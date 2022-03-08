İnceleme: Huawei Sound Joy

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei, kısa bir süre önce çok iyi bir ses deneyimi sunan taşınabilir Bluetooth hoparlörü Sound Joy’u satışa sundu. Biz de bu yeni hoparlörü detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulduk.

Huawei Sound Joy, kullanılan malzeme yapısı, şık tasarımı, kaliteli ses deneyimi sunması, sağlam yapısı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Tabi tüm bu özelliklerin pek de az olmayan bir fiyatı var. Biz bu yazıyı hazırlarken 2.199 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da satışa sunulmuştu. Piyasada onlarca farklı marka ve modelde Bluetooth hoparlör bulmak mümkün. Açıkçası seçim yapma konusunda biraz zorlanılacağı kesin. Bu noktada sizin için önemli detayları not edip, satın almak istediğiniz hoparlörlerde bunların olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Toza ve suya dayanıklı…

Şimdi gelelim Huawei Sound Joy’un temel özelliklerine… Huawei’nin bu yeni taşınabilir hoparlörü, dilediğiniz yere kolayca taşıyabileceğiniz bir yapıya sahip. 202 mm yüksekliğinde, 680 gram ağırlığında ve 73 mm çapında olan Huawei Sound Joy’u sırt çantanızın ya da bisikletinizin su şişesi yerinde taşıyabilirsiniz. Kompakt, şık yapısı, dokuma kumaş ve kaymaz yüzey tasarımı dışında Sound Joy, IP67 dereceli toza ve suya dayanıklılık sunuyor. 1 metreye kadar su altı koruması da bulunuyor. Bu da hoparlörü her koşulda sağlam ve dayanıklı hale getiriyor. Yani havuz kenarında, plajda ya da piknik yaparken tedirgin olmanıza gerek yok. Bunun böyle bir ürünü uzun yıllar kullanmanız için önemli olduğunu düşünüyorum.

26 saat çalma süresi

Bir diğer önemli özellik ise pil süresi… Huawei Sound Joy, tam şarjlı iken 26 saate kadar çalma süresi sunuyor. Bu oldukça yüksek bir süre… Cihaz içerisinde 8800 mAh kapasiteli dahili pil bulunuyor ve hoparlörün üç saat içinde tamamen şarj olmasını sağlayan 40W Huawei SuperCharge destekleniyor. Sadece 10 dakikalık şarj ile hoparlör bir saat daha çalabiliyor. Hoparlörün tamamen şarj olması ise yaklaşık 3 saat sürüyor.

Devialet SAM teknolojisi

Huawei Sound Joy, ses kalitesi açısından da oldukça tatminkar sonuçlar veriyor. Sadece ses seviyesinin çok yüksek olması bu tarz bir hoparlör için maalesef yeterli olmuyor. Huawei Sound Joy, hem düşük hem de yüksek seslerde oldukça iyi sonuç veriyor. İçinde bulunan 20W tam frekanslı hoparlör orta ve alçak seslerden, diğer tweeterlar ise tizlerden sorumlu. Huawei Sound Joy, tweeter için 0,7 inç ipek benzeri bir diyafram kullanarak, temiz ve delici tizler için istikrarlı bir şekilde 20 kHz frekansa ulaşabiliyor. Bunlar daha az bozulma, yüksek seslerde net, temiz ve daha zengin bas üretebilmesini sağlıyor.

Devialet’in SAM teknolojisinden yararlanan Huawei Sound Joy, minimum bozulma ile daha özgün ses deneyimleri sunuyor. İkonik Push-Push pasif radyatör, daha net ve distorsiyonsuz sesler üreterek ses dalgalarını dengelemek için arka arkaya yerleştirilmiş iki diyafram içeriyor.

Ayrıca, boyutuna rağmen Huawei Sound Joy, hoparlör üniteleri çift frekans aralığı için optimize edildiğinden 2 metrelik bir aralıkta 79 dBA’ya kadar çıkabiliyor. Kalabalık ortamlarda bile bu hoparlörü kullanarak yüksek ses seviyesinde kaliteli müzik dinleme keyfini yaşayabilirsiniz.

Cihazlarınızla akıllı etkileşim

Huawei Sound Joy sadece taşınabilir değil, aynı zamanda kolay eşleştirilebilen bir hoparlör olarak da ön plana çıkıyor. Huawei Sound Joy, dinleme deneyimlerinizi yükseltmeye yardımcı olan çeşitli akıllı özellikleri de destekliyor. Aynı hoparlörden iki tane alarak bir stereo hoparlör seti oluşturmak mümkün. Bunun için hoparlör üzerindeki eşleştirme düğmesine basabilir ya da sadece hoparlörü sallayabilirsiniz. Böylece iki hoparlör birbiri ile eşleşerek farklı bir ses deneyimi sunacaktır.

Huawei Saat Kontrolü başka bir kullanışlı özellik… Sound Joy’u bir Huawei akıllı saate doğrudan bağlayabilir, müziği ve sesi kolaylıkla uzaktan kontrol etmek için Huawei saatinizi kullanabilirsiniz.

Tek Dokunuşla Aktarım ile ses bağlantısını tamamlamak için telefonunuzu hoparlöre dokundurmanız yeterli oluyor. Ayrıca Otomatik Keşif, hoparlörün kolay bağlantı için yakındaki telefonları, tabletleri ve dizüstü bilgisayarları algılamasını da sağlıyor. Bu iki akıllı özellik, sevdiğiniz müzikleri dinlemek için hoparlöre hızla ve rahat bir şekilde bağlanmanıza olanak tanıyor.

Huawei Sound Joy obsidyen siyahı ve ladin yeşili renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bizim test ettiğimiz yeşil renkliydi ve oldukça şık duruyordu. Bu ara hoparlörü ister dik ister yatay kullanabileceğinizi de hatırlatalım. Kullandığınız akıllı cihazlarla kolay bağlantı yapabileceğiniz, şık tasarımlı, toza ve suya dayanıklı, uzun pil ömrüne ve kaliteli ses seviyesine sahip olan Huawei Sound Joy uzun yıllar kullanabileceğiniz bir hoparlör…