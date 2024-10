İnceleme: Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte

Advertorial

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei, dikkat çeken yeni ürünlerinin lansmanını kısa bir süre önce Barselona’da ve İstanbul’da gerçekleştirdi. Bu toplantılarda yeni akıllı saatler ve tablet modelleri tanıtıldı. Bu yazımızda yeni tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulan yeni MatePad Pro 12.2 PaperMatte tabletten bahsedeceğiz.

Bugüne kadar Huawei markasının pek çok farklı tablet modelini inceledik. Bu incelemelere Fotoğraf Dergisi’nde, web sitemizde ve Youtube kanalımda yer vermiştik. Ancak bu kez ilk kez bir PaperMatte tableti inceliyorum. MatePad Pro’nun bu yeni modelinde sizlere anlatmak istediğim birçok yenilik var. Gelin şimdi bu yeniliklere ve öne çıkan özelliklere hep birlikte göz atalım.

Her zaman yanınızda…

Huawei’nin bu yeni tableti, gelişmiş ekranı ve diğer özellikleri ile orta ve üst segmentteki farklı kullanıcı gruplarının üretkenlik ve yaratıcılık ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. Bu kullanıcılar içerisinde tabi ki fotoğrafçıları da unutmamak gerekiyor. Oldukça ince ve hafif olan bu tableti seyahatlerinizde ve ofis dışındaki çekimlerinizde de kolayca kullanabilirsiniz. Böylece çektiğiniz fotoğrafları daha büyük ve gerçek renklerinde görüntüleyebilir, gerekli düzenlemeleri kolayca yapabilirsiniz. Hatta çektiğiniz fotoğraf ve videoların yedeklemesi için bile kullanabilirsiniz.

Dilerseniz öncelikle bu yeni tabletin iddialı ve farklı ekran özelliklerinden bahsetmeye başlamayalım. PaperMatte ekran teknolojisi sayesinde parlamayı azaltan ve çizimlerde kağıt hissi veren bir yapı ile karşılaşıyoruz. Ben bu parlamaları azaltan ekranları ilk kez deneyimliyorum. Açıkçası ilk başlarda kafamda birkaç soru işareti olmuştu. Renkler, kontrast ve parlaklık açısından özellikle fotoğraflara bakarken bir sorun olabilir mi diye düşünürken bambaşka bir ekranla karşılaştım.

Tandem OLED PaperMatte Ekran

Yeni tablet 12.2 inçlik dünyanın en parlak Tandem OLED PaperMatte ekranına sahip. Yeni ekran, çevresel ışık parazitini önemli ölçüde ortadan kaldıran nano ölçekli parlama önleyici aşındırma teknolojisine sahip. PaperMatte ekran, yansıtıcılığı önemli ölçüde azaltan nano-optik katmanlarla desteklenmiş. Hatta doğrudan güneş ışığı altında bile görüntülerin net görülebilmesini sağlıyor. Bu sayede hem fotoğraflara bakarken hem de video izlerken daha konforlu bir görüş sağlanmış oluyor.

Ultra yüksek parlaklık ve kontrast sunarak her detayı bize gösterebilen ekran, %92 ekran-gövde ve 3:2 en-boy oranı ile geniş bir izleme alanı sağlıyor. Bu sayede Netflix ve YouTube içeriklerini izlemek normal bir tablete göre farklı bir boyuta ulaşıyor. E-kitap ile ilgili özellikle ayrıca çalışılmış ve e-book severlere özel yeni ekran geçiş deneyimi mevcut.

Tandem OLED ekran 2000 nit’e kadar parlaklık düzeyi sunuyor. Bu da az önce söylediğim gibi çok aydınlık dış mekanlarda bile net görüntü sağlıyor. 10 bit 1 milyar renk gösterimi, sRGB ve P3 renk gamutu, 144Hz yüksek yenileme hızı, 2.000.000:1 kontrast oranı, 2.8K – 2800×1840 piksel çözünürlük ve HDR desteği sayesinde renkler son derece canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde görüntüleniyor. Ayrıca Delta E profesyonel renk doğruluğu değeri 1’in altında. Onu da belirtmemiz gerekiyor.

Ekran üzerindeki yağ tutmayan kaplama sayesinde parmak izleri minimuma inerken, dokunmatik duyarlılık da artıyor. Bu durum, tableti özellikle çizim, yazı yazma ve farklı içeriklere göz atma gibi aktiviteler için ideal hale getiriyor. Ekran kirlendiğinde çok kolay ve hızlıca temizlenebiliyor. Bu modelin kutusundan çok hoş mikrofiber temizleme bezi de çıkıyor.

M-Pencil ile yazı yazarken ve çizim yaparken de ilginç bir şekilde kağıt hissi veriyor. Özellikle uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu minimuma indiren bu teknoloji hem iç hem de dış mekanlarda rahat bir kullanım sağlıyor.

Göz sağlığı konusuna gerçekten çok önem verilmiş 2880 Hz PWM dimming ile göz konforu sağlarken bu konuda dünyaca ünlü laboratuvarlardan SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, TÜV Rheinland Reflection-Free, TÜV RheinlandFull Care Display 3.0.sertifikaları alınmış.

3.Nesil M-Pencil

Çizim demişken bu alanda Huawei’nin en iddialı olduğu ürünlerden birisi de 3. Nesil M-Pencil. Bu kalem NearLink teknolojisiyle Tandem OLED PaperMatte Ekran ile uyumlu çalışarak, 10.000’den fazla basınç seviyesi ve ultra düşük gecikme sunuyor. Bu tablet yeni nesil kalemle birlikte profesyonel bir araca dönüşüyor. Bu alanda çalışan profesyonel sanatçıların yaptıkları işleri de gördüm ve inanılmaz eserler ortaya çıkmış gerçekten…

GoPaint uygulaması

Çizim ve yaratıcılık demişken, Huawei’nin geliştirdiği çizim uygulaması GoPaint müthiş olmuş. Uygulama, hem amatör hem de profesyonel kullanıcılar için çok keyifli sonuçlar ortaya koyuyor. GoPaint için yıllarca çok ciddi bir Ar-Ge yatırımı yapılmış ve konularında uzman sanat ekipleriyle çalışılmış.

GoPaint, kullanıcının fırça darbelerine anında yanıt vermek için çok sayıda katmanı, düşük gecikme süresini ve yüksek kare hızını destekliyor. Hem GoPaint hem de M-Pencil birlikteliği dünyanın dört bir yanından yeni sanatçıların çıkmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.

Uygulamanın arayüzü ve kullanımı oldukça basit ve anlaşılır. Çizim konusunda bir tecrübeniz olmasa da saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Hatta iddia ediyorum, sırf bu uygulama ile kendinizi geliştirip çarpıcı eserler ortaya çıkarabilirsiniz. Kullanıcıların uygulamadaki her bir aracı kavramalarına yardımcı olmak için eksiksiz bir eğitim seti de hazırlanmış. Kullanıcılar, basitten başlayarak daha üst düzey işlevler hakkındaki bilgilerini kademeli olarak derinleştirerek çizim yapmayı öğrenebilirler. Ama yine de biraz yeteneğinizin olması hiç fena olmaz. Unutmadan bu uygulama ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor.

GoPaint Uygulaması, her seviyedeki sanatçı için profesyonel yaratımı kolaylaştıran bir araç takımıyla birlikte geliyor. Uygulama, 150’den fazla fırça çeşitleri, akışkan fırçalar, sıçrama fırçaları, çift efektli fırçalar gibi 80 parametreyle gelen profesyonel bir fırça motoruna sahip. GoPaint 8K ultra büyük tuvali destekleyen ilk dijital sanat uygulaması aynı zamanda… Kullanıcılar 2K’da 500’den fazla katman, 6K’da ise 110 katman üzerinde çalışabilirler. Sadece GoPaint’in bile anlatılacak çok fazla detayı var gördüğünüz gibi…

Bu yeni uygulamayı, çizim yeteneği benden daha iyi olan arkadaşlarıma ve öğrencilerime de denettim. Hepsi mat ekranla ilk kez çalıştıklarını söyledi ve M-Pencil’ın tepki süresi basınç hissi ve tabi uygulamanın zenginliğine tam puan verdiler. Özetle benim anladığımı size söyleyeyim. Bugüne kadar iPad ve Procreate ile çalışanlar bu ücretsiz uygulamayı ve yeni nesil ürünleri gördükten sonra fikirleri değişecektir. Yani tek bir platforma ve uygulamaya mahkum olmadıklarını görecekler.

Huawei Notlar uygulaması gelişiyor!

Yine tablete yüklü olarak gelen Huawei Notlar uygulaması da her geçen gün biraz daha gelişiyor. Anında not alma ve yaratıcı ifadeler için hızlı ve işlevsel bir uygulama… Uygulama basit ve akıllı arayüzler ile kullanışlı not alma ve çok daha fazlasını sunuyor. Not alırken ses kaydı ve bölünmüş ekran gibi özellikler kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Üstelik AppEngine ile bilgisayar benzeri kullanım sağlanabiliyor. Akıllı manyetik klavye, kısayol tuşları ve akıllı takip kamerası, bir bilgisayardan fazlası olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yeni kayan ikisi bir arada manyetik klavye

Yeni MatePad Pro’nun diğer özelliklerine geçmeden önce yenilenen kayan klavyeden biraz bahsedelim istiyorum. Kalem saklama alanına sahip ikisi bir arada yeni klavye 420 gram ağırlığa sahip ve oldukça ince bir yapıda. Klavye içerisinde kalem için özel bir bölüm yapılmış ve burada hem saklama hem de anında şarj imkanı sunuluyor. Böylece kalemi kaybetme ya da unutma sorunu da ortadan kalkmış oluyor.

Yenilikçi kayan manyetik klavye ve dinamik menteşe sistemi sayesinde tableti saniyeler içerisinde açıp kapatabilmek mümkün. Burada dizüstü bilgisayar benzeri bir açma kapama deneyimi sunulmuş. Görünüm, sağlamlık ve kullanışlılık açısından bu yeni klavye eskisine göre çok daha iyi olmuş. Ekranın farklı açılarda da kullanımı mümkün tabi… Çizim veya resim yaparken daha ergonomik bir kullanım için stüdyo formu da düşünülmüş. Böylece kalem kullanarak yapılacak çizimlerde hafif eğimli bir duruş sağlanmış.

Klavyenin aynı zamanda tabletinizi de koruyan dış yüzeyi yağ, kir ve diğer benzeri maddelere karşı dayanıklı bir yapıda. Tableti koyduğunuz masa veya diğer yüzeyler her zaman çok temiz olmayabilir. Böyle bir durumda yüzey üzerindeki kirleri kolayca temizlemek mümkün.

Klavye tuş büyüklüğü ve aralıkları gayet iyi. Böylece yazı deneyimi akıcı hale getirilmiş. Bize test için gelen klavye İngilizceydi. Ancak sizin satın alacağınız tablet Türkçe klavye olacak. Klavyede gayet işlevsel bir de touchpad bulunuyor. Böylece notebook benzeri bir kullanım imkanına kavuşuyor. Klavyeye bir de HMOS tuşu eklenmiş. Bu tuş sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapabilir, SuperHub kullanılabilir, ekran görüntüsü alabilirsiniz.

5.5mm incelikte alüminyum-magnezyum gövde

Alüminyum-magnezyum alaşımlı tabletin ekran boyutu 12.2 inç, inceliği 5.5mm ve ağırlığı ise sadece 508 gram. Benim test ettiğim model, altın ipek tasarımı olarak geçiyor. Arka kısmın görünümü ipek kumaşların doğal dokusundan ilham alınarak tasarlanmış. Açıkçası bu renk çok hoş ve şık görünüyor. Üst taraftaki parmak izi güç düğmesine hafifçe dokunarak tableti güvenle çok hızlı bir şekilde açmak mümkün.

Uzun saatler kesintisiz çalışma ve eğlence…

Tabletin RAM’i 12GB ve depolama kapasitesi 512GB. Cihazda 10.100mAh’lik pil kullanılmış. Kutudan 100W’lık süper şarj cihazı da çıkıyor. 40 dakikada yaklaşık %85 şarj olabiliyor. Tam şarj süresi ise yaklaşık 1 saat. İşin ilginç tarafı akıllı güç tasarrufu ile tableti bir yıldan uzun süre kullanmasanız bile stand-by süresi devam ediyor. 14 saat kesintisiz video oynatabiliyor.

Cihazın ses kalitesi ve ses yüksekliği gayet dengeli… 8 sürücülü hoparlör dizilimi kullanılmış. Bu sayede güçlü baslar ve net tiz sesler kaliteli bir şekilde duyuluyor. Spotify deneyimi bu sayede farklı bir boyuta ulaşıyor. Online toplantılarda ve görüşmelerde sesiniz de net bir şekilde karşı tarafa ulaştırılıyor. Bunun için 4 gelişmiş mikrofon kullanılmış.

İki lensli kamera tasarımı

MatePad Pro’nun ön kamerası 8MP’lik çözünürlük değeri ve 27mm odak uzaklığı ile akıllı takip özelliğine sahip. Arka ana kamera 27mm’lik odak uzaklığına, 13MP’lik çözünürlük değerine ve f/1.8 diyafram değerine sahip. İkinci lens ise f/2.2 diyafram değeri, 16mm odak uzaklığı ve 8MP’lik çözünürlük değeri sunan geniş açı… Ana kamera 4K/30fps video çözünürlüğü de sunuyor.

En büyük uygulama marketlerinden AppGallery

Daha önceki Huawei ürün incelemelerimizde de bahsettiğim gibi bu tablette Çoklu Ekran İşbirliği, Huawei Paylaşım, SuperHub gibi ekosistem avantajlarını kullanmak mümkün. Hala sorulduğu için kısaca tekrar etmek istiyorum. Huawei AppGallery içerisinde en sık kullanılan tüm uygulamaları bulabilmek mümkün.

Dünyanın en büyük uygulama marketlerinden biri olan AppGallery, Huawei cihazları için kapsamlı bir uygulama ekosistemi sunuyor. Geliştiricilerin sürekli çabaları sayesinde, Google uygulamaları da AppGallery üzerinden kolayca yüklenebiliyor. Ayrıca, açık kaynak topluluğunun geliştirdiği MicroG ile, Huawei cihazlarında Google hizmetlerine daha entegre bir deneyim sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, Android ekosistemindeki popüler uygulamalara ve hizmetlere kesintisiz bir şekilde erişebiliyor. GBOX uygulamasıyla da Google Playstore’u da indirebilir ve aradığınız uygulamaları yine kolayca bulabilirsiniz. Tableti kullanırken indirdiğim Google ve diğer uygulamalarda bir sıkıntı yaşamadım bunu da söylemek istiyorum.

Sonuç

Yeni tabletin burada anlatamadığım daha birçok özelliği var. Tüm detaylar ve güncel kampanyalar için Huawei web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sonuç olarak MatePad Pro 12.2 PaperMatte, M-Pencil’ı da içine alan yeni kayan manyetik klavyesi, göz sağlığını korumaya yardımcı olan Tandem OLED parlama ve yansıma yapmayan ekranı, çok şık ve ince gövde yapısı, uzun pil ömrü, geniş uygulama mağazası, diğer Huawei cihazları ile paylaşım ve kullanım özellikleri ile bir tabletten çok daha fazlasını bize sunuyor. İhtiyaçlarınızı ve kullanım şeklinizi iyi belirlerseniz bir bilgisayardan çok daha kullanışlı olan bu tabletle hem ofis hem de dış mekanlardaki çalışmalarınızı verimli bir şekilde yapabilirsiniz.

