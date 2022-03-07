Fujifilm instax Mini Evo

Fujifilm’in çok sevilen instax serisinin yeni üyesi instax Mini Evo, yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni instax Mini Evo hibrit şipşak fotoğraf makinesi; 100 farklı efekte sahip gelişmiş fonksiyonları, kullanılabilirliği, baskı kalitesi ve yepyeni uygulamaları ile kullanıcılarıyla buluşuyor. instax Mini Evo ile aynı gün satışa çıkan ve Evo ile birlikte kullanılabilecek “Gray Stone” filmi de çekilen fotoğraflara zarif bir dokunuş katıyor.

“Dünyayı nasıl gördüğünü göster” sloganıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak olan instax mini Evo, 10 lens efekti ve “Monochrome” ve “Retro” dahil olmak üzere 10 dahili film efektini bir araya getiriyor. Bu sayede 100 farklı çekim efekti yaratabilecek kullanıcılar, duygularını daha özgürce ifade edebilecekler. Hibrit olması sebebiyle kullanıcılar, fotoğraf makinesinin arka panelindeki LCD monitör ile çektikleri fotoğrafları görüntüleyebilecek ve bastırmak istedikleri fotoğrafları seçebilecekler. Klasik bir dokunuşla tasarlanan yeni instax Mini Evo; baskı kolu, lens kadranı ve film kadranı bulunan ilk instax kamera olma özelliği de taşıyor. Fotoğraf makinesiyle aynı gün satışa sunulacak olan mini formatlı “Gray Stone” filmi ise metalik gümüş renginin öne çıktığı gri çerçevesiyle lüks bir his uyandırarak Mini Evo ile çekilen fotoğraflara zarif bir dokunuş katıyor. Tüm instax mini serisi modelleriyle uyumlu olan “gray stone” film paketinin içerisinde 10 film yer alıyor.

Analog makine kullanımı hissi veren klasik tasarım

Klasik tasarımıyla, gövdesindeki gümüş kaplamasıyla şık bir görünüme sahip olan instax Mini Evo; çalışma sesi, baskı kolu, lens kadranı ve film kadranı gibi detaylarıyla kullanıcılarına anolog makine kullanıyor hissi veriyor. “Soft Focus” ve “Light Leak” dahil olmak üzere 10 lens efekti ve “Monochrome” ve “Retro” dahil olmak üzere 10 dahili film efekti ile toplamda 100 farklı çekim efekti yaratılabilmesine olanak sağlayan modelin daha yüksek baskı kalitesi için pozlama çözünürlüğü de önceki modellere kıyasla ikiye katlandı. Kullanıcılar ayrıca tercihlerine bağlı olarak zengin renkler sunan “instax-Rich” modu ve daha yumuşak bir dokunuş katan “instax- Natural” modlarını seçebiliyorlar. İnstax mini Evo uygun tasarımı sayesinde çekim sırasında yatay ya da dikey olarak da tutmaya olanak tanıyor. Akıllı telefon uygulaması ile bir telefon yazıcısı olarak da kullanılabilen model, basılan fotoğrafları instax çerçeveleriyle sosyal medya üzerinden kolayca başkalarıyla paylaşma imkanı sağlıyor.