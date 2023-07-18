Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

Kompakt ve hafif tasarıma sahip FE 70-200mm F4 Macro G OSS II telefoto zoom lensi, yarı makro çekimi ve zoom aralığı boyunca maksimum 0,5x büyütme özellikleri ile kendini gösteriyor.

Sony, 35 mm full frame (Alpha) E mount serisi ile uyumlu, F4 maksimum diyafram açıklığına sahip, 70 mm ila 200 mm odak uzunluklarını kapsayan telefoto zoom lens FE 70-200mm F4 Macro G OSS II’yi satışa sunuyor.

Kompakt ve hafif tasarımıyla çok farklı alanlarda kullanılabilen FE 70-200mm F4 Macro G OSS II, zoom aralığı boyunca maksimum 0,5x büyütme özelliğiyle de yarı makro özelliği sunan dünyanın ilk zoom lensi olarak dikkat çekiyor. FE 70-200mm F4 Macro G OSS II, G lenslere özgü üstün yüksek hızlı ve yüksek performanslı AF özelliği ile üst düzey bir performans sunuyor. Ayrıca, bir telekonvertör (ayrı satılır) ile 400 mm’ye kadar süper telefoto çekim ve tüm zoom aralığı boyunca gerçek boyutlu 1:1 büyütmeli makro çekim yapılmasını mümkün kılıyor.

Bu lansmanla birlikte yeni lens, Sony’nin 50. full frame E-mount lensi olma özelliğini de taşıyor. Sony, ilk lensten bu yana en yeni teknolojileri bir araya getirerek hem full frame hem de APS-C boyut formatlarını kapsayan E mount serisini genişleterek fotoğrafçıların ve videografikerlerin yaratıcı faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor.

Toplam 149 mm uzunluğu ve yaklaşık 794 gr ağırlığı (tripod yuvası hariç) olan FE 70-200mm F4 Macro G OSS II, spor sahneleri, manzaralar, kuşlar ve hatta makro fotoğrafçılık dahil olmak üzere çok çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor.

Gelişmiş asferik lensler, köşeden köşeye eşit derecede mükemmel çözünürlük ve kontrasta katkıda bulunan lens, ayrıca ED (Ekstra-düşük Dağılım) cam, renk sapmalarını kolaylıkla bastırıyor.

Hızlı otomatik odaklama ve mükemmel video kayıt performansı

Sony’nin XD (aşırı dinamik) doğrusal motoru, otomatik odaklama hızını %20’ye kadar artırıyor. Hareketli nesneler için izleme performansı da bir önceki modele kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla geliştirilen lenste, hedef nesneyi yüksek doğrulukla izlenilmesini mümkün kılıyor. Yakınlaştırma sırasında odak izleme performansı da büyük ölçüde iyileştirilen lens, amiral gemisi α1 gövde ile eşleştirildiğinde, saniyede 30 kareye kadar yüksek hızlı seri çekimler yapma imkanı sağlıyor.

FE 70-200mm F4 Macro G OSS II, yeni SteadyShot MODE3 ayarı ile hareketli nesneleri çekerken kadraj dengesini vurgulayarak kamera sarsıntısı düzeltme algoritmasını optimize edebiliyor. Uyumlu bir fotoğraf makinesi gövdesiyle birleştirerek, fotoğraf makinesi sarsıntısını daha etkili bir şekilde telafi edilebilmesini ve film çekimlerinde sabitlemeyi maksimuma taşıyor.