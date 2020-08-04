İnceleme: Huawei MatePad Pro

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei’nin amiral gemisi tableti olan MatePad Pro inceleme konuğumuz oldu. Fotoğrafçılar, tasarımcılar, yaratıcılığını kullanarak yaptıkları işe katkı sağlayan pek çok kullanıcı için eğlence olanaklarını da üst seviyede sunan Huawei MatePad Pro, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Fotoğraf severler tarafından yakından bilinen ve ilgi gören akıllı cep telefonu Huawei P40 Pro ile birlikte incelediğimiz bu yeni tablet, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İşbirliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini de destekliyor. MatePad Pro, yapılan kampanyalarla Huawei M-Pencil dokunmatik kalem ve Huawei akıllı manyetik klavye ile birlikte alınabiliyor. Günümüzde bu tarz gelişmiş bir tableti sınırlı uygulamalarla ve sadece tek bir iş için kullanmak biraz haksızlık olabilir. Bu yüzden manyetik klavye ve M-Pencil ile kullanım imkanları epeyce genişlemiş oluyor.

Şık ve Sade Tasarım

Huawei MatePad Pro, 10,8 inç ekran boyutu, 16:10 ekran oranı ve 4,9mm çerçeve ile çok iyi bir ekran-gövde oranına (yüzde 90) sahip. Mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı kılıyor. Fiberglas kaplama ise yüksek kalitede zarif bir tasarım sunuyor. Küçük boyutu ve inceliği ile fotoğraf çantalarınıza da kolayca sığan MatePad Pro, sadece 460 gram ağırlığa sahip. Yani fotoğraf çantanızda olduğunu bile hissetmeyeceğiniz bir ağırlık… Özellikle seyahatlerde ve kompakt çalışma ortamı gerektiren tüm yerlerde ister cep telefonları ile isterseniz de fotoğraf makineniz ile çektiğiniz fotoğrafları kolayca tablete aktarıp işleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Yüksek Performans Nereden Geliyor?

Huawei MatePad Pro, 7nm Kirin 990 yonga seti ile yüksek bir performans sunuyor. 6 çekirdekli Mali-G76 GPU, fotoğraf ve video editleme, sorunsuz bir oyun ve eğlence deneyimi için performansı ve pil ömrünü büyük ölçüde arttırıyor. 8 GB’a kadar LPDDR4X çift kanallı RAM ile donatılmış Huawei MatePad Pro, uygulamaları yüksek hızlarda başlatıyor. Tüm bu performans, ısı yönetimi için AI ile sinerji yaratan ve çok yüksek talepler olduğunda bile tabletin serin kalmasını sağlayan 12 katmanlı bir soğutma sistemi tarafından destekleniyor.

Çoklu Ekran işbirliği ve APP Multiplier

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen MatePad Pro’nun Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İşbirliği ve Huawei APP Multiplier özellikleri desteklediğinden bahsetmiştik. Huawei Share, Huawei cihazları arasında çok ekranlı işbirliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı işbirliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına da olanak tanıyor. Böylece, örneğin P40 Pro ile çektiğiniz fotoğrafları tabletinizin ekranında izleyebiliyor ve beğendiklerinizi de anında tabletinize kopyalayabiliyorsunuz. Bir adım ötesinde ise çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor. Kısaca telefonunuzda ne yapabiliyorsanız, tablette de aynı şekilde ve bence çok daha hızlı çalışabiliyorsunuz.

Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği sunabiliyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, örneğin fotoğraflarınıza bakarken, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.

Huawei M-Pencil

Huawei MatePad Pro ile birlikte kullanabileceğiniz M-Pencil, tabletin üst kısmına manyetik olarak yapışıyor ve yaklaşık 1 saat içerisinde tam kapasite şarj olabiliyor. 30 saniyelik şarj ile bile yaklaşık 10 dakikalık çalışma imkanı sunuyor. M-Pencil’ın tablet ile birlikte kullanılması ve tanıtılması çok kolay. “Benim çizim yeteneğim yok, bu kalem ne işime yarar” diye düşünmeyin. Bu kalemi not almak, yazı yazmak, notlarınızı düzenlemek ve daha pek çok şey için kullanabilirsiniz. Kısa bir sürede bağımlılık yarattığını ve iş akışında büyük kolaylık sağladığını söylemeliyim.

M-Pencil köşeli, tutuşu kolaylaştıran gövdesi ve kompozit malzemeden yapılmış ucu ile 4.096 basınç hassasiyetine sahip. Hızlı yanıt süresi ise neredeyse gecikme olmadan çizim ve yazı işlerini eğlenceli şekilde yapabilmenizi sağlıyor.

Yüksek Ekran Çözünürlüğü

MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560×1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. DCI-P3 sinematik renk gamını 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranında tam olarak gösterebilen QHD ekran, fotoğraf ve videolarınızı hem doğru renklerde hem de keskin bir şekilde gösteriyor. Huawei ClariVu ekran geliştirme teknolojisi, renk üretimini ve görüntü netliğini önemli ölçüde artırarak donanımı güçlendiriyor ve her karenin renkli ayrıntılarla keskin ve zengin olmasını sağlıyor. Ayrıca film izlerken hem ekran çözünürlüğü eğlenceyi artırıyor hem de Harman Kardon tarafından geliştirilen dört kanallı hoparlör, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte üretiyor.

13MP Arka Kamera

Huawei MatePad Pro’da 13 milyon piksellik f/1.8 kamera bulunuyor. Hızlı bir otomatik netlik sunan kamera faz algılamalı odaklama yapıyor. Ön kamera ise 8MP f/2 diyafram değerine sahip.

Kablosuz ve ters kablosuz şarj imkanı

Huawei MatePad Pro kablosuz ve ters kablosuz şarjı destekleyen bir model. Tablet, yüksek kapasiteli 7250mAh pil ve Kirin 990 ve EMUI’ye entegre edilmiş güç tasarrufu özellikleri sayesinde yüksek bir pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj için 20W güç adaptörü ile birlikte sunulan MatePad Pro, kullanıcıların tabletlerini daha hızlı şarj etmelerini sağlayan 40W Huawei SuperCharge’ı destekliyor.

Huawei AppGallery

Google Servisleri ile gelmeyen Huawei cihazların, kendi uygulama mağazası AppGallery her geçen gün daha da zenginleşiyor. AppGallery, içerisinde kolay arama yapılabilen “fotoğraf ve video” başlığının da bulunduğu 18 kategori yer alıyor.

Huawei hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların Huawei Mobil Servis’e dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor.

AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyorlar. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabiliyorlar.

Kullanıcılar ayrıca Huawei’nin Phone Clone uygulaması ile kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları MatePad Pro’ya aktarabiliyorlar. Phone Clone işlemi sonucunda kullanıcılar, akıllı telefonlarında her ne uygulama kullanıyorlarsa aynılarını Huawei MatePad Pro’da da kullanmaya başlayabiliyorlar.

Bütün bu çözümlere ek olarak tüm favori Android uygulamalarınızı Huawei tabletinize indirmek için bağımsız bir ekip tarafından geliştirilen More Apps uygulamasını kullanabilirsiniz. MoreApps, dünya çapında ve yerel olarak en iyi uygulamalara kolayca göz atabileceğiniz ve bunları yeni Android tabletinize alabileceğiniz ücretsiz bir akıllı çözüm. MoreApps, favori uygulamalarınızı güvenilir kaynaklardan farklı bağlantılarla indirmenize yardımcı olabilir.