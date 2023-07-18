İnceleme: MSI Prestige 13 Evo – A13M

MSI Prestige 13 Evo modeli hem kompakt hem de yüksek performanslı bir notebook olarak bir adım öne çıkıyor.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu sayımızda sizlere içerik üreticilerinin ve fotoğraf severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm ilginç bir notebook modelinden bahsedeceğim. İncelediğim ürün MSI’ın Pretige serisinde yer alan 13 Evo A13M modeli… Bu sıradışı taşınabilir bilgisayar pek çok rakibinde olmayan özellikleriyle dikkat çekiyor.

MSI Prestige 13 Evo ilk gördüğümde sizlere anlatmak için mutlaka incelemeliyim diye düşündüğüm bir notebook modeli oldu. Bu taşınabilir bilgisayarı hem masa başında hem de kısa bir çekim gezisinde deneyimleme fırsatım oldu. İncelemesini aşağıdaki linkten “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımda da izleyebilirsiniz.

Bu bilgisayarı iki fotoğraf makinesi, drone, LED ışık ve diğer aksesuarlarında yer aldığı sırt çantama koydum ve çıktım yollara… Esasında çok uzağa gitmedim. Bir süredir gitmek istediğim Şile ve Ağva arasında yer alan ilginç birkaç koyda drone ile çekimler yaptım. Böylece 13 Evo’yu sahada ve sonrasında da drone görüntülerini aktarmak ve editlemek için bolca kullandım.

Her zaman yanınızda!

Öncelikle bu notebook’un kompakt ve taşınabilir boyutlarından size bahsetmek istiyorum. Yıllardır onlarca farklı ülkede birçok fotoğraf çekimi yaptım. Bu seyahatlere çıkmadan önce beni en çok yoran konulardan biri fotoğraf ve ekipman çantası hazırlamak oldu. Gidilecek bölgeye göre kullandığım fotoğraf makineleri, objektifler, hafıza kartları, tripod ve diğer aksesuarların yanında bazen bir bilgisayar da götürmem gerekiyordu. Fotoğraf ekipmanları zaten yeterince ağır olduğu için o çantaya bir de bilgisayar sığdırmak çoğu zaman kabus oldu diyebilirim. Hatta ikinci bir çanta taşıyamayacağım için pek çok geziye bilgisayar götüremedim.

Biz fotoğrafçılar esasında 2000’li yılların başından beri küçük taşınabilir bilgisayarların her zaman hayalini kurduk. Geçtiğimiz yıllar içerisinde ince ve hafif taşınabilir bilgisayarlar konusundaki gelişmeler oldukça hızlandı. Pek çok firma bu alanda yeni notebook modellerini arka arkaya satışa sundu. Ben de zaman içerisinde bu modellerin bazılarını inceleme fırsatı buldum. Ancak geçmiş zamanda incelediğim bu nispeten küçük notebook modellerinde bir dengesizlik vardı. Evet, hafif ve küçüklerdi. Ama performans ve pil ömrü konularında sınıfı geçebildiklerini söylemek zordu.

İşte bugün sizlere anlattığım MSI Prestige 13 Evo modeli hem kompakt hem de yüksek performanslı bir notebook olarak bir adım öne çıkıyor. Bu yeni modelden bahsederken kompakt falan dedim ama net olarak da bilgi vermek isterim. Prestige 13 Evo, magnezyum alaşımlı bir kasaya sahip ve ağırlığı sadece 990 gram. Kalınlığı 16.9 mm ve ekran boyutu 13.3 inç.

Durum böyle olunca tabi ki bu bilgisayarı fotoğraf çantanıza rahatça sığdırabiliyorsunuz. Sadece fotoğraf çantanıza değil, her herhangi bir sırt çantasında veya elinizde bile kolayca taşımanız mümkün. Bu kompakt yapı sayesinde üretkenliğinizi her yere taşıyabileceğiniz için çok daha verimli bir çalışma olanağı sağlanmış oluyor. Hatta hareket halinde bile arabada, tren ya da uçakta uzun saatler kullanılabiliyor. Az önce söylediğim gibi bu yeni modeli ben de farklı günlerde yaptığım drone çekimlerinde kullandım. Ürün o kadar hafif ki çantanızda olduğunu zaten unutuyorsunuz.

MSI Prestige 13 Evo’da microSD hafıza kart okuyucu bulunuyor. Böylece drone çekimlerinden sonra microSD hafıza kartını bilgisayara takıp anında çekimleri aktarabildim ve editleme işlerini de kolayca hallettim. Notebook’ta yer alan microSD kart okuyucu drone ve aksiyon kamera kullananların yüzünü güldürmüş olabilir. Ama tabi sadece SD kart kullananları biraz üzebilir. Ama inanın tek derdimiz bu olsun.

13.3 inçlik parlak IPS ekran

Prestige 13 Evo’nun 13.3 inçlik IPS ekranı var. Ekran en boy oranı ise 16:10. Altın oran diye adlandırılan bu ekran oranı pek çok uygulamada size daha rahat ve geniş bir kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca ekran 180 derece açılabiliyor ve farklı kullanım senaryolarına da uyum sağlıyor.

Ekranın çözünürlük değeri 1920×1200 piksel ve yüzde 100 sRGB’yi destekliyor. Şimdi tabi bu kadar küçük bir ekranda video ya da fotoğraf editlemek pek kolay olmuyor. Ancak seyahatlerde her an yanınızda olan böyle bir bilgisayarın ekran özellikleri sizi zorlamadan işlerinizi halletmenize izin veriyor. Zaten masa başında da uzun kullanımlar ve profesyonel işler için harici bir monitöre kolayca bağlanabiliyor. Böylece tek bir bilgisayar ile tüm işlerinizi halletmeniz mümkün…

13.Nesil Intel Core i7 performansı…

Prestige 13 Evo’nun rakiplerinden en büyük farkı ise oldukça hızlı bir taşınabilir bilgisayar olması… Bilgisayarda Intel Evo platformu kullanılıyor. Bu modelde 13. Nesil Intel Core i7 – 1360P işlemci yer alıyor. 16GB RAM, maksimum 32GB’a yükseltilebiliyor. Bilgisayarda 1TB’lık SSD depolama alanı bulunuyor. Bu özellikler taşınabilirlik ve yüksek performansı üretkenliğiniz için kullanmanıza imkan tanıyor.

Prestige 13 Evo, wi-fi 6E yüksek hızlı kablosuz ağ bağlantısı sunuyor. Bu kompakt notebook modelinin giriş çıkış portları da bence gayet yeterli… Cihazın sol tarafında adaptör girişi, HDMI, 2 adet Thunderbolt 4 ve mikrofon kulaklık için combo jak girişi bulunuyor. Sağ tarafta ise, USB 3.2, güvenlik kilidi ve microSD kart yuvası yer alıyor.

MSI’ın diğer bazı modellerinde de gördüğümüz bir tasarım burada da kullanılmış. Notebook’un kapağını açtığınızda klavyenin arka tarafı hafifçe yukarı doğru çıkıyor. Böylece hem hava girişi artırılmış hem de daha ergonomik bir çalışma ortamına imkan sağlanmış oluyor.

Klavyenin tuş aralıkları ve kullanımı uygun. Sadece ok tuşlarının olduğu alan biraz sıkışık olmuş. Ayrıca klavyedeki tek renk arkadan aydınlatma gözünüzü yormadan daha hatasız bir yazı deneyimi sunuyor ve aydınlatma ile oldukça şık görünüyor.

Güç düğmesi üzerinde parmak izi okuyucu bulunuyor ve böylece tek dokunuşla hızlıca oturum açılabiliyor. İpeksi dokunuşa sahip touchpad alanı da gayet büyük. Ben her zaman mouse ile çalışmaya alışık olduğumdan bu touchpadleri oldum olası hızlı kullanamıyorum. Ama inceleme esnasında epeyce kullandım ve bir sorun yaşamadım.

Bu modelde Windows 11 yüklü olarak geliyor. Bu ürün yüksek bir kurumsal sınıf güvenlik özelliklerini de bize sunuyor. Yüzünüzle veya parmak izinizle kolayca ve güvenle oturum açmak mümkün.

Full HD Webcam

Ekranın üst kısmında Full HD bir webcam bulunuyor. Burada da güvenliğe önem verenler için güzel bir detay düşünülmüş. Webcam yanına sürgülü bir kilit konmuş. Kilidi kapattığınızda web kameranızın bağlantısı anında devre dışı kalıyor. Sanırım bu özellik kamera üzerine bant yapıştırmaktan biraz daha iyi olabilir. Ama şaka bir yana güvenlik her geçen gün bizler için çok daha önemli hale geliyor ve firmalar da hem donanımsal hem de yazılım olarak pek çok geliştirme yapmak durumunda kalıyor.

MSI Center Pro yazılımı diğer MSI modellerinde olduğu gibi 13 Evo modelinde de çok işe yarıyor. Bu yazılım cihazın optimizasyon özelliklerini bir üst seviyeye taşıyor. Sistem modları arasında kolayca geçiş yapmanızı ve sistem kaynaklarını yönlendirmenizi sağlayan farklı kullanım senaryolarına mükemmel uyum sağlanıyor.

Uzun pil ömrü

13 Evo’nun pil ömründen de biraz bahsetmek istiyorum. Bu modelin 16 saate kadar pil ömrü sunduğu yazılıyor. Ama her zaman söylediğim gibi pil ömrü pek çok değişkene bağlı olduğu için her zaman ideal şartları yakalamak kolay olmayabilir. Cihazı genellikle ekran parlaklık seviyesini çok da azaltmadan kullandım. Hatta pek çok ortamda mecburen yüzde yüz parlaklık seviyesinde çalıştım. Kısaca bu modelde pil ömrü konusunda endişe duymanıza gerek olmadığını söyleyebilirim. Kullandığınız yazılımlar batarya süresini doğrudan etkiliyor. MSI Center yazılımından batarya modunu etkinleştirirseniz 10 saatin üzerinde süreler görmeniz mümkün.

Sonuç olarak MSI Prestige 13 Evo, hafif, kompakt ve sağlam bir dizüstü bilgisayar olmuş. Tam açılabilen parlak ekranı, uzun pil ömrü, geniş bağlantı noktaları ve 13. Nesil Intel i7 işlemcisi ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz güçlü bir model. Eğer bir fotoğrafçı ya da içerik üretici iseniz böyle bir modeli kolayca yanınızda taşıyabilir ve yaptığınız işe verimli bir katkı sağlayabilirsiniz.

Web sitesi: https://tr.msi.com/Business-Productivity/Prestige-13-Evo-A13MX

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