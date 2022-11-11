Fujifilm instax SQUARE Link

Kullanıcıların fotoğraflarını, yenilikçi yollarla kişiselleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan yeni model instax SQUARE Link, AR Baskı Modları ve instax Connect gibi yaratıcılığı teşvik etmek için tasarlanmış yeni bir dizi özellikle birlikte piyasaya sunuldu. Yeni ürün, instax Link Akıllı Telefon Yazıcıları Serisindeki tüm yazıcılar gibi, kullanıcıların ücretsiz ve indirilebilir bir uygulama üzerinden kullanabileceği, yaratıcılıklarını artıracak çeşitli çerçeve şablonları, dijital çıkartmalar ve baskı modu seçenekleri sunuyor. Kompakt, hafif ve curved tasarımıyla SQUARE Link, bir fotoğrafı kullanıcının akıllı telefonundan yaklaşık 12 saniyede aktarıp baskı işlemini başlatabiliyor, kesintisiz baskıyı destekliyor ve Bluetooth kullanarak tek şarjda yaklaşık 100 instax baskısını sorunsuz şekilde yapabiliyor.

AR Baskı Modları ve instax Connect ile tanışın

instax SQUARE Link’in yeni özelliklerinden AR Baskı Modları; fotoğraflara özel efektler, metin, görüntü, arka plan rengi, karalamalar ve animasyonlar dahil artırılmış gerçeklik özellikleri ekleme olanağı sunuyor. Fotoğrafın üzerine basılan QR kod ile aktif hale getirilen artırılmış gerçeklik özelliği ile kullanıcılar, akıllı telefonları ile kodu tarayarak efektleri doğrudan basılı fotoğraf üzerinde ve çevresinde inceleyebiliyor. Bir diğer özellik olan INSTAX Connect ise; kullanıcıların fotoğraflarını dijital olarak paylaşabilmelerine olanak sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca fotoğrafların üzerine metin ekleyebiliyor ve ekledikleri metinlere doğrudan resim üzerinde metin formatında yanıt alabiliyor. Mesajın gönderildiği SQUARE Link kullanıcıları ise; fotoğrafın metnin ekli veya çıkarılmış olduğu kopyasını bir tuşla kolayca bastırabiliyor.

Baskılarınızı özelleştirebilirsiniz

instax Link serisindeki diğer ürünler gibi SQUARE Link de kullanıcıların görüntüyü yaratıcı şekilde geliştirmesine olanak tanıyan çeşitli çerçeve şablonları, uygulama içi çıkartmalar ve baskı modu seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar, parlak ve renkli bir görünüm için instax-Rich modunu, daha doğal ve klasik bir görüntü için ise instax-Natural modunu kullanabiliyor. Akıllı telefonlardaki fotoğraflar üzerinde de farklı filtreler uygulanarak resmin parlaklığı, kontrastı ve doygunluğu ayarlanarak geliştirilebiliyor. SQUARE Link kullanıcıları, uygulamanın kolaj özelliğini kullanarak dokuz adede kadar fotoğrafı tek bir instax baskı kolajında birleştirebiliyor.

instax mini 11’in yeni rengi: Pastel Green

Fujifilm, SQUARE Link ile birlikte instax mini 11’i de yeni Pastel Green renk seçeneğiyle piyasaya sürüyor. instax serisinin yeni ve etkileyici üyesi instax mini 11 Pastel Green, en son trendler göz önünde bulundurularak en tatlı ve ikonik renkte tasarlandı. instax mini 11 ailesinin geri kalanı gibi, bu yeni renk seçeneğinde de kameranın, deklanşöre basıldığında ortam ışığının seviyesini otomatik olarak algıladığı ve deklanşör hızını ve flaş seviyesini duruma uygun şekilde optimize ettiği “Otomatik Pozlama” işlevi mevcut. Bu özellik, güneşli bir günde açık havada ve bir restoran veya parti salonu gibi kapalı bir ortamda kullanıcıların ana nesneye ve arka plana en uygun şekilde pozlanmış fotoğraflar çekmesine ve nerede olurlarsa olsunlar anında kaliteli fotoğraf baskıları almalarını sağlıyor. instax mini 11’in fotoğraf çekmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren bir diğer özelliği ise; selfie ve yakın çekim için ideal olan Selfie Modu. Selfie Modu, fotoğraf makinesini açtıktan sonra merceğin ucunu çekerek aktif hale getirilebiliyor.