üzerinden eğitim ve canlı yayın için tasarlandı. Her iki modelde de entegre FHD 2 megapiksel web kamerası, mikrofon dizilimi ve stereo hoparlörler bulunuyor.

Her iki modelde de bulunan IPS paneller geniş izleme açıları ve son derece net görüntüler sunuyor. Bu görüntüler güçlü ses sunan öne dönük hoparlörlerle tamamlanıyor. ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme Özelliğine Sahip Mikrofon ise arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırarak sesli iletişimi iyileştiriyor.

Eksiksiz video konferans çözümü

2 MP web kamerası her yönde 315° dönebiliyor ve 10° eğilebiliyor. Böylece kullanıcı, iş istasyonu hangi biçimde olursa olsun her zaman kadrajın içinde kalıyor. Web kamerasında ayrıca gizlilik için bir de kayar kapak bulunuyor. Web kamerasına entegre edilen Face Auto Exposure teknolojisi sayesinde kamera kullanıcının yüzünü otomatik olarak tespit ediyor ve görüntü üzerinde ince ayar yaparak yüzün daha parlak çıkmasını ve arka plan üzerinde öne çıkmasını sağlıyor.

Yerleşik ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme Özelliğine Sahip Mikrofon iletişimi daha iyi hale getirmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor. Yapay zeka destekli profiller içeren işlemci, 500 milyondan fazla tür arka plan gürültüsünü azaltırken ışın hüzmeleme teknolojisi insan seslerini koruyor. Böylece her ortamda son derece net sesli iletişim kurmak mümkün oluyor.

BE27ACSBK ve BE24ECSNK çok sayıda video konferans yazılımıyla uyumlu. Ürünlerin üzerinde mikrofonu kapatmak veya çağrılara yanıt vermek için kısayol düğmeleri bulunuyor.