İnceleme: Huawei MatePad Pro 12,6”

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei’nin üst düzey bir performans sunan yeni tableti Huawei MatePad Pro 12,6” modelini inceledik.

Bu yeni tablet üretkenliğinizi artırmak için hem donanımsal hem de uygulama alanında pek çok geliştirme sunuyor. Hatta çoğu kullanıcı için klasik bir PC ile çalışmaktan çok daha konforlu ve esnek bir çalışma ortamı sağlıyor. Huawei M-Pencil ve akıllı manyetik klavye, kullanıcılara ofis, yaratıcı ve çalışma senaryoları arasında geçiş yaparken çok yönlülük sağlıyor. Yeni nesil amiral gemisi tablet Huawei MatePad Pro, dış tasarım, ekran kalitesi, görsel-işitsel deneyim, yazılım ve donanım açısından güncellenmiş.

Bir tablet için şaşırtıcı renk doğruluğu

Tabi işimiz içerik üretimi, fotoğraf/video olunca böyle bir tabletin ilk önce ekran boyutu, renk doğruluğu, parlaklığı ve dokunmatik özellikleri ilgimizi çekti. Huawei MatePad Pro, 12,6 inç Huawei OLED Gerçek Renkli FullView Ekran, %90 ekran-gövde oranı, 2560×1600 piksel, yüksek renk doğruluğu (Delta E < 1), 120 Hz yüksek yenileme hızı ve 1,07 milyar renge (P3 renk gamı) sahip. Evrensel Renk Tutarlılığı teknolojisi, daha önceden çektiğim fotoğraflara ve videolara bakarken oldukça doğru renkler verdi. Böylece çeşitli düzenlemeler için tableti gönül rahatlığıyla kullanabildim.

Güzel sanatlar öğrencileri çizdi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım bölümünde verdiğim fotoğraf dersinde öğrencilerimle de bu yeni tableti biraz konuşma fırsatı bulduk. Öğrencilerin birçoğu dijital çizimleri ve ödevlerini tablet kullanarak yapıyor. Ancak gördüğüm kadarıyla bu alanda Huawei’nin adını pek duymamışlar. Duyanlar da deneyimleme fırsatı bulamamış. Ben de hazır tablet inceleme için elimizdeyken birkaç çizim vs yapmalarını rica ettim. Sadece birkaç dakikada çizdiklerinden seçtiklerimi sizlerle de paylaşmak istedim.

Fotoğraf ve video düzenlemeleri de yapılabiliyor

Tablet, TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Sertifikası’nı da almış. Donanım düzeyindeki düşük mavi ışıklı göz koruma özellikleri, kullanıcının görme sağlığını koruması için her türlü detayı dikkate alıyor.

Tabletin manyetik klavye ile kullanımı çok rahat. Tüm ofis işlerinizi kolayca yapabilmenizi sağlıyor. Ayrıca güzel bir kılıf olarak da kullanılabiliyor ve taşıma esnasında ele daha iyi oturuyor. Bu arada tabletin yaklaşık ağırlığı 609 gram. Dahili hafızası ise 256 GB. Tabletin USB-C girişi ile hard disk, USB bellek ya da hafıza kartı okuyucularını rahatça kullanabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraf ve videoları aktarıp tablet üzerinde düzenleme ve seçim işlemlerini yapabilirsiniz.

Yeni MatePad Pro’nun arka kameraları da oldukça başarılı… 13MP’lik f/1.8 diyafram değerine sahip bir ana kamerası bulunuyor. Ayrıca 8MP f/2.4 geniş açı ve 3D derinlik algılama kamerasına da yer verilmiş.

Tablette 8 adet hoparlör ve 4 adet mikrofon kullanılmış. Böylece hem ekran kalitesi ve hem de gelişmiş ses teknolojisi ile izlediğiniz içeriklerden daha fazla keyif alıyorsunuz.

Çoklu görev becerileri

Çoklu görevin bir çalışanın en değerli becerilerinden biri olduğuna inanılıyor. Huawei MatePad Pro, aynı anda birden fazla görevi yerine getirmenize izin vermek için Çoklu Pencere’nin en son sürümünü destekliyor. Birkaç basit adımda Çoklu Pencere yuvasını etkinleştirebilir ve tablet ekranında dört adede kadar uygulama penceresi açabilirsiniz.

Son olarak, Çoklu Ekran İş Birliği özellikleri, işinizi daha verimli yapmak için hem dizüstü bilgisayarınızı hem de tabletinizi kullanmanıza yardımcı olur. Çoklu Ekran İşbirliğini kurmak için sadece birkaç adım gerekir. Bu iki cihaz bağlandıktan sonra seçebileceğiniz üç mod vardır. Genişletme modunda, Huawei MatePad Pro’yu dizüstü bilgisayarınız için taşınabilir, harici bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Ayna modunda, dizüstü bilgisayarınızın ekranını tablete kopyalayabilirsiniz. Tablet tarafında herhangi bir şey girdiğinizde, aynı anda dizüstü bilgisayar ekranında gösterilecektir. Bu, özellikle yaratıcı çalışma için harikadır çünkü tablet, dizüstü bilgisayar için dijital çizim tableti görevi görebilir ve Huawei M-Pencil kullanılabilir. Üçüncü mod, iki cihaz arasında belgeleri, görüntüleri veya videoları sürükleyip bırakmak için doğrudan dizüstü bilgisayarın faresini kullanmanıza izin veren Collaborate Modu.