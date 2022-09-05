Advertorial

MSI, 23.8” panel boyutu ve 1920x1080p çözünürlük değeri sunan, Red Dot ödülü kazanan yeni monitörü Modern MD241P Ultramarine modelini satışa sundu.

Çalışma alanınıza lacivert rengi ile farklı ve dikkat çekici bir hava katan MSI Modern MD241P Ultramarine, farklı cihazlarınızı bağlayabilmeniz için HDMI & Type-C girişleri sunuyor. Alışılmışın dışındaki rengi ile benzersiz duygu ve fikirleri ön plana çıkarmaya yardımcı olan yeni monitör, evinizin veya ofisinizin dekorunu zarif ve şık tasarımı ile tamamlıyor.

Muhteşem görünümüne ek olarak, Modern MD241P Ultramarine, üretkenlik odaklı bir monitörden bekleyeceğiniz tüm özelliklerle donatılmıştır. Geniş görüntüleme açıları, 75 Hz yenileme hızı ve gün boyu uzun belgeler veya web sayfaları arasında gezinirken görüntüleme konforunu artırmak için düşük yanıt süreleri 23,8” Full HD IPS panel ile sunuluyor. Tepki süresi 5ms, görüş açısı 178 derece, görüntü oranı 16:9, parlaklığı 250nit ve dahili hoparlörü olan Modern MD241P Ultramarine, standart VESA montaj desteği de sunuyor.

MSI Modern MD241P Ultramarine, daha büyük kavisli kardeşi MD271CPW gibi, bir TÜV Sertifikası ile desteklenmektedir. Ayrıca, işin hiç bitmediği günlerde bile rahat bir izleme deneyimi için ihtiyaç duyacağınız tüm Göz Bakımı özelliklerini sunar.

Daha Az Mavi Işık ve Anti-Flicker Teknolojileri gözlerinizi sağlıklı tutmak için birlikte çalışırken, Modern MD241P Ultramarine’in ergonomik ayağı duruşunuzdan ödün vermenize gerek kalmamadan size ergonomik çalışma ortamı sağlar. Monitör, tamamen ayarlanabilir – eğme, yükseklik, kendi ekseni etrafında çevirme ve döndürme ayarlarına izin verir.

Çalışma süreleri uzadı!

İster son teslim tarihine yetişmek için hararetli bir şekilde yazı yazıyor olun ister bir film izlemek için arkanıza yaslanın, gözlerinizi önemsemek çoğumuzun çok sık düşündüğü bir faktör değildir. Ancak, bugün içinde yaşadığımız pandemi sonrası dünyada her zamankinden daha fazla kritik bir faktör. MSI Modern MD241P Ultramarine Monitör, tam da bu şekilde benzersiz bir izleme konforu sunabilmektedir.

Evden çalışıyorsanız, film izliyorsanız ve genellikle eskisinden daha fazla ekrana bakarak vakit geçiriyorsanız göz sağlınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Araştırmalar genç yetişkin yaş grubu için ekran kullanımının neredeyse iki katına çıktığını bildiriyor!

Yüksek ekran kullanımı seviyeleri genellikle yorgunluk, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve çok daha fazlasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu sadece uzun vadede sağlığınıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda kısa vadede üretkenliğinizi, uyanıklığınızı ve verimliliğinizi de etkiler. Yani, saatlerce bir monitöre bakmak zorundaysanız, bu olumsuz etkileri mevcut teknolojinin izin verdiği ölçüde en aza indirmek en iyisi değil mi?

Doğru uygulandığında Eye Care (Göz Bakımı) teknolojileri gözlerinizi yorgunluktan korur. Bu, daha etkili ve verimli çalışmanıza olanak tanıyarak, işi daha erken bitirmek için daha uzun saatler boyunca odaklanmanızı sağlar. Dahası, artık gerçekten rahatlayabilir ve bir film izlemek için size daha fazla yük bindiren ıstıraplı, iş/okul sonrası bir ilişki olmaktansa, arkanıza yaslanabilirsiniz. Göz Bakımı, bir ekranda göz yorgunluğuna neden olan birkaç faktörün düzeltilmesini içerir. En yaygın sorunlar şunlardır:

Aşırı Mavi Işık

Ekran Titreme

Aşırı Parlama

Ortalamanın Altında Ergonomi

Sık Odak Uzaklığı Ayarlamaları (geniş, düz ekranlarda yaygındır)

Düşük Kaliteli Panel

MSI, uzun saatler çalışmak zorunda kalsanız bile göz yorgunluğunu en aza indirmeye yardımcı olan bir dizi Göz Bakım ürününü geliştirdiği monitörlerde uyguluyor.

Daha Az Mavi Işık

MSI’ın Daha Az Mavi Işık Teknolojisi, çok daha rahat bir izleme deneyimi için ekranınızdaki mavi ışığı filtreler. Mavi ışığın neden olduğu uyku bozukluklarını önemli ölçüde en aza indirerek ekran karşısında geçirilen zamanın genel sağlığınıza zarar vermemesini sağlar.

Titreşim Önleyici

MSI’ın iş monitörleri serisi, daha uzun oturumlarda bile dijital göz yorgunluğunu en aza indiren Anti-Flicker teknolojisi ile donatılmıştır.

Parlama önleyici

MSI’ın Göz Bakım ürünleri yelpazesi, ister çalışırken ister film izliyor olun, izleme konforuna öncelik vermek için araştırma destekli Parlama Önleyici teknolojiler sunar.

Üstün Ergonomi

MSI’ın Eye Care ürünleri, isteğinize göre eğilecek birinci sınıf ergonomik ayaklarla donatılmıştır. Bu nedenle, ister hafif bir yükseklik, ister döndürme veya eğim ayarına ihtiyacınız olsun, sağlığınızdan asla ödün vermediğinizden emin olmak için her türlü ihtiyacınızı karşılar.

Detaylı bilgi için: https://tr.msi.com/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD241P-Ultramarine