Tokina SZX 400mm f/8

Tokina, yeni SZX serisinin ilk modeli olan SZX 400mm f/8 MF objektifini duyurdu.

Tokina, SZX Super Tele 400mm f/8 MF, sürekli f/8 diyafram açıklığı ile katadioptrik tip optik tasarımı benimseyen 400mm odak uzaklığına sahip tele objektif. Lens, taşıması kolay aygıt arayışında olan daha fazla fotoğrafçı için standart tele fotoğraf lenslerine kompakt bir alternatif sunuyor. 400mm f/8 MF, açıkhava manzaraları, vahşi doğa veya kuş çekimleri yapan aktif gezgin fotoğrafçılar göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Bu lens, kompakt ve yüksek teknolojili aynasız fotoğraf makineleri için kompakt ve hafif şekilde üretilmiş. Aynasız fotoğraf makinelerinin dışında DSLR makinelerle de sorunsuz çalışabiliyor. Lenste T bağlantı standardı, bağlantı adaptörleri sayesinde bu lensin farklı fotoğraf makinelerine takılabilmesine olanak sağlıyor.

Tokina SZX Super Tele 400mm f/8 Reflex MF objektif, Nikon F, Canon EF, Sony E, Fujifilm X ve Micro 4/3 bağlantı adaptörleri ile kit halinde satışa sunulacak. Bağlantı adaptörleri kit haricinde de tekli olarak bulunabilecek.